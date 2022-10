La historia favorece al Utrillas, pero deja buenos recuerdos al Calamocha

Reparto de puntos

DERBIS DISPITADOS Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Calamocha 18 2 7 9 13 28 Utrillas 18 9 7 2 28 13

DERBIS DISPITADOS EN JUMAYA Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Calamocha 9 0 6 3 4 10 Utrillas 9 3 6 0 10 4

Alegría en La Vega

Cuatro años de vacío

El Calamocha y el Utrillas se verán las caras en Tercera RFEF por primera vez en su historia. Sin embargo, los caminos de los dos representantes turolenses se han cruzado en diversas ocasiones a lo largo de la historia en la Regional Aragonesa. Ambos conjuntos se enfrentaron por primera y única vez del siglo pasado en la temporada 1977-1978, con una goleada favorable al Utrillas (6-1) y un empate sin goles en el duelo de vuelta. Tras un largo periplo sin coincidir en la misma categoría, calamochinos y utrillenses se reencontraron en la temporada 2010-2011 y desde entonces han disputado dieciséis derbis, de los que el Utrillas ha conseguido ganar ocho. Sin embargo, el último duelo disputado entre ambos, en la temporada 2017-2018, trae buenos recuerdos para el Calamocha, ya que en aquel compromiso consiguió el ascenso a Tercera División tras empatar a dos en el campo de La Vega.La fiesta del fútbol turolense regresa mañana a Jumaya con un duelo que durante la última década se había convertido en todo un clásico de la Regional Preferente Aragonesa. El primer derbi de la era moderna se disputó hace justo doce años. El 17 de octubre de 2010 el Utrillas recibía al Calamocha en uno de los escasos duelos entre ambos que acabó con triunfo para los del Jiloca (2-3).Sin embargo, las tres temporadas siguientes el Utrillas demostró su superioridad y logró encadenar una racha de seis victorias seguidas en los enfrentamientos directos ante el Calamocha. Los de las Cuencas Mineras se hicieron dueños del derbi tanto en su casa como a domicilio, donde en el año 2013 sonrojaron a los calamochinos tras endosarles un contundente 0-4 en Jumaya. Los del Jiloca llegaron con sed de venganza al siguiente curso y se llevaron los tres puntos de su visita a La Vega para sumar su segunda y última victoria ante el Utrillas. Fue en la temporada 2014-2015, cuando el partido de vuelta concluyó con un empate a cero en el campo del Calamocha.Precisamente, el empate fue el resultado más repetido en los seis últimos choques directos disputados. El Utrillas salió vencedor en la jornada 16 de la temporada 2015-2016 por la mínima y en su visita a territorio calamochino empataron a uno. En la temporada siguiente y en la posterior se vivió una coincidencia, ya que el calendario quiso que el duelo se disputase en las jornadas 16 y 33 de la competición, al igual que había sucedido en el curso 2015-2016.En la reedición del derbi, el 8 de enero de 2017, se repitió el empate a uno de Jumaya y en la vuelta, el Utrillas volvió a vencer por la mínima al cuadro del Jiloca. Los mineros se quedaron cerca del ascenso a Tercera esa temporada, pero el sueño se les escapó y un curso más tarde tuvieron que volver a verse las caras con el conjunto calamochino.En la 2017-2018 se disputaron los dos últimos derbis hasta la fecha. El primero concluyó con el resultado de moda en los duelos entre utrillenses y calamochinos: el 1-1.En el compromiso de vuelta de esa misma temporada, el Calamocha y el Utrillas volvieron a firmar las tablas. Sin embargo, aquel partido dejó un recuerdo dulce para los del Jiloca, ya que ese punto en La Vega sirvió para certificar el ascenso a Tercera División, categoría de la que ya no se han movido desde entonces.El Utrillas se adelantó en el minuto 15, pero el Calamocha sabía que el 20 de mayo de 2018 podía ser una fecha para el recuerdo si conseguían sacar algo de provecho en su visita a tierras utrillenses. Antes de concluir la primera mitad, Moreno logró el empate y llevó la tranquilidad al banquillo dirigido por Sergio Lagunas.No obstante, un Utrillas muy rocoso no estaba por la labor de que sus vecinos lograsen el ascenso en su casa y pelearon por evitarlo. En el 69, Cañas volvió a poner por delante a los mineros para desesperación de la hinchada calamochina que se había desplazado hasta Utrillas. Con el duelo entrando en la recta final, los visitantes volvieron a igualar la contienda y el empate sirvió para certificar un ascenso muy celebrado en el embarrado campo de La Vega.Esa fue la última vez que los dos representantes turolenses se vieron las caras y aunque el Calamocha prolongó su nefasta dinámica en los enfrentamientos directos, ya que no consiguió el triunfo, aquel compromiso dejó un sabor de boca mucho más placentero que cualquier victoria.Tras ocho temporadas con duelos directos entre el Calamocha y el Utrillas, el ascenso de los del Jiloca provocó un cambio de tendencia. El cuadro minero estuvo en la parte alta de la Regional Preferente durante los dos siguientes cursos, pero no consiguió el ascenso. Por su parte, el Calamocha mantuvo la categoría, acompañado por el CD Teruel en su periplo en la Tercera División. El 9 de febrero de 2020 se disputó el último derbi entre dos equipos turolenses en esa categoría. El duelo concluyó con victoria por dos goles a uno del Calamocha sobre el Teruel.El año de la pandemia, el Utrillas estuvo a punto de confirmar su regreso a Tercera, pero una derrota en la última jornada ante el Caspe lo apeó del ascenso y el sueño no pudo hacerse realidad hasta un año más tarde, cuando el cuadro dirigido por Pitu Lerga completó una gran campaña en la Regional Preferente que le permitió subir de categoría. Ese mismo año, el Calamocha estuvo a punto de descender, pero una carambola en la recta final le salvó de la quema y le permitió aguantar un año más en la Tercera RFEF.Después de cuatro años, el derbi entre los del Jiloca y los de las Cuencas Mineras regresa por todo lo alto, pero con los dos conjuntos en un momento delicado debido a los malos resultados de los últimos enfrentamientos. La historia da como favorito al Utrillas, pero el Calamocha todavía mantiene vivo el recuerdo del último derbi y querrá volver a sentir la felicidad de aquel empate