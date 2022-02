Duelo de titanes en Pinilla

Por

Los dos mejores equipos del Grupo III de la Segunda RFEF se verán las caras este mediodía en las instalaciones de campo Pinilla en un duelo por liderar la categoría la próxima semana. Un choque en el que los puntos pueden resultar determinantes en una categoría en la que las cuatro primeras posiciones se debaten en un estrechísimo margen de cuatro puntos y en el que cualquier resultado puede desordenar la clasificación como la conocemos esta semana.



El entrenador del CD Teruel, Víctor Bravo, calificaba ayer el encuentro de este domingo como un “partido muy importante contra un rival directo que va líder”, aunque reconocía también que el premio de los tres puntos es idéntico sea cual sea el rival. “Si competimos bien y sacamos los tres puntos tenemos la oportunidad de ponernos primeros”, reconoció Bravo que descartó, sin embargo, que la oportunidad de acceder a la primera posición llegue a pesar en sus jugadores. “Espero que no pese. Nuestro objetivo no es ser campeones. Tenemos que salir a ser nosotros y jugar un buen partido, como venimos haciendo siempre, y a partir de ahí llegará el resultado”, dijo.



Dos puntos separan a los dos conjuntos en la clasificación, siendo el Formentera el equipo con mejores notas jugando fuera de sus dominios, mientras que los hombres de Víctor Bravo pueden presumir de tener las segundas mejores cifras cuando ejercen de anfitriones. El equipo que entrena Míchel Alonso ha sumado cuatro de las once victorias que acumula esta campaña fuera de terreno de juego de su isla, con tres empates y otras tantas derrotas como visitante.



Por su parte, los rojillos de Víctor Bravo solo han perdido en una ocasión en casa y han sabido hacer de Pinilla un fortín de difícil asedio.



El CD Teruel llega con las bajas sensibles de Aparicio, Hakim y Alfredo que cumplen sanciones por acumulación de amonestaciones, mientras que los baleares no podrán contar, al menos, con el carrilero derecho Zekri, también por cumplir ciclo de tarjetas. El CD Teruel acumula tres “bajas sensibles”, reconoció el técnico rojillo que celebró contar con “recambios de mucha garantía” por lo que entendió que “tener esas bajas no es ninguna excusa” en el rendimiento del equipo, que saldrá a por los tres puntos.



Bravo espera un partido diferente al de la ida, cuando el CD Teruel se impuso por la mínima en el tiempo añadido con un gol de Guille. “Va a ser un partido deferente entre otras cosas porque el campo es muy diferente”, dijo Bravo, que confía en que los dos equipos llegan “más rodados, más hecho, y la moral muy alta”. El técnico rojillo recordó que el Formentera es el equipo “menos goleados de la categoría. Eso quiere decir que defienden muy bien”, pero recordó que el CD Teruel “es un equipo que también defiende muy bien” por lo que espera que sea “un partido abierto en el que ser contundentes atrás y eficaces arriba va a valer mucho”.



El entrenador del CD Teruel restó importancia a los últimos resultados del equipo después de sumar dos empates consecutivos. “La categoría está muy igualada”, justificó Bravo.