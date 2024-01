El Calamocha arranca el año con el pie izquierdo (1-2)

Por

El Calamocha empezó con el pie izquierdo el 2024. Los del Jiloca mostraron una imagen muy distinta a la que se había visto hasta el momento y fueron incapaces de superar a un Atlético Monzón que se adelantó en el primer minuto de partido, pero que jugó con un hombre menos durante casi toda la segunda mitad.



Con buen ambiente en las gradas a pesar de las gélidas temperaturas, los calamochinos saltaron al verde de Jumaya en busca del primer triunfo del año. Sin embargo, el duelo empezó de la peor forma posible para el conjunto turolense. El marcador de Jumaya todavía no había sumado el primer minuto de juego y el Atlético Monzón ya había estrenado su casillero. Los oscenses empezaron más vivos y un tímido disparo desde la frontal se convirtió en el primero de la tarde. El despeje de Unai quedó muerto dentro del área y Chipi aprovechó para amargarle el inicio de año al conjunto de Sergio Lagunas, al que le tocaba reaccionar si quería aprovecharse del tropiezo del Ejea ante el Cariñena.



No tardaron en despertar los locales, aunque sus avances apenas generaron peligro al portero visitante, al menos durante los primeros quince minutos de contienda. Cierto es que los de Lagunas dieron un par de pasos hacia delante, aunque no terminaban de encontrar la claridad de otras ocasiones una vez superada la línea de la medular.



De hecho, fue Unai el que tuvo que volver a intervenir justo cuando se alcanzaba el primer cuarto de hora de partido. Un balón a priori sencillo se coló entre los defensas calamochinos y le llegó a Adriá Fernández, que trató de superar al meta local con una vaselina. Unai le adivinó las intenciones y evitó el segundo en un inicio bastante mejorable de los del Jiloca. Pasaban los minutos y el conjunto turolense no terminaba de encontrarse a gusto sobre el terreno de juego, aunque las acometidas del Atlético Monzón ya habían pasado a ser cosa del pasado.



Superada la media hora de juego, Christian Castro tuvo la mejor ocasión para el Calamocha. De hecho, buena parte de la afición local se levantó para celebrar lo que parecía un golazo del delantero calamochino. Sin embargo, un zaguero visitante evitó el tanto en la misma línea de gol después de que el delantero ya hubiese superado al portero rival con una buena definición por encima de su cabeza. La acción pudo suponer un antes y un después en el partido, pero no fue así. Todo siguió igual. Los locales no terminaban de despertar, mientras que los visitantes trataban de aprovechar los balones en largo y las jugadas a balón parado para hacer más grande su ventaja. Momento de reaccionar Con el 0-1 que había reinado en el electrónico durante todo el primer periodo se llegó al descanso. Lagunas tenía quince minutos por delante para modificar el panorama de cara a un segundo tiempo en el que el Calamocha estaba obligado a reaccionar. Tras el entretiempo, el técnico de los locales sentó a Muzquiz y a Nieto para dar entrada a Ian Olivera y a Hugo Pérez. El bloque turolense comenzó con ganas de buscar el empate. Nilton fue el primero en avisar con un remate de cabeza que se marchó por encima de la portería visitante tras una falta lateral colgada al área.



Siete minutos después de la reanudación, el árbitro le mostró la segunda amarilla a uno de los hombres del Atlético Monzón. Con uno más sobre el césped, el Calamocha debía buscar, como mínimo, la igualada antes de que fuese demasiado tarde. En la acción de la expulsión, Fonsi lo consiguió, pero estaba en fuera de juego y el tanto no subió al marcador. Justo en la siguiente acción fue el bloque oscense el que pudo hacer el segundo con un envío largo que Adriá Fernández no fue capaz de enviar al fondo de la red. El susto hizo que Lagunas moviese el banquillo de nuevo para introducir más pólvora arriba. El preparador zaragozano quitó a Tenorio y metió a Falo.



La temperatura bajaba a medida que subía la desesperación del bando calamochino, que no conseguía llegar con verdadero peligro al campo contrario. Los del Cinca Medio, por su parte, empezaban a jugar con el crono sabedores de que la ventaja era suficiente y más con diez jugadores sobre el verde.



Todo cambió a veinte minutos del final, cuando Hugo Pérez colocó un buen balón al segundo palo para que Fonsi hiciera lo que mejor sabe: enviarla al fondo de la red. El máximo goleador de los del Jiloca ponía la igualada y alzaba los brazos para transmitirle a la afición que el equipo quería ir a por los tres puntos.



Sin embargo, el partido entró en una fase de descontrol y el Atlético Monzón supo aprovecharlo. Los visitantes se inventaron una falta lateral más allá del centro del campo y fueron capaces de volver a ponerse por delante, con un centro pasado que encontró rematador en el segundo palo a falta de doce minutos para el final. Las cosas se le volvían a poner complicadas al cuadro turolense, que en la primera fría tarde de 2024 no estaba pudiendo con un Atlético Monzón mucho más eficiente a la hora de aprovechar las escasas ocasiones con las que contó.



En la recta final, los turolenses trataron de encontrar el gol mediante balones largos, que nunca encontraron a algunos de los muchos hombres que Lagunas había situado en la parte más cercana a la meta contraria. Todo le salió del revés a los de casa, que además terminaron con diez tras una expulsión polémica en el tiempo de descuento. La falta de ideas de los calamochinos quedó reflejada en el marcador final. Con el 1-2 se llegó a la conclusión y el Calamocha desperdició la oportunidad de asaltar el liderato por primera vez en este 2024. El arranque de año no fue nada bueno en Jumaya.