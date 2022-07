Comienzo complicado de las turolenses en el Nacional de Vóley Playa

Por

La primera jornada del Campeonato de España de Vóley Playa Sub 19 por clubes que se celebra en Lorca (Murcia) resultó complicada para los dos equipos turolenses que participan. Ni Las Viñas ni el CV Teruel lograron sumar ninguna victoria y este sábado jugarán dos partidos más para optar a los puestos entre el 31 y el 29. CD Las Viñas La pareja de Las Viñas integrada por Ana Monterde y Elsa Martínez arrancó la jornada compitiendo contra el conjunto murciano de La Manga en un partido que arrancó a las 10:30 horas y que se resolvió a favor de las jugadoras murcianas por un resultado de 2-0.

Los dos sets se resolvieron con marcadores parecidos y mientras las murcianas se aseguraban la primera manga por 21-10, sentenciaban el pase a la siguiente fase por un resultado similar de 21-8.

Con ese resultado las chicas de La Manga se aseguraron su participación en la ronda de ganadoras desterrando a las turolenses a la lucha por posición en la segunda mitad de la tabla.

Las chicas del equipo de Las Viñas, de categoría cadete, jugaron después contra las madrileñas del CUV Alcorcón, que tal y como era de esperar hicieron valer su experiencia y corpulencia para someter a las aragonesas de nuevo por 2-0. CV Teruel Las chicas del CV Teruel no pudieron con la tercera pareja del CV Majadahonda. Lara Hernández y Lucía Romero sucumbieron ante las jugadoras del municipio de la Sierra noroeste de Madrid en dos sets. Las madrileñas no dejaron opciones a las representantes del equipo naranja, que no pudieron progresar más allá de los 4 puntos en la primera manga y de los 6 en la segunda en un encuentro que se resolvió en 36 minutos y en el que las aragonesas se defendieron con fiereza aunque no terminaron de cerrar los puntos, que caían en el lado madrileño del marcador.

Las turolenses jugaron en el último turno de la tarde contra el Servigroup Poniente Benidorm, que llegaba de perder contra el Voleu Up andaluz.

Las turolenses no pudieron cerrar ningún set a pesar de que su actitud en la arena fue sustancialemnte mejor que en el primer encuentro, pero las alicantinas fueron superiores y así quedó reflejado en el marcador de 2-0 con el que terminó el encuentro.

Ahora los dos equipos turolenses tendrán que disputar qué plaza ocuparaán en el Nacional pudiendo optar, como mejor clasificación, al puesto 29 de la tabla.