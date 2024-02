Cruce de dinámicas en Vigo con un botín tan suculento como necesario (16:00)

Por

El CD Teruel atraviesa el que podría entenderse como su mejor momento de la temporada, ya que acumula seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota. En el otro lado de la balanza, el Celta Fortuna, que se mantiene en la zona de promoción de ascenso, pero que ha encadenado cuatro preocupantes tropiezos en el arranque de la segunda vuelta. Ambos se ven las caras este sábado (16:00 horas) en Barreiro para tratar de conseguir tres puntos que no le vendrían nada mal ni a vigueses ni a turolenses.



Por primera vez desde su llegada al banquillo rojillo, Raúl Jardiel podrá contar con la totalidad de su plantilla, con la única excepción de Ahn, que afronta la última fase de su recuperación de una pubalgia. El entrenador zaragozano tendrá diversas opciones encima de la mesa para intentar hacer más profunda la herida que yace en la piel del filial celtiña desde hace unas cuantas semanas. Según sus propias declaraciones en la conferencia de prensa del jueves, el técnico no renunciará a su estilo habitual y buscará jugarle de tú a tú a uno de los equipo que demostró ser candidato al ascenso, al menos, hasta el mes de diciembre.



Durante ese periodo de bonanza, el cuadro dirigido por Claudo Giráldez dejó su huella en Pinilla. Ante un CD Teruel que poco, o nada, se parece al actual, el conjunto celeste sumó tres puntos sin apenas tener que sudar. “En la ida, ellos llegaban en su mejor momento de forma y ahora tienen más dudas”, comentaba Borja Romero, tras la sesión de entrenamiento del pasado jueves en Santa Isabel. Los motivos de la debacle En los equipos filiales, el rendimiento del primer equipo puede ser determinante. Algo así le ha sucedido al Celta Fortuna, que ha abastecido de hombres importantes al equipo que dirige Rafa Benítez y que trata de huir de la zona baja de la clasificación.



En el mercado de invierno se confirmó la llegada de Miguel Rodríguez al primer equipo vigués, después de ser uno de los jugadores más eléctricos del filial en la primera mitad del curso.



Además, los de A Canteira han sufrido derrotas dolorosas que han ido minando su moral, semana tras semana. En el segundo partido del año, el Celta Fortuna caía por la mínima ante un rival directo por el ascenso, como es el Gimnástic. Una semana más tarde, se dejaba remontar en Sabadell antes de recibir al eterno rival. En el derbi disputado en Balaídos, el Dépor fue superior y hundió todavía más a un equipo que pudo tocar fondo la pasada jornada, después de ir ganando hasta el minuto 84 y terminar perdiendo en casa del Cornellá.



“Sabemos que va a ser un partido complicado, porque el Celta es un equipo de arriba, con mucha calidad a nivel individual, pero vienen de cuatro derrotas consecutivas y nosotros, con una buena racha”, analizaba un Borja Romero que desea “seguir prolongando esa buena dinámica en el tiempo”.



El centrocampista de Santiponce sabe que todavía quedan jornadas por delante y que el CD Teruel debe tratar de aprovecharse del buen momento que atraviesa para rascar algo en su visita a territorio gallego: “Esto es largo y en el fútbol las dinámicas son importantes. Las estadísticas están ahí, pero nosotros nos entrenamos para intentar traernos los tres puntos”. Trabajo y buen ambiente A pesar de que el equipo ocupa la última posición de la tabla y que solo lleva una victoria en 22 jornadas, la plantilla parece creer en el mensaje de Raúl Jardiel y confía en que las cosas cambien si se sigue por este camino: “El equipo trabaja bien y planteamos bien los partidos. Es verdad que la categoría tiene su dificultad y nosotros sumamos muchos empates, que es lo que nos penaliza. Pero el equipo tiene que seguir trabajando como lo está haciendo y llegar al partido con la máxima confianza posible”.



Para ello, la actitud es fundamental y el experimentado centrocampista rojillo considera que una de las claves para que el equipo siga vivo “es que reina el buen ambiente y el buen trabajo”. El once de gala Al contar con casi todas las piezas del puzzle, Raúl Jardiel podría plantear este sábado un dibujo inicial que podría asemejarse mucho al once de gala de esta temporada.



Taliby estará bajo los palos, por detrás de una línea de cuatro en la que seguramente estarán Fran Carmona y Cabetas como pareja de centrales, dejando los carriles para Aitor Pascual y Julen. En el centro del campo, el técnico zaragozano tendrá que elegir entre la veteranía de Borja Romero o la garra que ha demostrado, en los minutos con los que ha contado, Facu García para acompañar a Fran Tena y Nacho Castillo, siempre y cuando no se cuele Ismael Sierra en el trivote.



Arriba, todo hace pensar que repetirán los tres que jugaron ante el Tarazona: Aparicio, Borja Martínez y Guillem Naranjo.