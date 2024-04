Meritorio empate del Teruel, que se sobrepone a las adversidades en Sabadell

Por

El CD Teruel continuará una semana más en puestos de descenso a Segunda RFEF, pero seguirá avistando la permanencia a golpe de un partido, con todas las opciones intactas y, sobre todo, reforzado tras una igualada sufrida, peleada y bien meritoria obtenida este sábado en el difícil campo del Sabadell. Allí, en la Nova Creu Alta, esperaba otro equipo necesitado, otro rival directo por la permanencia. Y allí comenzaron el choque ambos, con máximo respeto mutuo, juntas las líneas y con máxima concentración para minimizar errores.



Un escenario en el que el cuadro de Jardiel se maneja como pez en el agua. Tras un primer cuarto de hora en el que el Sabadell quería la pelota, las ocasiones sin embargo eran turolenses. La ha tenido Pascual tras un gran servicio de Aparicio con zurda. No acertaría el navarro a dar el pase de la muerte. Sí ha acertado el lateral con su centro cerca del minuto 20. Directo a la cabeza de Borja Martínez, con todo a su favor, su testarazo picado abajo lo salva Ortolá a corner; son los mejores minutos del Teruel en la primera parte.



Que finalizan, eso sí, de manera abrupta. En otro acercamiento de pie fino de los rojillos, Aparicio busca con zurda un cambio de orientación. Se le queda el envío un tanto corto, y Arnau se queda a medias esperando la pelota. La anticipación del lateral rival, Astals, desconcierta el entramado de contención turolense. Isma Sierra no llega a anticipar, y el autopase del lateral arlequinado le planta en la frontal del área. Una mala lectura del portero Taliby en su salida, buscando anticiparse a ese autopase, pone la portería franca para el jugador del Sabadell. Uno a cero, minuto 25.



El golpe, inesperado y quizá inmerecido, deslavaza al CD Teruel, que pasa sus peores minutos de la contienda, sin terminar de coger aire con la pelota ni de imponerse en los duelos. Un remate lejano de Martínez, sin problemas para el portero catalán, ya sobre la media hora, supone toda amenaza rojilla de ahí hasta el descanso. Eso sí, tampoco el Sabadell impone superioridad ni se atreve a finiquitar el partido, cómodo con el escenario. Quizá aquí ha estado la clave del partido. Lesión de Naranjo, carrusel de cambios Porque en ese cuarto de hora de final de primera parte, y el primero de la segunda, Jardiel y su equipo tendrían tiempo de reconstruirse y edificar una contrapropuesta que, a la postre, resultaría decisiva. Ya en el descanso Ahn sustituye a Aparicio; no estuvo mal del todo el zurdo, pero buscaba Jardiel más mordiente. La encontró. Poco después, en este caso por obligación, Naranjo deja su sitio a Gabarre por lesión. Buenos minutos del ariete oscense. Hasta el minuto 70, se han ido incorporando Villa, Julen y Alastuey; en la gestión de los cambios ha encontrado su sitio el CD Teruel.



Primero, posicionalmente. Aitor Pascual, liberado para posiciones más ofensivas, ya rozaría el empate a la hora de partido con un derechazo seco y potente a la base del palo de Ortolá, desde fuera del área. Mano fuerte del guardameta del Sabadell, que evita el empate. Pero sería ya con todos los nuevos en el césped cuando el Teruel empezaría a cercar la puerta vallesana. La tuvo otra vez Pascual en el minuto 80, gran centro de Alastuey que no caza por pocos centímetros. Y en el 82, es Ahn el que se saca un gran movimiento en banda derecha para habilitar con su centro a Gabarre. En área pequeña el ariete remata y para Ortolá, pero deja el rechace suelto para que Alastuey emboque y empate, con diez minutos aún por jugar.



Hasta el final, toma y daca de dos equipos necesitados; no esperaba el Teruel su fallo, el que le originaba el gol en contra. Tampoco se esperaba el Sabadell el empate turolense. Se ha partido el partido en los minutos finales; a balón parado el Teruel ha tenido opciones, sobre todo una de Sierra que remata de cabeza arriba, ya a punto del minuto 90. También las ha tenido el Sabadell, dos, de Manel y Domenech, ya en tiempo añadido. Pero el marcador no se movería, y el Teruel suma un nuevo punto, otra jornada sin perder como visitante, y al acecho de la permanencia.