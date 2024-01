El Calamocha estrena el año en casa ante un rival reforzado (15:45)

Por

El Calamocha regresa a su feudo con ganas de iniciar el año del mismo modo que acabó el 2023: con buen pie. Los de Sergio Lagunas recibirán este domingo en Jumaya a un Atlético Monzón reforzado que también buscará reiniciar la competición de la mejor manera posible para empezar a mirar más hacia arriba que hacia abajo. El conjunto turolense, que contará con la baja de Cavero por sanción, llega al compromiso en segunda posición y con 27 puntos en su haber. Sin embargo, la entidad calamochina todavía no quiere oir hablar de posibles ascensos, sino que prefiere asegurar la permanencia virtual y a partir de ahí mantener vivo el sueño de un posible play-off.



El 2024 comienza con un desafío más complicado de lo que puede parecer sobre el papel para el Calamocha, pero sin ningún tipo de presión. El equipo de Lagunas está a punto de completar una primera vuelta que roza la perfección y eso le permite estar en la zona alta de la clasificación. Sin embargo, un mes después de empatar a uno ante el Utrillas en el primer derbi provincial de la temporada, disputado en Jumaya, los calamochinos tendrán un nuevo reto exigente ante su afición. La falta de gol se hace notar El equipo deberá verse las caras con un Atlético Monzón que se ha mostrado bastante irregular en la primera vuelta de la liga, pero que quiere cerrarla de la mejor manera posible y más cerca de la zona cómoda que de la de peligro.



Para ello, el bloque oscense ha acudido al mercado de fichajes con rapidez y ha conseguido sumar una pieza importante para su ataque, el segundo menos anotador del grupo XVII de la Tercera RFEF.

La llegada de Adriá Fernández al Cinca Medio pretende cambiar la situación de un equipo que se encuentra en la duodécima posición de la tabla con tan solo nueve dianas en catorce partidos. El delantero regresa al Atlético Monzón en busca de mejorar unos registros goleadores que son inversamente proporcionales a las positivas cifras defensivas del conjunto oscense. El bloque dirigido por Ismael Mariani tan solo ha encajado cinco tantos en lo que va de liga, por lo que es el menos goleado del grupo.



Así pues, el Calamocha deberá demostrar por qué es uno de los equipos con más acierto de la categoría, sobre todo jugando de local, para tratar de sumar tres puntos importantes antes de llegar al desenlace de la primera vuelta de campeonato.



Los calamochinos han conseguido hacer veinte goles por el momento. De modo que solo el Tamarite, con 23, y el Fraga, con 21, superan los registros del equipo de Sergio Lagunas, que llega a este primer compromiso del 2024 con una dinámica de resultados muy positiva, ya que encadena cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota.



En un momento de buenas sensaciones, un doble parón puede resultar más perjudicial que beneficioso. Lagunas no ha querido que eso suceda y el equipo lleva entrenándose las dos últimas semanas, a pesar de no tener partido, para tratar de llegar en la mejor forma posible al duelo de este domingo en Jumaya ante el Atlético Monzón. Una ausencia delicada Para el choque, Lagunas podrá contar con casi todos sus efectivos, a excepción de Álex Fuertes y de Cavero.

El delantero calamochino ya lleva varias semanas ejercitándose junto al resto de sus compañeros, aunque se espera que su reaparición oficial se produzca con el inicio de la segunda vuelta de competición.



Por su parte, el central deberá cumplir sanción después de ser amonestado en el encuentro ante el Fuentes y acumular cinco tarjetas amarillas.

La nota positiva la dejará Nacho Baena, que entrará por primera vez en una convocatoria del Calamocha, después de llegar al conjunto del Jiloca procedente del Robres. Junto al recién incorporado centrocampista también estará Abdoulaye Mbodj, que después de su fichaje tuvo que marcharse a Galicia para solucionar uno trámites laborales pero ya se encuentra de nuevo junto al resto de compañeros de la disciplina turolense.



El Calamocha estrenará el año ante su gente y con la intención de mantener la excelente dinámica que le ha llevado a ser uno de los ejemplos a seguir en esta mitad inicial de la temporada. En frente, el Atlético Monzón no pondrá las cosas fáciles.