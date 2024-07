Darío Cardona: “Hasta la carrera, la distancia mayor que había hecho era un maratón”

Por

Darío Cardona (Club Xtrem Almenara) escribió el pasado fin de semana su nombre en letras de oro en la historia del Trail de Bronchales tras vencer con un golpe de autoridad en la primera edición de la Ultra Trail, que se estrenó el sábado sobre un recorrido de 75 kilómetros que completó en un tiempo de 8.28, con una renta de casi diez minutos sobre el segundo clasificado.

Para Cardona fue, además, su primera carrera de ultradistancia, después de haber disputado antes algún maratón de montaña (uno de ellos, precisamente, en Bronchales).

-Mirando la tabla de tiempos da la impresión de que la suya fue una victoria cómoda.

-Antes de empezar miré la gente que estaba inscrita y vi que había un chico muy rápido, Jesús Maya, de Cádiz, que finalmente acabó tercero. Maya venía de ganar varios ultras y tiene mucha experiencia, mientras que yo no había realizado todavía ninguna carrera ultra. Desde el principio, hubo un grupo de cinco corredores que fuimos bastante juntos hasta el kilómetro 20, pero después se fueron descolgando y nos quedamos solos Jesús (Maya) y yo. Fuimos a un ritmo bastante alto al principio y yo pensaba si podría llegar a Bronchales. Sin embargo, luego fue él a quien le costó un poco más seguir la carrera. Yo bajaba un poco mejor, seguramente también porque me conozco el terreno y sabía lo que venía, mientras que el rodaba mejor cuando no había mucha pendiente, incluso en las subidas. Y por culpa de los dos el ritmo fue alto y no era cómodo. Él se quedó a mitad de carrera y desde ese momento se me hizo un poco largo.

-¿Corrió solo la segunda mitad del recorrido?

-Prácticamente desde el kilómetro 35 o 40 sí corrí solo toda la carrera. Lo que pasa es que también a partir del primer tramo el recorrido se compartía con la carrera Maratón y empecé a coincidir con la gente, y eso también te anima porque vas pasando a corredores y a algunos incluso los conocía y hablaba un poco con ellos. Pero sí, de los (corredores) de la Ultra estuve solo desde el kilómetro 35.

-¿Tenía gente en el recorrido que le fuera dando referencias de sus rivales o corría a ciegas?

-Sí que tenía gente que me decía más o menos cómo iba. Hubo un momento en el que ese chico (Maya) se quedó a casi 30 minutos detrás mío, pero el que iba tercero le adelantó. Yo seguí con el mismo ritmo pero cada vez me iba recortando más distancia así que no me pude relajar mucho, la verdad.

-Esta ha sido su primera carrera de ultradistancia en montaña. ¿Cómo ha llegado a esta especialidad?

-Sí, este ha sido mi primer ultra. Antes jugaba al fútbol y desde 2008 he hecho deportes de resistencia como triatlón, ciclismo o atletismo,pero la carrera de montaña llegó hace apenas tres años. Tuve que dejar el fútbol por un problema con el ligamento cruzado de una rodilla del que tuvieron que operar. No me llegué a recuperar bien nunca y no podía seguir jugando fútbol, ​​entonces empecé a hacer deportes de resistencia. Empecé con el triatlón, y como me gustaba un poco más correr, empecé a correr en asfalto, pero me tuvieron que volver a operar de la rodilla y luego, como no me acababa de recuperar de recuperar bien, decidí hacer solo ciclismo. Y estuve seis años desde el 2016 hasta el 2022, sí, 2022, que solo hice ciclismo. Hace dos años y medio que empecé a correr en montaña por un amigo mío. Y desde el primer día me enganché y me gustó muchísimo. Ya prácticamente no hago ciclismo y lo que más hago es montaña.

-¿Cómo se decidió a debutar en esta modalidad en el Trail de Bronchales?

-Es la zona que más me gusta. Allí he hecho mucho ciclismo. Yo soy de Almenara, en Castellón, pero mis sobrinos son de Villarquemado. Desde allí he recorrido prácticamente toda la provincia de Teruel en bici. Y cuando empecé en la carrera por montaña, aunque empecé en Castellón, ha sido en la zona de Bronchales la que más he tocado. Allí debuté en la distancia de Maratón. Luego hice otros dos y cuando pusieron la carrera de ultradistancia pensé que era la ocasión para debutar en Ultra. Lo vi como un sitio cercano porque tengo una casa cerca para poder entrenar los fines de semana como te he contado, he ido cuatro fines de semana a entrenar antes de la carrera. Lo he recorrido en tramos de 35 o 40 kilómetros, pero entero no lo había hecho. Hasta el día de la carrera la distancia mayor que había hecho era un maratón, nunca había pasado tantas horas corriendo.

-¿Qué le pareció el recorrido?

-El recorrido, sobre todo la primera parte, ya la conocía del año pasado. La zona con tanto pinar me sorprendió, la verdad. Y luego, la cantidad de agua. Cuando fui la primera vez, el primer año que empecé a correr, en Bronchales me sorprendió esa cantidad de agua en el mes de agosto. La carrera me parece que tocó por todas las zonas. Luego también el clima que te proporciona, porque estás protegido del sol por el pino y con agua tan accesible en tantas zonas del recorrido pues es de agradecer y es difícil de encontrar y la segunda parte como es más para mi gusto personal se puede correr más deprisa la segunda parte no tiene subidas tan exigentes como a lo mejor la segunda parte me refiero a la nueva de este año. La zona de Orihuela me gustó mucho más porque es más fácil de correr, más rápido y a mi me gusta más la otra zona, que tiene zonas donde a lo mejor es un poco más técnico, algunos sitios que hay algo más de piedra, y tiene varias subidas muy exigentes. En la parte nueva. Los chicos de la organización (Atlos) han hecho un recorrido que gusta más el corredor porque tiene muchísimas sendas y zonas como de pista que puedas de encontrar en cualquier sitio, pero lo que creo yo que busca la amplia mayoría de montañas es porque se ha recorrido dentro totalmente de la montaña. El tema del marcaje fue increíble.

-¿Cree que puede bajar la marca de 8:28? ¿Piensa repetir el próximo año la prueba?

-La verdad es que, por mi experiencia en el Maratón, yo había pensado hacer la carrera en un tiempo de 8 horas y se me fue a casi ocho y media. ¿Si la podré mejorar el año próximo? Bueno, la verdad es que seré un año más mayor. Si me inscribiera sí que podría ser.