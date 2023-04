El Calamocha pone fin a la campaña en su feudo

Por

Lo que se vivirá este fin de semana en Jumaya no será un partido al uso, y es que los del Jiloca llegan a este último encuentro con la tranquilidad de los deberes hechos y la permanencia atada, de modo que el feudo calamochino se sumirá en una auténtica fiesta del fútbol en la que, para rematar la temporada de manera positiva, buscarán la victoria ante el Tamarite.



Los visitantes también llegan a este último encuentro con todo cerrado, pues ya tienen asegurada su plaza en los play-offs por el ascenso, por lo que tampoco llegan con demasiada presión encima.

Así pues, con este contexto los dos equipos podrán vivir una jornada más relajada en la que podrán desplegar su fútbol sin la presión añadida de tener algunos frentes abiertos, lo que, en ocasiones, no hace ningún bien, ya que puede ocasionar pifias y errores que cuesten caro.



No obstante, esto no quiere decir que ambos equipos no vayan a salir a ganar, y es que siempre hay algo en juego, en este caso, el honor, un factor que es más que suficiente para que se pueda presenciar un partido de alto voltaje.



En este sentido, ambos equipos querrán cerrar la temporada con un resultado positivo, además, en el caso calamochino, querrán brindarles a su gente una última victoria para despedir la temporada con buen sabor de boca y dejar atrás todos los baches que han tenido que atravesar para poder lograr su objetivo de la permanencia otro año más en la Tercera RFEF.