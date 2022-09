Edu Cabetas: “Hay que empezar bien en casa para que la afición se enganche al equipo”

Por

La liga de Segunda RFEF regresa a Pinilla este domingo con el primer partido oficial de la temporada para el CD Teruel, que recibe al Lleida. Edu Cabetas es el capitán del vestuario turolense en la que será su séptima temporada rojilla.



-Este domingo el CD Teruel estrena una nueva temporada jugando en casa contra el Lleida y regresa a la competición después de que el año pasado el ascenso se quedase muy cerca.

-El club ha mantenido un bloqueo de diez o doce jugadores del año pasado y eso va a ser parte de la clave del éxito que podamos tener esta temporada, además de los refuerzo de nivel que han llegado a la plantilla. Creo que ésta puede ser una bonita temporada y ojalá este domingo empecemos sumando los tres puntos en el partido contra el Lleida.



-El domingo empieza la competición tras una pretemporada que arrancó en Pinilla con un empate a cero frente al Real Zaragoza y que concluyó con el choque contra el Arnedo. ¿Qué valoración se hace en el equipo de este tiempo de preparación?

- La pretemporada ha sido buena, aunque es verdad que el año pasado no perdimos ningún partido. Pero eso fue la temporada pasada y este año es una historia nueva. Nos quedamos con la sensación agridulce del último partido, en el que encajamos tres goles, pero yo creo que tenemos que sacar algo positivo de esa derrota para saber dónde hemos fallado para que no se vuelva a repetir en liga.



-¿La solidez defensiva será, un año más, una de las fortalezas del equipo? ¿En qué se va a basar el juego del CD Teruel?

-Nosotros sabemos, y en eso insisten el míster y el cuerpo técnico, que para sumar y que las cosas vayan bien primero tenemos que estar bien defensivamente y competir bien y haciendo eso bien, tenemos talento arriba como para sumar. Si mantenemos la portería a cero el mayor número de veces podremos hacer como mínimo un gol, dos o más. Por eso sabemos que tenemos que guardar nuestra portería a cero y crear ocasiones.



-Se refería antes a cómo se ha reforzado el bloque del año pasado con nuevas incorporaciones. ¿Cómo ha sido la llegada de los fichajes? ¿Se han adaptado bien?

-Se han adaptado bien. Son jugadores jóvenes, con hambre, que vienen de muy buenas canteras. Es gente con mucho talento y creo que si conseguimos que se adapten bien, como ya lo están haciendo, y que se sientan a gusto pueden ofrecer un buen nivel.



-Como capitán, usted tiene la tarea de acoger en el vestuario a estos nuevos jugadores rojillos.

-Entre todos lo llevamos mejor. No me gusta ser demasiado protagonista en ese sentido. Todos somos gente joven y sociable y en seguida nos hemos cogido confianza. Eso va surgiendo en cada entrenamiento y como estamos muchas horas juntos, al final la confianza brota sola.



-El bloque de jugadores del año pasado, que se quedó a las puertas del ascenso en el último partido contra el Mérida, ¿se ha hecho más fuerte?

-Fue una pena perder el partido de la final, pero eso ya es pasado. Ahora vamos a centrarnos en esta temporada. Creo que tenemos gente con talento capacitada para hacer una buena campaña. Creo que si vamos partido a partido, sin pensar más allá, marcándonos objetivos a corto plazo, creo que nos irán bien las cosas.



-¿Cual puede ser la clave del bloque se ha construido de cara a la temporada que empieza?

-La clave va a ser la solidez defensiva, el competir, ganar los duelos individuales, estar concentrados ... es ese tipo de juego que a lo mejor no es tan vistoso pero que resulta incluso más necesario que el regatear u otras cosas como tirar un caño. Preferimos hacer las cosas menos vistosas bien porque son las que ayudan a sumar de tres en tres. Después, el talento sale solo.



-El Grupo 3 de la Segunda RFEF, en el que jugará el CD Teruel, va a ser especialmente complicado.

-Es un grupo que se plantea complicado. Pero también es ilusionante jugar contra equipos míticos. Creo que tenemos que pensar que es un reto apasionante y lo tenemos que afrontar de la mejor manera.



-Aunque aún es muy pronto el pensar en objetivos, pero ¿la plantilla piensa en el ascenso después de haberlo tenido tan cerca el año pasado?

-El fútbol es muy caprichoso y cada año es distinto. El año pasado lo hicimos muy bien y espero que éste lo hagamos igual o mejor, pero cada año es un mundo y el principal objetivo ahora es sacar los tres puntos contra el Lleida en Pinilla, y el siguiente será lograr sumar los tres puntos en Olot. Vamos a ir poco a poco, partido a partido, para ir cumpliendo esos objetivos.



-Este fin de semana comenzarán la temporada en casa, ante su afición. Eso siempre es bonito.

-El año pasado disfrutamos todos mucho en Pinilla y yo creo que es necesario empezar con buen pie en casa para que la afición se enganche al equipo y sigan animando como lo han venido haciendo hasta ahora.



-Ésta será su séptima temporada en el Club Deportivo Teruel. ¿Qué siente al debutar de nuevo en Pinilla?

-Es un orgullo tener este campo y poder jugar como local en Pinilla. No solo por la estructura, sino también por el césped. Pinilla es uno de los mejores campos de la categoría y cuando la grada está llena con gente que no para de animar se ponen los pelos de punta y hace que uno se sienta orgulloso.



-¿Qué mensaje lanzaría usted a la afición rojilla que domingo tras domingo acude a las gradas para animar al equipo?

-Que sigan haciendo lo mismo. La verdad es que tanto la temporada pasada como las anteriores la aficiona ha estadio sobresaliente, con un montón de gente de gente joven que viene con pancartas y no para de animar. Ojalá que sigan en la misma línea porque nosotros nos vamos a esforzar al máximo y si todos ponemos nuestro granito de arena podremos disfrutar mucho.



-En el aspecto individual, ¿qué retos se marca para esta temporada un central consolidado con tanta experiencia?

-Sobre todo me marco el objetivo de mantener la portería a cero. Como defensa ese es nuestro mayor objetivo porque si lo logramos, como mínimo podremos sumar un punto. Y si con suerte los de arriba la engancha es probable que sumemos tres.



-Aunque no le guste el protagonismo, usted es el líder de la línea defensiva. ¿Cuál es su trabajo en el terreno de juego para hacer que todo funcione?

-Los defensas y porteros somos los que más vemos al resto de jugadores y estamos encargados de ordenar a los compañeros en el campo. Y yo que soy el capitán, un poco más.