David Nadal, responsable de las instalaciones deportivas Masía Pelarda: “Teruel suena a motor a día de hoy”

La provincia de Teruel es toda una referencia del motor a nivel nacional. La Masía Pelarda pudo dar buena fe de ello este fin de semana con la celebración de la onceava edición del Motor Aventura que reunió a más de 2.500 personas entre participantes y visitantes provenientes de todas las partes del país e, incluso, del extranjero. David Nadal, responsable de las instalaciones de Formiche, hace una valoración positiva del evento y reconoce la gran importancia de Teruel en el mundo del motor.

-Este fin de semana hubo otra edición de Motor Aventura en la Masía Pelarda, ¿qué valoración hace del evento?

-Estamos muy contentos un año más por la aceptación, por las felicitaciones que hemos recibido por parte de la mayoría de los expositores que han estado, que al final son el barómetro de consumo y compras. Se nota que hay algo de crisis, no en el sector sino en las familias, porque ha habido menos participantes inscritos, aunque más visitantes, y las cosas que se han comprado eran objetos más pequeños en lugar de cosas de más consumo, pero, en líneas generales, estamos contentos. Además, hemos superado las 2.500 personas entre participantes y visitantes, hemos disfrutado mucho, ha habido sorpresas y todo lo previsto del programa se ha cumplido.

-El Motor Aventura es una referencia del sector, ¿cuál considera que es su valor diferencial?

-El Motor Aventura está a caballo entre el deporte y la afición al hecho de conducir y llegar a lugares donde no llegan los demás. Ese es su valor diferencial. Viene mucha gente que le puede llamar la atención el mundo del motor y lo práctica como aficionado en sus excursiones y el convivir aquí con pilotos y máquinas de competición que van hasta el Dakar hace encender esa llama de darte cuenta de que si no lo persigues no lo vas a hacer y que se puede hacer, porque lo está haciendo gente normal como cualquiera. Al final lo bonito que tiene Motor Aventura es que no es una carrera, no está el estrés de una competición, pero hay vehículos de competición.

-¿Qué tiene Teruel para llamar tanto la atención de los aficionados del off road?

-Teruel suena a motor a día de hoy. Empezamos por Motorland, pero también tenemos la Baja Aragón y donde se practica la Baja Aragón siempre va a haber gente que ama este deporte que le apetezca ir a hacer los recorridos de sus sueños. Lo que ofrece la provincia de Teruel es una de nuestras desventajas, que nosotros hemos sabido utilizarla como ventaja, y es el desierto demográfico, la ausencia de carreteras, de polígonos industriales, de chalets, etc., entonces tener una naturaleza como la que tiene Teruel, tan bonita, tan extensa, tan cambiante y con tantos paisajes diferentes a nosotros, a los aficionados, nos llama mucho la atención.

-Cada vez más Motor Aventura llega a oídos de más gente y de más lejos, pues cada vez son más los extranjeros que visitan la Masía Pelarda para presenciar el evento.

-Desde luego, si nuestras instalaciones y nuestra provincia son un referente para la práctica de estas cosas a nivel nacional, Imagina a nivel europeo. Es cierto que Portugal nos lleva ventaja porque lo tienen mucho más arraigado, permitido e impulsado, pero, cuando nos vamos hacia el norte, los franceses inventaron el Dakar, pero no tienen grandes oportunidades de hacer cosas y si nos vamos todavía más al norte es mucho más difícil.

-Hoy en día el motor está de moda, no obstante, el off road no es el más conocido y, pese a ello, siempre mantiene un público fiel, ¿qué magia tiene esta modalidad para conservar ese gran público fiel?

-En primer lugar, dentro de las disciplinas del motor, ser un aficionado del 4x4 es lo más económico que puedes hacer porque tener un vehículo de competición que solo sirve para competir y que tienes que ir a carreras supone una inversión impresionante. En segundo lugar, el off road no deportivo, es decir el de viajar e ir por la montaña, tiene un componente aventurero y el ser humano lleva teniendo ese afán aventurero desde siempre.

-En lo personal, usted también práctica este deporte y no pudo empezar el año que con esa participación en el Dakar como ayudante de dirección del Tibau Team.

-Cuando nosotros abrimos estas instalaciones hace exactamente veinte años éramos agricultores con una gran afición por subirnos en el coche los fines de semana y descubrir la provincia, y hoy ha cambiado muchísimo gracias a la apertura de nuestras instalaciones que nos ha permitido conocer a gente súper interesante. El Dakar era algo que por presupuesto, por tiempo, por saber con quién ir y cómo hacerlo era inalcanzable, aunque era la cita anual que nos reunía delante de la televisión. El haber ido al Dakar es un sueño y se abren posibilidades de seguir yendo, entonces esa es la parte que ha hecho realidad mis sueños de este trabajo.

-Se acerca la Baja Aragón, otro evento que situa a Teruel cómo referencia del motor.

-La Baja es una de mis pruebas favoritas por paisajes, por organización, por participantes, etc. Es la prueba más antigua de Europa de la especialidad, la segunda del mundo, por detrás de las Bajas que inventaron en Estados Unidos, es mítica y siempre se ven grandes pilotos y equipos entre gente amateur. Para un aficionado es un sueño y para Teruel es una oportunidad de difusión y económica increíble.

-¿Qué objetivos se marca ahora en lo personal?

-Como sigo persiguiendo mis sueños actualmente estoy trabajando en la línea de un proyecto que me lleve a participar en el Dakar desde dentro de un vehículo. Estamos cerca, pero estas cosas hasta que no son una realidad no las puedes contar.