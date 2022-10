El Calamocha deja escapar los tres puntos en Jumaya ante el Cuarte

Por

El Calamocha perdió por 0-2ante el Cuarte CD en un partido que dominaron los del Jiloca y que echaron por la borda en una jugada a balón parado a menos de diez minutos del final. Un gol del recién ingresado Gutiérrez en un lanzamiento de falta dejó a los discípulos de Humerto Arto sin premio en una tarde en la que sí lo merecieron. Rica sentenció desde los once metros en el último minuto de partido marcando el segundo.



El partido comenzó sin un dominador del juego, con constantes llegadas en ambas áreas, aunque sin ninguna de verdadero peligro. El choque arrancó sembrado de centrocampismo y alternativas para los dos equipos aunque conforme iban cayendo los minutos en el marcador de Jumaya el Cuarte iba ganando profundidad y se acercaba con más asiduidad y7, sobre todo, más peligro, al área de Unai.



El portero calamochino tuvo que sacar a pasear las manos cuando se cumplía el minuto 20 para abortar una incursión de Guillén. Esa acción supuso el principio del dominio visitante del césped de Jumaya en la primera mitad. Los carrileros verdes aprendieron a ganarle la espalda a sus pares y lograban penetrar casi hasta la línea de fondo para generar ocasiones cargadas de veneno. Argente estaba hiper activo y se ofrecía en todo momento para doblegar el sistema de 4-4-2 dibujado por Humberto Arto y crear ocasiones de peligro.



En los primeros 25 minutos el Calamocha apenas dispuso de un par de ocasiones para intimidar a los visitantes, siendo la de Falo en el 21 la más clara de las dos, pero el jugador calamochino no logró controlar un balón forzado en el área chica.



Y como le ocurriera unos minutos antes al Cuarte, esa ocasión desaprovechada desencadenó una cascada de llegadas, sobre todo por el lado derecho con Dela como protagonista, hasta que Gomes enlazó con Falo un balón envenenado que tampoco llegó a cruzar entre los tres palos.



Al cumplirse la primera media hora de juego el Calamocha empezó a encontrar el camino por la banda derecha con las internadas de Adrián Nieto que generaba ocasiones colgando balones al área o dispara desde lejos para tratar de sorprender al portero. Sin embargo, la sorpresa casi llega con un balón suelto colgado por Íñigo a la olla y que Argente remató a solo un palmo del poste.



El encuentro ganó en intensidad en la recta final del primer tiempo, con llegadas carggadas de peligro en las dos porterías, aunque en ninguna de ellas se terminó cantando gol. El encuentro se fue al descanso con tablas a nada en el marcador y sin que ninguno de los contendientes pudiera decir que había sido dominador.



La segunda mitad comenzó con el Calamocha mejor plantado sobre el terreno de juego, dominando en los primeros compases todo el rectángulo de juego sabiendo generar peligro y desactivar las llegadas de sus rivales. Sin embargo, no tardo el juego en volver a repartise entre las dos mitades del césped, obligando a los 22 gladiadores a galopar sin tregua por todo Jumaya.



Sin embargo, las indicaciones de Arto en el vestuario habían surtido efecto y sus pupilos estaban mejor plantados, más ordenados y jugando con más profundidad que en la primera parte. Los rojos de Jumaya no solo habían ganado metros sobre el césped arrinconando por momentos a sus rivales en el área sino que también habían mejorado su verticalidad obligando a los defensas del Cuarte a un esfuerzo extra para atender a todas las zonas. Falo seguía siendo desequilibrante combinándose con casi todos sus compañeros y solo su corta estatura le privó en un par de ocasiones de llegar a marcar ante la envergadura del portero Rodríguez.



El partido era frenético y el ritmo de juego trepidante, con las dos defensas empleándose a fondo para contener las llegadas de sus rivales.



Seguramente la ocasión más clara del partido la tuvo en el flequillo Fonsi, quien casi cazó un pase envenenado de Falo desde la esquina para haber marcado a puerta vacía. Pero esta vez tampoco pudo ser.



Arto sentó a Navarro pro el aire fresco de Salcedo a la hora de juego mientras el Calamocha se mostraba decidido a levarse el partido y los tres puntos. Gomes estaba aún

más activo recuperando balones con su habilidad con los pies mientras el equipo acumulaba efectivo en el área chica en cada incursión colorada.



El míster del Calamocha renovó su banda derecha con la entrada de Pellejero y Otín, dando el relvo a Gomes y García tratando de construir alternativas nuevas para poder llevarse loes tres puntos. Los rojos se mostraban más agresivos y ordenados mientras que los zaragozanos solo podían recurrir al contragolpe para tratar de inquietar a Unai, aunque tuvieron poco éxito



También el técnico del Cuarte movió su delantera con la entrada de Castro y Gutiérrez. Los cambios le dieron el oxígeno que necesitaba su equipo para volver a equilibrar el juego, volviendo a ser capaz de generar peligro. Y el peligró se consumó en gol apenas tres minutos después cuando Gutiérrez lanzó una falta directa desde la frontal del área que no llegó a interceptar Unai, que solo pudo ver cómo la pelota entraba ajustada por el ángulo de la escuadra de su portería.



El gol fue un mazazo para el Calamocha que evidenció su desconcierto al ponerse por detrás en un partido que había sido capaz de dominar. De nuevo, el balón parado castigó a los del Jiloca como ocurriera en demasiadas ocasiones el año pasado.



Con el marcador a favor y hombres frescos en la punta de su esquema, los zaragozanos pusieron contra las cuerdas a los turolenses que, no obstante, insistían percutiendo en el cerrado sistema de los verdes.



El Calamocha perdió el buen juego que había demostrado en los primeros 75 minutos y tuvo que recurrir al cuerpo a cuerpo para detener a sus rivales, que llegaban en tromba al área local. A un minuto para el final del tiempo reglamentario el colegiado señaló penalti para que el recién ingresado Rica anotase el segundo.