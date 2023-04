Cuatro representantes de Teruel, a la caza de puntos de cara al Mundial de taekwondo

Por

La escuela de taekwondo tradicional ITF, Dung San, con sedes en Valderrobres y Alcorisa, iniciará el próximo fin de semana un desafío mayúsculo que tiene como objetivo llegar al Mundial del año que viene. En este sentido, cuatro representantes turolenses miembros de esta escuela se darán cita en el Campeonato de Ámsterdam, uno de los campeonatos de taekwondo ITF del circuito europeo, con el fin de sumar experiencia y puntos para poder hacerse con una plaza en el Mundial y estar a la altura de tal competición. Además, estos son los únicos representantes de Aragón y de España, junto con otros tres participantes procedentes de Barcelona.



Este viernes emprenderán el camino a Ámsterdam en la que será la primera cita de estas características para los chicos de Débora Salmonte. Así pues, Carla Vallespí, Adrián Gómez Fossati y Ona Vallespí, de Valderrobres, y Yorel Callen, de Alcorisa, entregaran su máximo para poder estrenarse con una gran actuación. Asimismo, esta también será la primera vez para la entrenadora, pues, aunque Débora ya haya asistido a alguna prueba de estas características como alumna, esta es la primera vez que lo hace en calidad de entrenadora. “Estamos a martes, nos faltan tres días para viajar y hay de todo. Sobre todo, hay mucha emoción y ganas, los nervios todavía no nos han llegado”, comentó la entrenadora al respecto.



Los tres alumnos de Valderrobres participarán en la categoría de cinturón azul. Carla y Adrián lo harán en la categoría de prejuveniles, y Ona lo hará en la de infantiles. Además, estos tres participarán en las modalidades de combate de contacto, tules y rotura de tablas.



Por otro lado, el más pequeño de todos, el procedente de Alcorisa, Yorel, participará en la categoría infantil del cinturón amarillo-verde. En su caso, competirá en la modalidad de combate de contacto, combate de no contacto y tules.



Respecto a las expectativas a nivel deportivo, Débora quiso transmitir toda su confianza a los suyos, aunque no evitó reconocer que, dadas las características del campeonato, va a ser una jornada dura: “Va a ser bastante duro para ellos, pero creo que están preparados”. Asimismo, la entrenadora también reconoció estar bastante satisfecha con el trabajo de sus pupilos hasta ahora pese al resultado final que obtengan: “Yo ya estoy muy contenta con el trabajo y el esfuerzo realizado hasta ahora. Por su parte, ellos ya lo han dado todo. Si dios quiere y todo va bien nos traeremos medalla y si no pues nos traeremos mucho trabajo a la espalda y mucho aprendizaje”.



Lo cierto es que los pupilos de Débora llevan preparándose duramente para este evento durante tres o cuatro meses, por lo que, sin duda alguna, saldrán a por todas para aprovechar la experiencia al máximo, ganar puntos que les permitan estar en el Mundial del año que viene y demostrar a nivel internacional de que pasta están hechos los golpes turolenses.