El trono es cosa de tres

Por

A falta de siete jornadas, ya están definidos los candidatos al trono del grupo tres de la Segunda RFEF. Durante las últimas jornadas ya se venían diferenciando tres equipos, que postulaban su candidatura más firmemente. El CD Teruel, el Valencia Mestalla y la Penya Deportiva eran los equipos que mejor estaban haciendo las cosas y los que se mantenían más regulares en los resultados. Fruto de esto, se fueron desmarcando hasta que esta última jornada los definió como los únicos opositores al título, salvo catástrofe.



El Espanyol B era el cuarto equipo en discordia que podía optar al título. Estos arrancaron muy bien la temporada, siendo los primeros en ocupar el primer puesto con una buena dinámica que fueron capaces de extender hasta el receso navideño. Hasta ese momento se estuvieron disputando el primer lugar con el CD Teruel, pero las navidades no les sentaron bien. A partir de ahí, comenzaron a cosechar resultados adversos con empates y derrotas importantes, que les hicieron bajarse del trono y del podio incluso. Por el momento, el conjunto perico no ha podido frenar esa racha negativa por completo y, tras su último empate ante el Teruel, se encuentran a una distancia de trece puntos en relación con el trono de la categoría. Una situación que hace que desde el club ya se desmarquen de las pretensiones de luchar por el título: “Es muy difícil, nos sacan muchos puntos. Nuestra intención es amarrar lo antes posible las posiciones de play-offs de ascenso e intentar llegar de la mejor manera a esa fase de ascenso. No miramos más allá. No nos podemos poner de objetivo eso porque es muy irreal”, comentó en la rueda de prensa posterior al último partido el técnico de la escuadra catalana, Luis Blanco.



A estas alturas, el CD Teruel es el equipo que tiene todo más a favor para llevarse el título de campeón. La regularidad ha sido la tónica general del combinado rojillo a lo largo de la temporada. Con tan solo una derrota, se mantienen ocupando el trono de la categoría con un total de 56 puntos.



No obstante, desde abajo la Penya Deportiva y el Valencia Mestalla ya avisan de que no va a ser fácil y de que no se pueden dormir si verdaderamente quieren llevarse el título de campeones, y es que en la última jornada los dos rivales directos del CD Teruel en la lucha por el título consiguieron vencer sus respectivos partidos, mientras que el Teruel se quedó en el empate, de manera que consiguieron recortarle dos puntos que pueden valer mucho al final de la temporada. Así pues, a día de hoy la Penya Deportiva se encuentra a cuatro puntos de los turolenses y el Valencia Mestalla a seis. Tres caminos, un destino Con este contexto, los tres conjuntos afrontan las siete jornadas restantes con toda la presión encima y con un único objetivo entre ceja y ceja: el título de la categoría. No obstante, para conseguirlo cada uno tendrá que superar un camino distinto en forma de siete partidos. Un camino que, además, todavía tiene que cruzarse, ya que estos equipos todavía tienen que enfrentarse entre ellos en el partido de vuelta.



Al CD Teruel le espera una senda escabrosa, pues, tras la visita del Espanyol B en la última jornada, que acabó en empate, al cuadro rojillo le espera un final apoteósico. De la jornada 30 a la 34, el equipo rojillo recibirá al Valencia Mestalla, a la SD Formentera y al Terrassa en Pinilla y viajará hasta Ibiza y Manresa para verse las caras con la Peña Deportiva y con el Manresa. De esta manera, en las últimas cinco jornadas el bloque turolense se enfrentará con los cinco equipos que se encuentran justo por debajo suyo en la clasificación. Todo un desafío al que los de Víctor Bravo pretenden llegar en un gran momento y no desinflarse. No obstante, antes de ese gran reto final, los de Bravo podrán tomar un poco de aire en las dos jornadas más próximas que tienen, ya que se enfrentarán ante el At. Saguntino y el CD Ebro, dos equipos de la parte baja de la tabla. Aunque, tampoco podrán confiarse, puesto que el At. Saguntino está en liza por el descenso y el Ebro querrá llevarse el orgullo de ganar el derbi turolense.



La Penya Deportiva, por su parte, tampoco tiene una recta final sencilla. En las próximas tres jornadas se verán las caras ante tres conjuntos catalanes que han sido capaces de hacer temblar los cimientos de los equipos de arriba: el Badalona, la AE Prat y el Espanyol B. Posteriormente, vendrán los enfrentamientos ante sus rivales directos, el Teruel y el Valencia, con un encuentro entre medias de descanso ante el CD Ebro. Y pondrán fin a la temporada visitando de nuevo la Comunidad Valenciana para enfrentarse al At. Saguntino.



Por último, el filial del Valencia arrancará la recta final ante el AE Prat y el Espanyol B. Continuará con su visita a Pinilla. Recibirá en el Antonio Puchades a los dos equipos de la zona baja, el CD Ebro y el At. Saguntino. Volverá a subir el nivel con su enfrentamiento ante la Penya Deportiva. Y cerrará la temporada rodeado de su gente ante la SD Formentera.