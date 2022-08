El Calamocha busca consolidar sus cimientos en la recta final del verano

Por

Tras dejar buenas sensaciones a nivel defensivo pese a la eliminación en la Copa RFEF, el Calamocha continúa su preparación de cara a la temporada con un nuevo compromiso amistoso ante el Épila. El cuadro de Jumilla viaja hasta Zaragoza con la intención de acabar de dar forma a un bloque en el que la solidez defensiva se ha convertido en la tónica dominante durante la primera fase de la temporada. Consolidar los conceptos planteados por el cuerpo técnico es uno de los objetivos que Humberto Arto tiene encima de la mesa en una segunda mitad de la pretemporada que arranca esta misma tarde.



La competición oficial volvió a entrometerse en la preparación estival del Calamocha previa al inicio de curso. No obstante, y a pesar de no lograr el pase para la siguiente ronda, la Copa RFEF no le quedó del todo grande al cuadro del Jiloca, que plantó cara a rivales de mayor entidad aunque no logró sumar de tres en ninguno de los compromisos. El renovado bloque dirigido por Humberto Arto mostró la que puede ser su punta de lanza para esta temporada. La fortaleza defensiva permitió que los de Jumaya únicamente encajaran un gol. Sin embargo, la falta de puntería de cara a puerta mermó a los calamochinos en los tres compromisos. Sin grandes preocupaciones En la segunda fase de la pretemporada el nuevo técnico no cambiará su estilo a la hora de plantear los encuentros, ya que considera fundamental “comenzar por el principio”. Los de Jumaya, bastante mermados por las numerosas ausencias durante los primeros duelos oficiales, dejaron para más adelante el trabajo en la parcela ofensiva para tratar de asentar las bases de un bloque que pretende hacerse fuerte atrás para no sufrir tanto como la temporada pasada. “Estamos empezando por los cimientos y ya iremos creciendo poco a poco”, aseguró el técnico del cuadro calamochino antes del último entrenamiento previo al duelo de esta tarde.



Arto parece recuperar a todas sus piezas para la parte final de una pretemporada en la que espera seguir mostrando una imagen seria, sin darle mayor importancia a los resultados. El preparador se mostró orgulloso del trabajo realizado por los suyos en la Copa RFEF: “Nuestro objetivo era competir y lo hemos hecho en cada uno de los tres partidos contra grandes rivales”. Contento con sus delanteros La falta de gol no es un asunto que todavía preocupe demasiado al entrenador del Calamocha. Humberto Arto sabe que los hombres de arriba pueden aportar muchos puntos a lo largo de la temporada, pero aseguró que “las exigencias defensivas que están teniendo no les están permitiendo lucirse en fase ofensiva”.



La delantera ha sido una de las posiciones que más renovación ha vivido con respecto a la pasada campaña. El Calamocha ha incorporado cuatro nuevas piezas para una parcela ofensiva que el pasado curso dejó ciertas dudas. El cuadro del Jiloca acabó el curso siendo el sexto equipo menos goleador de la competición, solo por encima de los cinco descendidos. Además, únicamente un delantero (David Muñoz, 5 goles) se coló en la lista de máximos anotadores. Orus y Dela, un centrocampista y un defensa, cerraron el podio de goleadores de la plantilla.



Las molestias que arrastraba Iván Falo, nueva incorporación que la temporada 2021-2022 hizo 9 goles, parecen ser cosa del pasado por lo que Arto podrá contar con él para el nuevo desafío de preparación. El joven atacante está llamado a ser una de las piezas de rotación tanto en la delantera como en la banda para Humberto Arto. La llegada de Héctor Otín , David Salcedo o Alejandro Fuertes aportará competitividad en la parte alta del terreno de juego a medida que se acerque el inicio liguero. Para entonces, el entrenador del Calamocha pretende tener cerrada una plantilla que por el momento cuenta con 18 fichas y que en los próximos días podría incorporar a un nuevo integrante. “La plantilla todavía no está cerrada y es muy probable que llegue un jugador más”, reconoció El Utrillas se ve las caras con el Casetas (19:00) en Zaragoza El Utrillas también pondrá rumbo a Zaragoza para disputar un nuevo encuentro de pretemporada ante el UD Casetas, de la Regional Preferente Aragonesa. El conjunto minero arrancó el domingo un carrusel de compromisos amistosos con un empate ante el Alcorisa en casa. Los de Pitu Lerga tratarán de conseguir su segundo triunfo del verano ante un equipo que está de celebración por su centenario. La carga física de las primeras semanas tras las vacaciones pasó factura a un conjunto utrillense que busca asentar las bases para iniciar el ilusionante proyecto de regreso a la Tercera RFEF.