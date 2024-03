El Calamocha saca un punto ante uno de los colosos de la categoría (0-0)

Por

El CF Calamocha cerró su complicado periplo en este mes de marzo con tres partidos consecutivos a domicilio con una nota altísima rozando el sobresaliente, porque después de doblegar a Huesca y Borja lejos de Jumaya, el Calamocha saldó con un valioso empate su tercer partido seguido fuera de casa, esta vez en Cuarte de Huerva ante un peligroso rival que prácticamente desde la primera jornada se encuentra inmerso en plena lucha por el ascenso de categoría: un CD Cuarte que casi nunca pudo imponer su fútbol y que bien pudo perder el partido si la madera o su portero no lo evitan.



Esta temporada el Cuarte de José Luis González Loreto es uno de los equipos con mayor potencial del grupo, como así lo demuestra en una tabla clasificatoria donde aspira a todo, y el Calamocha de Sergio Lagunas le presentó sus respetos con un once titular muy parecido al de cualquier otra jornada, pero que en seguida evidenció un compromiso especial con el aspecto táctico, exhibiendo en todo momento una responsabilidad singular en lo defensivo. Estaba claro que la receta para arañar algo positivo en el Municipal de Cuarte de Huerva pasaba por estar concentrados y regalar poco, y los turolenses se aplicaron a esa labor con devoción desde el primer minuto de partido hasta el final.



Por su parte el equipo de José Luis Rodríguez Loreto nunca estuvo cómodo sobre el césped artificial pues los visitantes cortocircuitaron cualquier conexión entre líneas de los locales. El Cuarte trató de llevar la iniciativa desde el pitido inicial pero el Calamocha le negó la mayor y le disputó tanto la posesión del esférico como el control del encuentro, sin miedo a ser expeditivo y teniendo presente en todo momento que no se podían cometer errores de bulto que complicaran el resultado en cualquier momento. De esta manera ya en el primer periodo el Calamocha generaría las ocasiones más claras en área contraria, donde estuvo tan práctico como en la propia, pues siempre buscó acabar sus acometidas lo más rápido posible y esa manera directa de jugar crearía muchísimos problemas a un Cuarte maniatado por completo en cuanto pasaba de la zona del círculo central del terreno de juego.



En la segunda mitad el panorama no varió demasiado con lo visto anteriormente y, aunque el técnico local removió su banquillo en busca de soluciones, su once no pudo quitarse de encima la espesura y apenas pondría a prueba un Unai Calavia muy bien arropado por una rocosa línea de cinco hombres que no dejaban espacio alguno en los costados, zonas donde el Cuarte suele sacar mucho provecho.



En la segunda parte de este periodo el partido, que ya estaba siendo muy interesante por el alto nivel de los dos equipos más allá de lo acertados de unos y otros, fue ganando en emoción y vistosidad pues el Calamocha también sería ambicioso y buscaría la victoria con todas sus fuerzas. A los de Sergio Lagunas al final sólo les faltó una pizca de fortuna en la definición, porque fueron más contundentes en las dos áreas de principio a final y sólo la madera o el portero local Rafa Hidalgo evitaron que se llevaran los tres puntos.



Cabe destacar que antes del inicio del choque y con un bonito acto se homenajeó a los jugadores campeones de la selección aragonesa en la Copa de Regiones de la UEFA, pues los zaragozanos contaban con tres efectivos en ese equipo campeón como son Luis Pinto, Roberto Pérez e Isaac Boudaoud; mientras que por parte turolense la representación recaía en la figura del centrocampista Nilton Gomes.



Con este empate el Calamocha logró pasar un fin de semana más sin perder y consiguió sumar un punto que les permite seguir soñando con la parte más alta de la tabla. Por ahora, los del Jiloca marchan en la octava posición de la clasificación con 38 puntos, a tan solo cuatro de la zona de play-offs por el ascenso, de modo que los de Sergio Lagunas todavía tienen licencia para seguir soñando con tal gesta.



En este sentido, el próximo fin de semana los calamochinos tienen una buena oportunidad para volver a sumar de tres, ya que se verán las caras ante el Binéfar, un equipo que se ha mostrado irregular durante toda la temporada. Además, situado en el decimocuarto lugar, el equipo no pasa por su mejor momento, ya que en los últimos cinco partidos cosecharon un total de dos derrotas, dos empates y tan solo una victoria. Una victoria ante este equipo supondría un gran empujón para mirar hacia arriba. No obstante, ello no puede nublarles la vista y confundirles, pues en los momentos más críticos es donde cualquier resultado negativo puede tener mayores impactos en sus intereses.