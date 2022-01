Los intereses comunes enfrentan hoy al Calamocha con el Robres

Por

El Calamocha regresa a la competición tras el parón navideño enfrentándose a un rival directo, el Robres, contra el que tratará de revalidar su cambio de rumbo y buscará la que sería su tercera victoria consecutiva, un hecho inédito esta temporada aciaga en la que los calamochinos se encuentran tratando de dar esquinazo a las posiciones de descenso en un año en el que aspiraban a pelear por los puestos de arriba.



El equipo que dirige Sergio Lagunas ha movido el vestuarfio con la salida de tres jugadores y la llegada de otros dos en un intento por darle otro aire al equipo. El partido contra el Robres podrá servir de escenario para el debut de rojo de Álvaro Muguruza mientras se espera para el regreso “a casa” de Ros Concha, un hombre de la confianza de Lagunas que dejó el equipo hace dos temporadas y que regresa como salvavidas para los de Jumaya. Desde el club tampoco se descartan nuevas llegadas como tampoco que se produzcan más salidas del vestuario del Jiloca.



Robres y Calamocha llegan a esta cita en una posición complicada en la tabla clasificatoria. Los dos equipos ocupan las últimas dos plazas antes de entrar en las posiciones de descenso. Con los oscenses en la décimo segunda posición y el Calamocha por detrás, tres puntos separan a los dos equipos, por lo que aunque una victoria visitante difícilmente podría dar la vuelta a la situación, por lo menos sí que acortaría las diferencias hasta dejarlas en la mínima expresión. Si los hombres de lagunas regresasen del campo de San Blas con los tres puntos en el zurrón, la décimo segunda plaza se tendría que decidir por la cuenta de goles.



Aunque no se conoce la última decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en relación al partido disputado contra el Barbastro en Jumaya, en el que el equipo oscense incurrió en alineación indebida del jugador Gulías, que mantuvo a 12 jugadores en el terreno de juego durante un tiempo. El TAD había aceptado aplicar medidas cautelares hasta que adopte una decisión firme devolviendo los tres puntos al Barbastro, pero en el Calamocha se confía en que el premio termine regresando a su casillero.



A pesar de los movimientos en el vestuario de Jumaya, el Calamocha llega enchufado con los últimos dos resultados conseguidos. Las victorias por 3-2 ante el Binéfar del 19 de diciembre, y la lograda en Sabiñánigo tres días después en el partido aplazado por la nieve contra el Biescas (0-2) podrían haberle dado al equipo turolense el impulso que necesitaba para poder regresar a su posición natural.



El Robres se ha hecho fuerte en su campo durante esta temporada, aunque no ha logrado hacer de San Blas un fortín. Los de Monegros han sumado cuatro victorias en los siete partidos que han disputado como locales, aunque los otros tres han terminado cayendo derrotados, lo que supone una efectividad de poco más del 50 por ciento. En frente tendrá a un equipo que tampoco se ha desenvuelto con soltura fuera de sus dominios. El Calamocha ha perdido en más de la mitad de sus desplazamientos, aunque su último partido como visitante sirvió para hacerse con los tres puntos.



En sus últimos enfrentamientos, la ventaja ha sido para el Calamocha, aunque de forma discreta. Los últimos tres años los dos equipos han firmado tablas en tres ocasiones (dos en Jumaya y una en san Blas). El equipo de Sergio Lagunas ha vencido en dos ocasiones y el Robres lo hizo en la otra, aunque esta victoria data del año 2019. Desde entonces, los monegrinos no saben lo que es ganar al Calamocha.



El Robres no podrá alinear a Javier Genovés, castigado con u partido de sanción tras ser expulsado por doble amarilla en la última jornada de 2021