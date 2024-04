El Calamocha se viste de juez del ascenso en su visita a Ejea (12:00)

Por

La participación del CF Calamocha en esta Tercera RFEF aragonesa está salpicada de buenos recuerdos y buenas actuaciones. Entre ellas, y con letras grandes, la victoria que el equipo del Jiloca consiguió el pasado mes de noviembre, en Jumaya, ante el actual líder de la categoría, la SD Ejea. Pocas derrotas presentan los cincovilleses, apenas cuatro. Una se la llevaron en Calamocha, 2-0, con uno menos los colorados, además. A buen seguro que ese recuerdo flotará en el ambiente este mediodía en Luchán.



Con ese ánimo de revancha, más la propia motivación que el líder tiene por conservar su puesto de ascenso a Segunda RFEF, la SD Ejea recibe al Calamocha dispuesto a mantener su intachable trayectoria en la categoría jugando, además, con la menor presión y necesidad que tienen los de Lagunas. A las puertas de la frontera de los 40 puntos, el conjunto turolense viene con dudas tras el tropiezo en casa frente al Cariñena pero sin ningún tipo de urgencia clasificatoria. Un partido para el disfrute Con lo cual, quizá precisamente esa falta de presión sea el elemento diferencial que permita al Calamocha repetir el buen resultado de la primera vuelta. Vuelve a la convocatoria, y está dispuesto para la partida, el central Cavero. Y esto no es cosa sin importancia para los del Jiloca. La clase y la planta de Nilton abrochan la zaga turolense y dan opciones de salida desde atrás, pero la recuperación del central ofrece más soluciones en el inicio de la jugada y en la propia conformación del centro del campo calamochino. En la contundencia en esa zona central basará el Calamocha sus opciones de hoy.

A cambio, hay dudas en los laterales. Tenorio, con molestias, se probará para ver si puede tener hueco. Y la baja de Adán Pérez, que se confirma larga y de recuperación laboriosa al menos en todo lo que resta de año, tendrá influencia en el ataque del equipo como lo está teniendo en los últimos partidos del equipo; llevan los de Lagunas tres goles en los últimos cinco partidos, cero en los tres más recientes. Éste es el reto fundamental del Calamocha ya no tanto para hoy, sino para lo que resta de competición en la Tercera RFEF.



Al contrario que el Ejea, que ha perforado el marco rival en todos sus enfrentamientos del último mes. Con 40 dianas a favor es el segundo equipo máximo artillero, empatado con los 40 a favor que tiene el Ebro, sólo dos menos que dos sorprendentes atacantes, Fraga y Tamarite, anclados en zona media pero con grandes registros anotadores. Frenar esa potencia atacante del Ejea será clave en el partido. No será fácil; el equipo cincovillés es una selección aragonesa con nombres que incluso vistieron la rojilla del Teruel hace bien poco, como Carbonell o Lacruz. Ni siquiera son titulares fijos, lo que dicta el potencial del rival de hoy.