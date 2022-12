Lagunas se marca un objetivo: la regularidad

Por



En el segundo capítulo de Sergio Lagunas al frente de los calamochinos, el club pretende afianzar una dinámica positiva que lo saque de los puestos del descenso para llegar al parón de Navidad sin el cinturón apretado.



El Calamocha de Humberto Arto acumulaba una racha sin ganar bastante preocupante (9 partidos sin ganar) que lo anclaba a la parte más baja de la tabla. No obstante, con la llegada de Sergio Lagunas el equipo consiguió salvar los muebles en la última jornada y llevarse un partido de complicado ante el Almudévar. Sergio Lagunas pretende continuar con esta dinámica positiva sumando puntos ante el Robres y, para ello, el técnico planteará un partido similar al último, ya que no ha dispuesto de mucho tiempo para trabajar con sus jugadores. Lagunas saldrá con un 4-3-3 con el que esperar plantar cara al tercer clasificado de la competición.



Por su parte, el Robres llega al encuentro acumulando una racha de cuatro victorias en los últimos cincos partidos. Síntomas de que el club se encuentra en plena forma y pondrá difícil las cosas a los de Jumaya. El propio Sergio Lagunas reconocía que “cuando vas tercero tras 13 jornadas es que haces cosas muy bien”. Pese a ello, Lagunas no se muestra intimidado, “en un partido Tercera Federación puede ganar cualquiera. Si haces las cosas bien estás muy cerca de ganar”. Lo cierto es que en los partidos en los que ambos equipos se han enfrentado se han dado todos los resultados posibles. En los últimos 8 partidos el Robres se ha llevado 3, el Calamocha 2 y los 3 restantes terminaron en empate. Para el partido de este domingo los del Calamocha llegan con las bajas de Pablo Utrilla e Iván Lorente, pero recuperan a un defensa importante para contener la mordiente ofensiva del Robres, Fonsi Nadales. En el segundo capítulo de Sergio Lagunas al frente de los calamochinos, el club pretende afianzar una dinámica positiva que lo saque de los puestos del descenso para llegar al parón de Navidad sin el cinturón apretado.



El Calamocha de Humberto Arto acumulaba una racha sin ganar bastante preocupante (9 partidos sin ganar) que lo anclaba a la parte más baja de la tabla. No obstante, con la llegada de Sergio Lagunas el equipo consiguió salvar los muebles en la última jornada y llevarse un partido de complicado ante el Almudévar. Sergio Lagunas pretende continuar con esta dinámica positiva sumando puntos ante el Robres y, para ello, el técnico planteará un partido similar al último, ya que no ha dispuesto de mucho tiempo para trabajar con sus jugadores.



Lagunas saldrá con un 4-3-3 con el que esperar plantar cara al tercer clasificado de la competición. Por su parte, el Robres llega al encuentro acumulando una racha de cuatro victorias en los últimos cincos partidos. Síntomas de que el club se encuentra en plena forma y pondrá difícil las cosas a los de Jumaya. El propio Sergio Lagunas reconocía que “cuando vas tercero tras 13 jornadas es que haces cosas muy bien”. Pese a ello, Lagunas no se muestra intimidado, “en un partido Tercera Federación puede ganar cualquiera. Si haces las cosas bien estás muy cerca de ganar”.



Lo cierto es que en los partidos en los que ambos equipos se han enfrentado se han dado todos los resultados posibles. En los últimos 8 partidos el Robres se ha llevado 3, el Calamocha 2 y los 3 restantes terminaron en empate. Para el partido de este domingo los del Calamocha llegan con las bajas de Pablo Utrilla e Iván Lorente, pero recuperan a un defensa importante para contener la mordiente ofensiva del Robres, Fonsi Nadales.