El Campeonato de España de Orientación abarrota la Sierra de Albarracín

Cerca de 1.500 corredores participarán este fin de semana en el Campeonato de España de Orientación que se celebrará en la Sierra de Albarracín con cuatro pruebas de distintas modalidades.



La carrera se presentó oficialmente ayer en la Diputación de Teruel , donde el diputado delegado de Deporte, Diego Piñeiro, destacó que ésta es “una de las pruebas más importantes de cuantas se desarrollan en la provincia”, con la participación de cerca de un millar y medio de deportistas de todas las edades y procedentes de todos los rincones de España que, además, llegarán en muchos casos acompañados y que han hecho que en la Sierra de Albarracín sea realmente complicado encontrar alojamiento durante los tres días de competición.



Piñeiro se refirió a la Orientación como “otra forma de hacer deporte”, una disciplina “poco conocida pero que arrastra a mucha gente”. El diputado confirmó el apoyo de la institución “a este tipo de competiciones” confiando en que “dinamizan y fomentan el conocimiento de nuestra tierra” permitiendo que “mucha gente venga a conocer la provincia a través del deporte”.



En la presentación participó también el director general de Deporte del Gobierno de Aragón, Javier De Diego, que coincidió con Piñeiro en que uno de los objetivos de estos eventos es “atraer gente para que conozca la provincia de Teruel y, en este caso, la comarca de la Sierra de Albarracín”. De Diego se mostró “convencido” de que la celebración del Campeonato de España de Orientación en esta parte del territorio de Teruel va a “repercutir en los años sucesivos en atraer turistas”, especialmente “turistas deportivos que también dejan mucho dinero en toda la región”.



Para aprovechar las sinergias generadas por esta competición, el director general aseguró ayer que ya ha contactado con colectivos como el Ejército o la Guardia Civil para “aprovechar que tendemos un circuito en Albarracín para proponer o atraer otros campeonatos de estos sectores a la provincia”.



Por su parte, el presidente de la comarca Sierra de Albarracín y alcalde de Torres de Albarracín, Inocencio Martínez, que celebró que la celebración en su territorio del Campeonato de españa de Orientación hace que “de nuevo la Sierra de Albarracín esté en el mapa mundí”.



Martínez recordó que esta competición ha hecho que “muchísima gente” vaya a pasar el fin de semana en la comarca. “Estamos hablando de muchísima gente y de un fin de semana completo. No son los (deportistas) que van a un evento deportivo a hacer la carrera y se van a su casa”.



La sierra se prepara para la llegada de esta oleada de visitantes, deportistas y acompañantes, que va a saturar los servicios. En Torres de Albarracín la comisión de fiestas ya se afana en la preparación de bocadillos y menús para poder dar servicio a los competidores y sus acompañantes, y en la instalación de Albarracín Aventura, también en Torres, se preparan cerca de un millar de paellas para este fin de semana.



El propio presidente del Ibón Zaragoza, Jesús Paricio, apuntó sobre la repercusión de la prueba que “ya nos están tanteando al club la selección francesa y la selección del Ejercito de Tierra para que entrenen los militares de Interejércitos, y también llenan los albergues con menos gente, aunque sea más puntualmente”. Continuidad

El presidente comarcal lanzó un órdago a los organizadores para que esta competición sea un hecho aislado sino el principio de una larga y fructífera colaboración “ Habeis venido, pues quedaos. Organicemos otras cosas relacionadas con la orientación, que sé que las organizáis, Todos los ayuntamientos de la comarca estamos a vuestra disposición. Es un guante que lanzo y que espero que tenga respuesta”, arengó Martínez, al que le aunque “no vamos a llegar a la afluencia de gente que hemos tenido esta vez, sí que vamos intentar que sea continuo, que se hagan otras cosas”.



El presidente del Club Orientación Ibón Zaragoza, organizador de la competición, no descartó la invitación “aunque a medio o largo plazo” porque, explicó, “no puede ser cada año porque en España somo 17 comunidades y nos tocas cada dos años organizar una liga nacional o un Campeonato de España”, y destacó que el de Albarracín es la “primera vez que se hace en Aragón un Campeonato de España de Orientación”.



Paricio confirmó, no obstante, que “hay un proyecto para 2023 de Liga Nacional´” que podría atraer a “1.200 o 1.300 personas” a la zona de Orihuela del Tremedal y Bronchales. Y añadió que en el 2025 el Club Ibón apuesta por “hacer los Cinco Días de España, que nunca se han hecho en Aragón” y que hace dos semanas congregó a cerca de 1.500 personas en Cuenca. Retos logísticos

Uno de los desafíos a los que se enfrenta la organización del evento es cómo alojar a los participantes. Aunque muchos recurrirán a la amplia red de establecimientos de hotelería de la comarca, otros muchos prefieren la independencia de la autocaravana o la furgoneta camper. Los organizadores esperan la llegada de cerca de 140 de estos vehículos y ahora buscan los mejores lugares para darles acomodo. Cuatro pruebas en tres días

En el plano puramente competitivo, la cita propone cuatro pruebas en tres días. El viernes se celebrará la carrera prólogo en formato Sprint del Campeonato de España de Orientación en Gea de Albarracín en la que no habrá horario establecido de salidas.



El sábado la cita es doble. Por la mañana se celebrará la prueba de Media Distancia en el entorno conocido como Soto del Pinar, en Torres de Albarracín, con el Centro de Competición instalado en el complejo Albarracín Aventura en una zona con poco desnivel que propiciará que la carrera se desarrolle a velocidades más elevadas de lo habitual. Las balizas estarán situadas, sobre todo, en zonas elevadas con una primera fase más rápida y sencilla yb una segunda más complicada.



La ciudad de los Azagra acogerá la segunda cita del sábado con una nueva prueba en formato Sprint, pero de carácter eminentemente urbano. Albarracín, “uno de los pueblos más bonitos de España”, será el escenario de esta espectacular carrera marcada por los acusados desniveles del terreno.



El domingo se celebrará la prueba de larga distancia con el Centro de Competición instalado en Bezas. La carrera estará marcada por las características de la roca de rodeno, inédita en este tipo de competiciones en una zona en la que la lectura y comprensión de la cartografía resultará determinante.