El Calamocha buscará dejar atrás las dudas ante el Belchite

Por

El Calamocha quiere volver a ser el equipo que deslumbró a todos en la primera vuelta de la competición. Tras reencontrarse con el triunfo frente al Ebro, la derrota del pasado fin de semana en Fraga volvió a generar dudas en un equipo que este domingo (12:00 horas) en Jumaya tiene una oportunidad de oro para redimirse. Los calamochinos se miden ante el Belchite 97, uno de los cuatro equipos abonados a la zona baja de la clasificación, con varias bajas que pueden condicionar el planteamiento que proponga Sergio Lagunas de inicio, pero que no pueden servir de excusa para volver a sumar de tres.



En un momento de la temporada en el que el Calamocha está dejando más sombras que luces, el duelo de la vigésima jornada puede resultar más importante de lo que a priori podría parecer. Los del Jiloca reciben a otro equipo en horas bajas y deben aprovechar la diferencia de puestos que los separan para conseguir el décimo triunfo de la temporada.



El equipo de Lagunas se ubica en la séptima posición de la tabla a tan solo un punto de la zona de promoción de ascenso, mientras que su rival de este fin de semana, el Belchite 97, se encuentra un lugar por encima de la zona de descenso, en la décimo quinta posición. Dinámicas similares

Jumaya albergará un duelo entre dos equipos que no atraviesan su mejor momento, y es que tanto el Calamocha como el Belchite 97 son dos de los clubes menos en forma del grupo XVII desde que arrancó el año.

Los turolenses solo han conseguido sumar tres puntos de quince posibles, gracias, eso sí, al importante triunfo conseguido frente al Ebro hace un par de semanas.



Por su parte, los del Campo de Belchite únicamente han sido capaces de añadir un punto a su casillero en las últimas cinco jornadas de competición. Precisamente, también lo consiguieron ante el Ebro, en la primera jornada del 2024.



La falta de gol es uno de los motivos principales que han llevado a los dos equipos que se enfrentarán este domingo en Jumaya a bajar el ritmo. A pesar de que el Calamocha es uno de los equipos más anotadores de la categoría y Fonsi se encuentra entre los máximos goleadores del grupo, en los últimos cinco encuentros disputados los rojillos solo han sido capaces de anotar dos goles. En el caso del Belchite, la situación es todavía peor, ya que el único tanto que ha podido sumar en los últimos cinco partidos fue ante el Ebro el 7 de enero, por lo que lleva más de un mes sin ver portería. Partido para dominar

En ese sentido, todo hace pensar que el Calamocha será el cuadro que lleve la iniciativa en el choque de este domingo en Jumaya.



Los zaragozanos acostumbran a ser algo más valientes cuando juegan en sus dominios y no les importa dar un par de pasos hacia detrás cuando salen de El Tejar.



Así pues, los del Jiloca tendrán que estar finos a la hora de elaborar su juego para tratar de encontrar los espacios que pueda dejar la zaga visitante. Algo que en anteriores ocasiones ya le ha costado más de la cuenta al conjunto turolense, que se siente más cómodo jugando ante equipos atrevidos que frente a rivales que se meten atrás y no proponen demasiado.



El mejor ejemplo se vio el pasado fin de semana en Fraga, cuando los de Lagunas volvieron a contar con un hombre más sobre el terreno de juego durante todo el segundo tiempo y fueron incapaces de aprovecharlo. La derrota en tierras oscenses escoció a un Calamocha que no ha sabido aprovechar prácticamente ninguna superioridad numérica de las que ha tenido a lo largo de la temporada. Sin piezas importantes

En muchas de esas ocasiones el Calamocha ha echado en falta a un jugador eléctrico por la banda que fuera capaz de desbordar y poner en apuros a las defensas rivales.

El retorno de Ruano a orillas del Jiloca puede servir para paliar esa falta de desequilibrio. Sin embargo, Sergio Lagunas todavía no podrá contar con él de cara al duelo ante el Belchite 97, debido a una normativa que obliga a esperar un mes desde que un jugador con ficha profesional puede volver a jugar con ficha amateur, como es el caso del último fichaje calamochino.



Además de Ruano, el bloque turolense también tendrá las bajas de Oberé y Escuín, mientras que Falo será duda hasta el último momento.



Con ese panorama, Lagunas deberá volver a ideárselas para conformar una defensa sólida que sirva para dar consistencia al resto del equipo. En el compromiso de la semana pasada, el preparador zaragozano ya realizó probaturas dándole entrada de inicio a un Marckus recién incorporado que puede jugar en casi todas las demarcaciones del centro del campo.



En la zona de ataque, Christian Castro parece haberle ganado la partida a Pelegrín, aunque el regreso de Álex Fuertes tras su larga lesión podría generarle ciertas dudas a la hora de elegir a Sergio Lagunas. El delantero ya disputó los primeros minutos tras estar más de medio año en el dique seco la pasada jornada ante el Fraga, dejando una de las únicas notas positivas de un encuentro que ya es cosa del pasado.

Recurrirán la sanción a Álex Escuín

El duelo frente al Fraga no solo fue negativo por la derrota, sino también por la tarjeta roja que vio Álex Escuín en la recta final del encuentro y que esta semana fue sancionada con cuatro partidos de sanción por parte del Juez de Competición, al entender que se trataba de una agresión sin balón.



El castigo propuesto no sentó nada bien a un Calamocha que presentará un recurso para evitar que su jugador tenga que cumplir la sanción de cuatro partidos. Desde el club alegan que en el vídeo del encuentro se puede observar como Escuín tratar de deshacerse de un rival que le está haciendo falta y suelta la mano hacia detrás impactando “levemente” al jugador contrario, sin haber intención de golpearle.



La entidad calamochina adjuntará el vídeo al recurso que enviará para reforzar su argumento y evitar que Escuín sea baja durante las siguientes jornadas.