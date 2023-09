El Calamocha saca un punto con sabor a poco ante el Belchite 97 (1-1)

Por

Suma y sigue para un CF Calamocha que sacó un trabajado y valioso punto a domicilio en el feudo del CD Belchite 97. El equipo de Sergio Lagunas pasó por bastantes apuros durante un primer periodo donde su oponente fue superior en lo táctico y jugó mejor, pero tras el paso por los vestuarios los de Jiloca mejoraron notablemente sus prestaciones y no sólo consiguieron marcar y ponerse por delante en el marcador, sino que también pudieron hacer el segundo e incluso sentenciar el duelo. Sin embargo los zaragozanos empataron en una acción aislada y eso llevó el partido a un final verdaderamente emocionante en el que los turolenses apretaron con todo en busca de la victoria, pero al final el gol no llegó y los calamochinos tuvieron que conformarse con un empate que así y todo no es injusto.



El equipo del míster local José Carlos Collados sorprendió al once de Lagunas de salida y en apenas unos pocos minutos se hizo con el control del partido y la posesión de la pelota, generando muchos problemas a un Calamocha que exhibió su incomodidad muy pronto y que se veía obligado de buenas a primeras a jugar a remolque de lo que dictaba su rival, que por otro lado tenía muy buen planteamiento.



Los zaragozanos dominaban con bastante claridad durante toda la primera media hora de partido y en esos minutos los visitantes apenas sí conseguían salir de su parcela de juego, ni siquiera para botar alguna acción de estrategia con las que son tan temibles.



En los primeros treinta minutos, el Belchite acumuló acercamientos y dominio territorial, pero además dispuso de dos ocasiones de verdadero peligro, especialmente una inmejorable donde el remate de Cotoño se fue al lateral de la red cuando ya parte de la parroquia local cantaba el gol. Primeros avisos en la primera Pero ese ansiado tanto local no llegó y en el último cuarto de hora el Calamocha se desperezó y entonces sí dio síntomas de mejora, dejando mejor impresión y sobre todo siendo ese equipo más reconocible que nunca olvida la manera de jugar tan característica que tiene. Así y todo no consiguió crear peligro, aunque sí inquietó a pelota parada, y el partido se fue al descanso con el resultado inicial.



A la vuelta de vestuarios Sergio Lagunas metió a Ian Olivera por Pelegrín, pero el verdadero cambio de paradigma llegó cuando tomó la decisión de pasar a jugar con tres centrales; pues en la primera los dos puntas locales habían generado mucho caos en la zaga turolense. El equipo lo notó en seguida y este periodo fue completamente diferente al primero, pues el Calamocha se convirtió en un mejor equipo tras el receso.



Aunque, también influyó que consiguieran marcar un tanto tempranero, en el minuto 52, en una jugada con un doble rebote en la que Tenorio no perdonó y apuntilló a la red un gol que bien podía resultar decisivo habida cuenta de la mucha igualdad sobre el césped.



Y es que ese tanto bien pudo ser determinante, pues en cuanto el Belchite se vio por debajo se lanzó en busca del empate de manera un tanto alocada y, sin duda, con no demasiados argumentos más allá de sus ganas. La hora de la sentencia Así, en los siguientes minutos el Calamocha incluso tuvo la sentencia en un par de contras muy claras donde no se tomó la mejor decisión a la hora de finalizar.

El Belchite quedaba vivo y a la hora de juego, muy poco después de recibir el gol, en una acción aislada pero muy bien combinada, el goleador Cotoño conseguía revolverse en el área y a la media vuelta batía a un Unai Calavia que pedía mayor concentración a su zaga.



A partir de ese momento todo se aceleró y ambos conjuntos buscaron el triunfo con ambición y demasiados riesgos, lo que fue del agrado de la afición presente.

El Belchite nunca tuvo el juego ni las ideas necesarias y recurrió al juego directo ante un Calamocha que se defendió con mucho orden y que apretó de lo lindo a su rival, jugando mucho rato en campo contrario y fusilando al Belchite con numerosas faltas laterales que añadieron mucha emoción y nerviosismo a los presentes pero que al final no tuvieron el ansiado premio, por lo que los dos contendientes terminaron repartiéndose los puntos.



De tal modo, el conjunto de Sergio Lagunas regresa de Belchite con un punto importante, aunque con la sensación de que, por momentos, podía haber sumado las tres unidades.

La próxima jornada, Jumaya recibirá la visita del que, sobre el papel, era un rival directo en la batalla por asegurar la permanencia, pero que tras las tres primeras jornadas se ha convertido en un candidato al ascenso. El Caspe suma dos victorias y un empate, por lo que el Calamocha deberá volver a trabajar mucho para sacar adelante un compromiso importante.