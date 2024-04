Día de infarto en Preferente para Alcañiz y Cella, mientras Andorra y Atlético preparan fiesta

Por

La jornada 30 del grupo 2 de la Regional Preferente aragonesa está marcada en rojo en la trayectoria que llevan los equipos turolenses en esta compleja e imprevisible categoría. Lo único que parece muy encaminado y prácticamente confirmado es que el Andorra volverá por la puerta grande a la Tercera División aragonesa. A partir de aquí, a dirimir objetivos y posiciones.



En este sentido, tiene una de aúpa el CD Cella, que parte en puestos de descenso y visita al colista de la tabla. Tampoco se espera partido sencillo ni tranquilo para el Alcañiz, que acude a La Almunia preparado para jugarse el podio de la clasificación con su rival directo. Lo del Atlético Teruel, por contra, se parece más a una fiesta, en la que se rendirá homenaje de despedida a Raúl Navarro, que cuelga las botas. Para el Andorra aguarda también celebración, pero antes se la tendrá que ganar en el terreno de juego. Andorra - Magallón La cita la tiene el cuadro minero mañana a las cuatro y media de la tarde. Probablemente le sirva el punto para ser ya equipo de Tercera como mejor segundo de la categoría. Pero al Andorra lo que le apetece es conquistar el campeonato de la división y ascender con todas las de la ley. Para ello deberá ganar al Magallón, trabajado y duro equipo de mitad de tabla, que eso sí baja enteros como visitante. Luego tocará vigilar también lo que haga Calatayud, que se desplaza a Zaragoza para jugar contra un Escalerillas a quien le va la vida en el envite. La Almunia - Alcañiz Ese partido en el Oliver zaragozano también está en el radar de jalonenses y bajoaragoneses, tercero y cuarto de la competición, con la vista puesta, por qué no, en que el juego de ascensos y descensos abriese las puertas a más plazas en Tercera División. El choque de mañana en Tenerías, por lo demás, es un partidazo con mayúsculas entre dos escuelas con poso en el fútbol aragonés, llamadas a volver a la élite regional antes o después. Atlético Teruel - San José El Antiguo Federativo prepara este domingo tarde de disfrute, homenaje y despedida. Los rojiblancos han cazado nueve de los últimos doce puntos en juego, y con ellos casi se aseguran la salvación. Tiene mucho que ver un ex del Teruel, Navarro, que cuelga las botas y al que se prepara reconocimiento en el equipo. Villa de Alagón - Cella El drama se disputa mañana a las cinco de la tarde en la Ribera Alta del Ebro. Allí el colista, Villa de Alagón, necesita sumar de tres para no ser equipo de Primera Regional. Y le espera el otro turolense, el Cella, para quien la permanencia se le está complicando jornada tras jornada. Ahora mismo ya depende de Mallén, Chiprana y Mequinenza. Y, sobre todo, necesita producir en la visita de este fin de semana a Alagón para que la salvación no se aleje.