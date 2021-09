El Calamocha lamenta no haber hecho la pretemporada más larga

Por

El Calamocha de Sergio Lagunas ha protagonizado una pretemporada atípica, condicionada por la participación en la Copa Federación con tres partidos oficiales ante el Borja, el Ejea y el Utebo en los que el equipo del Jiloca apenas tuvo la oportunidad de implantar sistemas o probar el rendimiento de los jugadores en determinadas situaciones o posiciones sobre el terreno de juego.



Los calamochinos, que han incorporado 14 caras nuevas al vestuario de Jumaya en el que apenas han repetido media docena, ha mostrado un rendimiento irregular durante el mes de agosto fruto, quizás, de la saturación de compromisos en el ecuador de la pretemporada. El Calamocha arrancó sumando dos victorias en la Copa Federación llegando a liderar la clasificación de su grupo para, en el último momento, terminar cediendo esa posición tras perder en casa el partido teóricamente más sencillo de los tres contra el Utebo.



Después, tal vez condicionado por la fatiga tras la exigencia de los encuentros disputados, su rendimiento cayó perdiendo en su visita a la Ciudad Deportiva frente al equipo juvenil del Real Zaragoza. Los de Lagunas cerraron su calendario de partidos preparatorios teniendo que remontar ante el Cuarte CD en Jumaya para terminar firmando un empate a dos goles en la recta final del partido. Temporada atípica y corta

La pretemporada calamochina ha estado condicionada por la disputa de los tres partidos de la fase regional de la Copa Federación. De hecho, la primera ocasión en la que el nuevo equipo de esta campaña se enfrentó a un tercero fue, precisamente, ante el Borja en el siempre complicado terreno de juego del Manuel Meler.



El técnico del Calamocha, Sergio Lagunas, buscaba el lado positivo de esa coyuntura asegurando que esos tres partidos oficiales les “vinieron bien” al equipo, aunque también reconocía que terminó pasando factura al vestuario “porque la exigencia ha sido máxima desde el principio”. Lagunas aseguró que aunque el participar en la competición copera les “sirvió”, también confirmó que la propia exigencia de la competición no le permitió “probar cosas, que es para lo que sirve la pretemporada” en referencia a “posiciones o cambios de sistema”. Además, “el resto de partidos estaban condicionados” por la exigencia de esos encuentros. Pretemporada corta

Con solo seis jugadores de la plantilla del año pasado y catorce caras nuevas en el vestuario de Jumaya, el técnico calamochino reconocía ayer que al equipo le que “mucho margen de mejora”. Sobre todo tras reconocer que “la pretemporada ha sido corta para nosotros”. “Tenemos mucho margen de mejora. Cada día vamos mejorando y cada día (los jugadores) se van entendiendo mejor”, aseguró el entrenador.



Es la conclusión a la que ha llegado el técnico del Calamocha, que opinó que le “hubieran hecho falta una semana más o dos”.



Para intentar compensar este déficit en la preparación del equipo, el técnico puesta por emplear las dos semanas que tendrá dentro de quince días , cuando en la tercera jornada descansará el conjunto calamochino. “Jugamos dos partidos oficiales y paramos. Que nos sirvan para terminar de conocernos y si podemos parar, mucho mejor”, dijo Lagunas sobre este punto ayer, que aseguró que se ha dado “cuenta de que (la pretemporada) son mínimo seis semanas”. Minutos de juego

Tres jugadores de la plantilla del Calamocha han disputado los 270 minutos de los tres encuentros oficiales que ha protagonizado el club del jiloca este verano. El portero Raúl Monforte, el defensa Sergio Lou y Javier Osanz ha sido habituales en la pizarra de Lagunas este mes de agosto. Además, Manau ha disputado también casi la totalidad de los tres encuentros oficiales del equipo y solo abandonó el terreno de juego en el encuentro contra el Borja en los últimos siete minutos de partido.



Aunque todos ellos son de la confianza del míster, su perpetuación sobre el césped den los partidos oficiales en los que se da tanta laxitud en los cambios, obedece a que “no tienen respuesto”, al algunos casos porque su alternativa está lesionada o aún tiene que sumar experiencia o en otros, como el del lateral Lou, “no tiene recambio específico”, apuntó el técnico.



No obstante, L algunas aseguró que tiene decidido qué jugadores han entrado en su once ideal. “Lo tengo decidido”, sentenció. Nuevo sistema

El Calamocha busca su versión 2.0 en una temporada al a que llega con el ambicioso objetivo de colarse en puestos de playoff si renunciar a ningún sueño, por grande que sea. Para ello, el técnico colorado está tratando de imponer un sistema de toque de balón, de control del tempo del partido y dejar atrás la verticalidad y la velocidad del contragolpe.



“Estudiando los partidos que hemos jugado estos años en Jumaya no hemos sacado el rendimiento que esperábamos y si queremos jugar el playoff hay que ganar muchos partidos en casa. Hemos intentado darle una vuelta de tuerca para tener más el balón, no precipitarnos y dejar de hacer lo que hacíamos hasta ahora que era replegarnos y correr. Aunque el primer año nos dio resultado, porque teníamos jugadores para ello, pero estos años atrás no hemos conseguido gente así y hemos decidido darle una vuelta de tuerca al sistema”, explicó el míster.