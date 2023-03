El BM Alcañiz remonta y el Balonmano Mora tropieza

Por

El fin de semana dejó sensaciones distintas para el BM Alcañiz y para el Balonmano Mora. Los bajoaragoneses sacaron adelante un partido que se les puso cuesta arriba desde los primeros compases, mientras que los moranos sucumbieron ante el BM Utebo, líder de la competición. Desplazamiento complicado La decimoctava jornada de liga regular de la 2ª Nacional Masculina obligaba a visitar el Pabellón Municipal de Deportes Juan de Lanzua a los muchachos del Balonmano Mora. Allí, el BM Utebo, primer clasificado, solo ha concedido una derrota ante el Oscatech Huesca, por lo que el compromiso no iba a resultar nada sencillo.



Los turolenses trataron de plantar cara a un equipo zaragozano muy bien plantado sin demasiado éxito. El Balonmano Mora terminó siete por abajo en el marcador en un tropiezo más que permitido del que deben reponerse antes de recibir al Dominicos, cuarto clasificado. A contracorriente El Balonmano Alcañiz lo volvió a hacer. Si ante Almogávar C hace quince días logró la victoria en los minutos finales, el sábado, ante Ademar Zaragoza repitió el mismo guion.

En una primera parte muy floja, sobre todo en el aspecto atacante, los locales siempre fueron a remolque en el marcador hasta completar unos flojos guarismos finalizando los primeros 30 minutos con un parcial de 6 a 10.



Tras pasar por los vestuarios la tónica del encuentro no varió y no fue hasta el minuto 20 cuando todo cambió para los de David Alejos. Buenas defensas unidas a una mejor selección de tiro y acierto en ataque llevó a los alcañizanos a empatar a 15 goles. A partir de ese instante, el ritmo de juego cambió y en los tres últimos minutos y con ventajas de dos goles se llegó al final con el resultado de 21 a 19, con el consabido delirio de la afición que en buen número presenció el choque.