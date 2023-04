El Calamocha sella su permanencia definitiva al superar al campeón

Por

Victoria de prestigio para un CF Calamocha que en feudo del CD Robres le honró primero con un merecido pasillo por su título de campeón de grupo para luego, para después sobre el césped del San Blas derrotarlo por la mínima con un solitario tanto de Fonsi en el tramo final de la primera parte. Los de Sergio Lagunas confirmaron su gran momento de forma y con un juego sobresaliente en lo defensivo, algo de fortuna y su mayor acierto en los metros finales, consiguieron un triunfo que les permite sellar de manera matemática su permanencia en la categoría y dejar de estar pendiente de posibles arrastres.



De salida y tras el pasillo de reconocimiento al campeón oscense, los de Jiloca comenzaron muy fuertes y bien asentados en lo táctico ante un once monegrino con alguna cara no tan habitual pero en todo caso feliz y dichoso de poder darle una última alegría a su jubilosa parroquia, que había convertido la grada del San Blas en una fiesta sin descanso en la que todo eran sonrisas.



El choque avanzó así bastante tranquilo y desinhibido, con ambos equipos tratando de buscar la portería contraria en todo momento pero con armas bastante diferentes. Los de Sergio Lagunas se jugaban algo más en el envite y eso se dejó notar de principio a final, pues su concentración les aportó la ya conocida solidez del grupo turolense y eso en un duelo donde no había demasiado en juego terminó por resultar crucial.



Con alguna llegada interesante pero sin nada de puntería en los metros finales, especialmente de un Robres que siempre trató bien al cuero y buscó el gol con ortodoxia, la primera trascurrió algo monótona. El Calamocha cerraba muy bien los costados y bien arropado en el centro de la zaga Unai Calavia apenas tuvo trabajo. Hasta que superada la media hora de juego y cuando el duelo se encaminaba al descanso sin goles, el talentoso Fonsi no desaprovechaba una buena oportunidad y adelantaba a los calamochinos con un gol poco antes del paso por vestuarios. Un tanto que habida cuenta lo visto anteriormente podía valer su peso en oro.



En el reinicio, el equipo de Eloy Aznar salió a otro ritmo diferente, dispuesto a empatar por la vía rápida y conseguir una nueva victoria para dejar a final de temporada unas estadísticas inmaculadas. Los altoaragoneses incrementaron la presión e incluso Aznar realizó un triple cambio poco antes de la hora de juego en busca de ello, pero lo cierto es que el Calamocha exhibió su cara más defensiva y acostumbrado a sentirse cómodo bajo esos parámetros maniató muy bien a su oponente.



En la segunda, las ocasiones de gol fueron más y mejores, pues también el Calamocha tuvo alguna muy clara al contragolpe para cerrar el resultado, pero, de nuevo, el acierto en el último pase fue nulo y ya no se vieron más goles. El de Fonsi fue suficiente para confirmar una permanencia más que merecida en Jumaya.