El Calamocha destituye a Humberto Arto

Por

El Calamocha y Humberto Arto separan sus caminos. El club del Jiloca ha anunciado el cese del entrenador durante la mañana después de que el equipo entrase por primera vez en posiciones de descenso tras la abultada derrota del pasado domingo ante el Huesca B. El entrenador, que llegó al cuadro calamochino el pasado verano para encabezar el renovado proyecto que se planteaba en Jumaya, se despedirá hoy por la tarde de una plantilla en la que deja huella, al traer consigo a varios jugadores con los que ya había contado en su anterior equipo, el Atlético Cariñena.



El conjunto turolense ya ha comenzado las conversaciones para traer a un nuevo entrenador, con la intención de que se siente en el banquillo en el partido del próximo fin de semana ante el Almudévar en casa.



Diez puntos en doce jornadas no han sido suficientes para que Humberto Arto aguantase al mando del Calamocha. La dinámica negativa que atraviesa el equipo del Jiloca, con nueve jornadas sin conocer la victoria, ha propiciado una situación que no entraba en los planes de la directiva del club. Sin embargo, en el fútbol los números son los que mandan y el proyecto de Humberto Arto no ha sido capaz de conseguir las cifras esperadas en la entidad.



El equipo arrancó el curso con una derrota por la mínima ante el Binéfar, pero fue capaz de reaccionar para firmar un inicio ilusionante, en el que los dos triunfos frente al Atlético Monzón y el Barbastro lo colocaron al borde de la zona de playoff. Pero desde aquella remontada ante el conjunto oscense, que tuvo lugar el 25 de septiembre, han pasado más de dos meses y el bloque calamochino no ha vuelto a sumar de tres.



A falta de tres partidos para la conclusión de la primera vuelta, la junta directiva consideró que había que tomar una decisión que cambiase el rumbo del equipo tras lo que ellos mismos definieron como “la debacle” sufrida en Huesca. José Antonio Bernad, coordinador de la entidad calamochina, explicó que la decisión se tomó el domingo por la noche tras la derrota ante el filial del Huesca que complicó un poco más la situación del conjunto turolense: “Lo del domingo hace que la situación no se pueda sostener. No era la intención de la directiva, pero al final los resultados son los que mandan”.