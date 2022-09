El Calamocha recibe a un reforzado La Almunia

Por

El nuevo Calamocha que dirige Humberto Arto afrontará el último partido de pretemporada con las fuerzas justas después de que hasta tres jugadores de la plantilla del equipo del Jiloca no vayan a poder disputar el partido programado esta tarde en Jumaya contra La Almunia (18:00 horas).



“Llegamos justos de gente” reconocía ayer el entrenador del conjunto calamochino después de que Pablo Utrilla vaya a estar ausente unos días por motivos personales y de que Otín y Nieto, por lesión. Otín arrastras molestias en la zona isquiotibial, seguramente fruto de una sobrecarga, y Nieto arrastra un golpe en el empeine del pie sufrido en el último partido contra el Fuentes.



A pesar de las ausencias de sus tres jugadores, Arto mantiene la ambición de hacer un equipo “reconocible” que vuelva a enamorar a la afición calamochina, que este año aspira a superar los 300 abonos. El míster se muestra confiado ya que tanto las tres ausencias como el último jugador incorporado al vestuario del Calamocha, Víctor García, podrán estar para el debut liguero del próximo domingo ante Binéfar.



Víctor García se incorporó a los entrenamientos con sus nuevos compañeros desde el mismo jueves, cuando se hizo oficial su incorporación al roster de Arto. El míster se expresaba satisfecho por contar con “un jugador más” reconociendo que el equipo estaba “muy justito de gente” por lo que la llegada del mediocentro le “va a venir bien” porque “va a poder ayudar, seguro”, dijo.



El equipo de La Almunia es uno de los nuevos inquilinos de la Tercera RFEF después de que se ganase el salto de categoría venciendo al Fuentes en el playoff de ascenso el pasado mes de junio.”Es un rival al que conocemos”, dijo Arto que, sin embargo, reconocía su expectación ya que no conocía “exactamente a qué nivel está en estos momentos La Almunia, que terminó muy tarde la competición” ascendiendo de categoría. Arto dijo que el conjunto zaragozano “ha fichado a ocho o diez futbolistas nuevos” por lo que hay incertidumbre ante el “nivel en el que se encuentra en estos momentos” el rival de eta tarde. La única certeza para el míster calamochino es que se trata de “un equipo de Tercera y que como tal querrá competir y hacerlo bien” en los que será, a buen seguro, una “prueba exigente” para el Calamocha.



El partido de este domingo permitirá al Calamocha saber “el nivel de forma con el que se llega al inicio de la competición” en un partido considerado en Jumaya como “el último partido ante la competición, con la máxima exigencia que podamos tener” en los que se tratará de “mantener el once más competitivo durante sesenta o setenta minutos” de forma que durante la semana se pueda trabajar sobre los errores que se hayan podido detectar en el encuentro para llegar con garantías a la primera jornada de liga ante Binéfar.