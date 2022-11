El Calamocha al completo busca darle una sorpresa al líder

Por

Demasiadas jornadas han pasado desde que Humberto Arto pudo contar por última vez con todos sus efectivos para afrontar un partido de liga. Esta tarde podrá volver a hacerlo para tratar de darle una sorpresa al todopoderoso Épila, que domina el grupo XVII de la Tercera RFEF. Para conseguirlo, el técnico de los del Jiloca considera que la afición del cuadro turolense tiene que crear un gran ambiente de fútbol que empuje a los suyos hacia el triunfo: “Jumaya tiene que ser clave. Debemos intentar que la afición nos aporte ese plus para quedarnos con los tres puntos”.



Empiezan a hacer falta las victorias en el entorno del Río Jiloca. Tras una racha de siete partidos sin ganar, el Calamocha se ha metido de lleno en la parte complicada de la clasificación y si no quiere que le persigan las sombras del curso pasado deberá de salir de ahí lo antes posible.



Esta tarde podrá dar el primer paso, aunque no lo tendrá sencillo. Los de Arto se cruzarán con un Épila que todavía no conoce lo que es perder un solo partido. Con ocho victorias y dos empates, el líder de la clasificación visita Jumaya con ganas de seguir encabezando la lista de equipos candidatos a ascender.



Sin embargo, el Calamocha llegará recuperado físicamente del complicado momento por el que ha tenido que pasar durante el último mes. Iván Garrido, que fue operado con éxito de la rodilla tras sufrir una lesión de menisco y ligamentos, será la única ausencia para un Humberto Arto que prepara el duelo de distinta manera con 18 piezas a su disposición: “No tener posiciones que cubrir con un solo futbolista y poder contar con varias opciones supone un alivio”.



Los de Jumaya, que vivirán un día festivo ya que durante la jornada se presentará a todos los equipos del club, tendrán que llevar a cabo “un partido muy completo” para tratar de hacer frente a un Épila que llega a Teruel con una “dinámica muy buena”. El preparador de los del Jiloca confía en que los suyos puedan volver a mostrar las buenas sensaciones que ya dejaron en los últimos encuentros. El Calamocha intentará darle una sorpresa a su rival de esta tarde manteniéndose fiel a su estilo habitual: “Debemos optimizarnos en todo lo que hagamos para intentar castigarles”. Ese debe ser el primer paso antes de afrontar unas jornadas de vértigo. “El calendario lo tenemos en mente, pero solo nos preocupa el Épila de momento”, comentó Humberto Arto.