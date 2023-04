David Pérez Lizaga, entrenador turolense en la Academia del Valencia: “Si el Teruel ganase al Valencia daría un puñetazo encima de la mesa”

Por

El CD Teruel afronta la primera de sus cinco finales por el título de campeón del grupo tres de la Segunda RFEF ante el Valencia Mestalla. En el seno del filial valencianista trabaja un turolense que guarda un cariño especial a Pinilla y a su gente, pero que esta semana tratará de complicarle la vida a los de Víctor Bravo. El técnico David Pérez Lizaga vive su primer año en la cantera che con la intención de seguir formando jugadores para el primer equipo.



-¿Cómo llega el Valencia Mestalla al partido ante el CD Teruel?



-Creo que ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento. Tanto el Teruel como el Valencia Mestalla llevan una dinámica diferente a la que ellos desearían. La liga se va a resolver en estas jornadas. Es un partido importante para los dos. Si el Teruel logra el triunfo daría un puñetazo encima de la mesa y solamente se jugaría el primer puesto con la Peña Deportiva. El Valencia ha estado por momento más cerca del Teruel y se afronta el partido como una final. Si ganamos nos vamos a meter en la pelea porque la semana siguiente es la Peña Deportiva-Teruel.



-Pero, ¿el objetivo del Valencia Mestalla es el ascenso?



-Nosotros tenemos un objetivo formativo. Tenemos a muchos jugadores en dinámica con el primer equipo. El fin de semana la mayoría bajan para jugar con el Valencia Mestalla, pero la idea es poder sacar a jugadores para el primer equipo. El año pasado se subió a Segunda desde Tercera RFEF y si este año se pudiese afrontar el ascenso a Primera RFEF sería perfecto.



-La situación del año pasado fue algo confusa para un filial como el del Valencia.



-El tener un equipo en Tercera RFEF, con jugadores de mucha calidad y de mucha proyección, obliga a que tengan que hacer un salto mucho mayor. A ellos les interesa estar lo más cerca posible del primer equipo para que el salto sea más estrecha. Estar en Tercera RFEF no tenía sentido y por eso se abogó por apostar por un proyecto ganador para ascender el primer año y así fue.



-¿Cuáles son las claves del equipo que se va a encontrar el CD Teruel el domingo?



-Es un equipo muy ofensivo, que prioriza el balón y tiene a mucha gente joven. Hay tres centrocampistas por dentro con mucho toque y mucha calidad. Tiene en Alberto Marí a su referencia goleadora y luego tiene una defensa bastante férrea, con gente muy joven y con Emilio Bernad, que es el portero que vive su segunda etapa con nosotros. Esta semana se recuperará Simón Luca, el chico que juega de lateral izquierdo, que ha sido una baja importante porque desde que no está nos ha costado más sacar los partidos. Intentaremos imponer nuestro estilo de juego, que se basa en la posesión y en ser verticales en campo rival.



-La situación que vive el primer equipo ha obligado a que jugadores como Fran Pérez o Mosquera hayan tenido que alternar. ¿Cómo afecta al equipo?



-Eso es bueno para ellos, porque al final es entrar en dinámica del primer equipo. El otro día Fran Pérez jugó cuando se lesionó Kluivert. El primer equipo le está dando a jugadores de cantera y el club se encuentra entre los siete mejores de Europa en ese sentido: jugadores de la academia que luego llegan a Primera División.



-En el partido de ida, se recibió al CD Teruel como si no ocupase la primera posición. Ahora que los resultados lo avalan, ¿con qué ojos se mira al equipo turolense desde Valencia?



-Se le ve un equipo muy sólido. Al final es el conjunto menos goleado de la categoría y cada vez que hace un gol prácticamente suma tres puntos. Es un equipo muy difícil de batir. En Pinilla va a ser complicado. El reto es grande por el rival que hay enfrente. El CD Teruel es un equipo compacto que sabe dominar las fases del juego y eso lo va a hacer difícil. Son dos estilos antagónicos, pero creo que se va a ver un partido muy bonito.



-El partido de la primera vuelta fue muy entretenido, pero terminó en empate.



-El Teruel fue valiente y tuvo bastante posesión en ese partido. Supo robarle la posesión al Mestalla y jugó esa baza. No sé si en este partido también lo intentará hacer así. Es verdad que nosotros si tenemos el balón podemos combinar, pero creo que va a ser abierto. Es un partidazo en toda regla. Además, Pinilla a estas alturas de temporada y con la temperatura que está haciendo va a estar increíble y eso ayuda al espectáculo. La afición está llenando el campo casi todas las semanas y eso también es importante.



-En el partido, Emaná se reencontrará con el que fue su equipo, en caso de que pueda jugar. ¿Qué recuerdo se tiene de él en Valencia?



-En el Mestalla no llegó a explotar. En cambio ahora está dando una versión muy buena y ha conseguido sobre todo goles determinantes, que valen puntos. Sus goles valen oro puro.



-En el banquillo también va a haber una batalla interesante entre dos exjugadores de primer nivel como Víctor Bravo y Miguel Ángel Angulo.



-Ellos van a intentar imponer su estilo. Yo trabajo con Angulo y él refleja el fútbol que tenía cuando era futbolista y entiendo que por el otro lado lo mismo. Los equipos son un reflejo de sus entrenadores, así que si sus entrenadores han tenido vivencias seguro que lo quieren plasmar en el terreno de juego.



-Ahora trabaja y vive en Valencia, pero imagino que el ascenso del CD Teruel le haría feliz, ¿no?



-Sí. Yo tuve la suerte de pertenecer al Teruel en 2010. Estaba de segundo entrenador cuando ascendimos con Calderé. Mi carrera como entrenador a nivel de equipos top empezó en Teruel. Luego he salido, he estado en otros equipos hasta que he llegado al Valencia. Todo lo que sea bueno en lugares donde realmente se vive el fútbol y hay afición es positivo. El Teruel tiene que estar en Primera RFEF porque con la recomposición de las categorías la Segunda RFEF es como una Tercera División muy potente. La Primera RFEF es una Segunda B muy fuerte y ahí es donde tiene que estar el CD Teruel. Tiene que estar por presupuesto, por afición, por estadio y por todo lo que demuestra que es una capital de provincia en la que el fútbol gusta.