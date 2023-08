Cuatro equipos para representar a la provincia en la complicada Regional

Andorra CF

El nuevo proyecto del Andorra pretende acabar con la deuda económica y devolver al equipo a la Tercera División lo antes posible. Andorra CF

Alcañiz CF

Cella CF

Un Cella renovado quiere llegar en plena forma al inicio para mirar hacia arriba

Atlético Teruel

El Atlético Teruel buscará consolidarse en la categoría a base de victoria en el Antiguo Federativo. J. G. P.

La temporada de los cuatro equipos turolenses que este año competirán en el grupo 2 de la Regional Preferente aragonesa está a un mes de comenzar, pero el balón ya ha empezado a rodar en los campos de todos ellos para preparar el arranque de un curso exigente, pero muy ilusionante. El paso de tres a dos grupos ha elevado el nivel de una categoría en la que el Alcañiz, el Atlético Teruel, el Andorra y el Cella buscarán dar la talla después de quedarse cerca del ascenso, en el caso de alcañizanos y andorranos, y de mantener la categoría, en el caso de turolenses y cellanos.Un total de dieciocho equipos le darán forma a cada uno de los grupos de la Regional Preferente en busca de un ascenso a Tercera RFEF que estará incluso más reñido que la permanencia. Solo tres equipos lograrán subir de categoría. Lo harán los dos que queden en primera posición en cada uno de los grupos y el mejor segundo. Por contra, se darán ocho descensos -cuatro por cada grupo- que se corresponderán con los equipos clasificados en las posiciones 18,17,16 y 15 tanto del grupo 1 como del grupo 2.El lunes por la tarde comenzó el trabajo el único equipo que todavía no lo había hecho. El Juan Antonio Endeiza abrió sus puertas para darle la bienvenida al nuevo proyecto del Andorra, que pretende devolver al histórico equipo minero a la Tercera RFEF y solventar la deuda económica que desde hace años mantiene la entidad con Hacienda.Con un cambio de aires total, ya que el club cuenta con nueva directiva y nuevo entrenador, el Andorra buscará estar en la zona alta de la clasificación para pelear por el ascenso. Para ello, el club ha apostado por el fútbol de Carlos Gil, que será el director de orquesta del equipo minero, y hombres de su confianza. La planificación deportiva deja una plantilla en la que se combinan nombres contrastados de la Tercera RFEF con jugadores andorranos con ganas de devolver a su equipo a una categoría superior.Los del Endeiza buscarán empezar con buen pie después de disputar una pretemporada con siete compromisos amistosos en la que se enfrentarán a rivales de su misma categoría como el Sariñena o el Valdefierro, e incluso ante alguno de la Tercera RFEF, como el SD Borja.En Alcañiz también se vivirá una temporada repleta de ilusión, ya que la entidad celebrará su centenario con diversos eventos a lo largo de toda la temporada, como realizar el pregón de las fiestas de la capital bajoaragonesa en el mes de septiembre.Sin embargo, sobre el terreno de juego, el equipo dirigido por Alberto Pórtoles Porto no deberá dejarse llevar por las celebraciones de sus cien años si desea mejorar los resultados de la anterior temporada.Para ello, el conjunto alcañizano ha acometido una serie de renovaciones importantes para mantener un buen bloque de jugadores y ha incorporado a piezas para paliar las debilidades de un equipo que también pugnará por estar en la zona más alta de la clasificación.El año pasado, el Alcañiz terminó sexto después de una temporada con demasiados altibajos en la que el equipo combinaba dinámicas muy positivas con resultados negativos. Esa falta de regularidad privó a los bajoragoneses de entrar en la pelea por el ascenso y les dejó a las puertas de disputar el play-off de Copa del Rey, que finalmente jugó el Andorra.De cara a una campaña en la que el objetivo será mantener vivo el sueño del ascenso hasta el final, el Alcañiz quiere contar con el apoyo de sus aficionados, por lo que ha lanzado una campaña de abonados para tratar de conquistar a nuevos socios. Además, el representante turolense del Bajo Aragón disputará una pretemporada de primer nivel para llegar de la mejor manera posible al arranque del curso, con duelos ante el Calamocha, el Caspe, el Quinto o incluso el equipo juvenil del Real Madrid.El Cella concluyó el pasado curso tan solo una posición por debajo del equipo alcañizano, con un final de temporada tranquilo en el que el equipo incluso pudo luchar por asaltar esa cuarta posición que terminó siendo para el Andorra. Sin embargo, de cara a esta campaña en la que solo tres equipos de toda la categoría lograrán el ascenso, los cellanos creen que la prioridad número uno es lograr la permanencia lo antes posible, aunque irán jornada a jornada viendo hacia qué parte de la clasificación deben prestar mayor atención.Con Alberto López al mando, buscarán hacer del Municipal El Carro un fortín, como ya lograron durante buena parte de la temporada pasada. El Cella fue el quinto mejor local de la competición, solo por detrás de los tres primeros clasificados y del Atlético Escalerillas, con tres derrotas en trece encuentros disputados ante su público.Con ese precedente, el equipo de la Comunidad de Teruel buscará repetir la fórmula, aunque en esta ocasión lo hará con un equipo muy renovado por chicos de la zona, que tratarán de suplir las numerosas bajas con las que se ha encontrado el equipo debido a las circunstancias personales de varios de sus jugadores del curso pasado.Tres amistosos fuera de casa y otros tres en El Carro serán la receta de los cellanos para llegar al 10 de septiembre con los deberes hechos. Un triunfo en su debut liguero en casa ante el Magallón, equipo que se salvó por la mínima en la recta final, puede ser la mejor manera de iniciar una temporada en la que poner el foco en la zona de arriba más que en la de abajo debe ser una ambición real.El Atlético Teruel será el cuarto representante de la provincia en la Regional Preferente después de conseguir una salvación agónica en la última jornada de liga el curso pasado. Los de la capital mudéjar siguen apostando por un proyecto humilde basado en el talento local para consolidarse en la categoría.Bajo las órdenes de Víctor Pisto, el equipo tratará de evitar el sufrimiento del pasado año con una plantilla de 18 jugadores a la que todavía se podría incorporar un fichaje para la delantera, que ofreciese un buen rendimiento de cara a la portería rival, pero que no supusiese un gran desembolso económico, ya que el Atlético Teruel es uno de los equipos más modestos de la categoría. Desde la entidad turolense aseguran que trabajan a destajo para conseguir un presupuesto de 38.000 euros que les permita mantenerse en la cada vez más exigente Regional Preferente.Para ello, los turolenses también pretenden contar con el apoyo de su afición y buscan tener al jugador número doce en las gradas del Antiguo Federativo mediante la creación de una grada de animación gratuita para los menores de 22 años.Su pretemporada, que arranca hoy ante el Monreal, contará con cuatro compromisos, entre los que destaca el duelo ante el Utrillas en la semana previa al inicio de una competición en la que cuatro equipos portarán orgullosos el nombre de la provincia por todos los campos del fútbol regional aragonés.