La Sierra de Albarracín abre sus montes a la orientación deportiva

Por

Recorrer las calles y los montes de una de las localidades más bonitas de España, al mismo tiempo que se practica uno de los deportes más completos física y mentalmente. Los participantes del Campeonato de España de Orientación, que tendrá lugar en Albarracín del 24 al 26 de septiembre, tendrán ese privilegio.



La localidad turolense acogerá a los mejores corredores del panorama nacional. Lo hará en un entorno idílico para la práctica de una disciplina en contacto constante con la naturaleza. Ataviados con un mapa y una brújula, los más de mil participantes de la prueba tratarán de descubrir los recovecos más ocultos del pueblo albarracinense y las todavía inexploradas tajadas del Parque Protegido del Ródeno. “Teruel es la provincia con uno de los mejores potenciales en cuanto a bosques y lugares verdes para trazar los mapas’, asegura Jesús Paricio, presidente del Culb Ibón de Orientación y director de la prueba.



Cuatro carreras de diversa dificultad y duración conformarán el Campeonato de España. Además, la multitud de categorías exitentes permiten la participación de público de todas las edades “desde los 10 años hasta mayores de 70”.

La prueba comenzará el viernes 24 de septiembre con la modalidad de Sprint en la carrera de la mujer, que se disputará por las calles de Gea de Albarracín. El sábado llegará cargado de emoción e intensidad, con dos pruebas que combinarán el esfuerzo con la agilidad. Por la mañana tendrá lugar la carrera de media distancia mientras que por la tarde las calles de Albarracín se convertirán en un circuito. El Ayuntamiento de la localidad asegura que “las calles no se van a cortar al resto de visitantes. Mezclaremos a los turistas con los corredores”.



La orientación es un deporte que tiene su orirgen en los bosques del norte de Europa. Sin embargo, con el paso de los años, las federaciones han apostado por carreras urbanas como la de Albarracín para tratar de acercar esta disciplina al público. Desde el Club Ibón aseguran que “es un reto muy ilusionante poder trasladar la orientación a una de los municipios más bonitos del país”.



A pesar de ser considerado un deporte minoritario, son muchas las familias enteras que se desplazarán hasta la comarca de la Sierra de Albarracín para poder poner a prueba sus capacidades atléticas y cognitivas. Rebeca Bernad, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Albarracín considera que para el pueblo resulta impactante el tirón de una prueba como esta: “Parece un deporte que es poco conocido, pero hay cerca de 1.500 personas inscritas”.



La prueba de Élite contará con componentes de la Selección Portuguesa y con varios clubes franceses, además de los mejores corredores españoles en busca de un puesto para la Selección Nacional. Además de poner el nombre de la Sierra de Albarracín entre las tendencias deportivas del año, el Campeonato de España de Orientación tendrá una repercusión económica muy notoria no solo para Albarracín, sino también para todas las localidades de la comarca e incluso de la provincia de Teruel. “Hasta el último momento no se saben los recorridos, pero la cantidad de visitantes, además de los corredores, que van a venir a la zona suponen un revulsivo económico tremendo”, comenta Rebeca Bernad.



Bajo el lema “primero pensar y luego correr”, la orientación pretende mostrar una forma diferente de poner en valor el vínculo que une al deporte con la naturaleza. Los corredores de las pruebas deberán tratar de completar los recorridos, que permanecerán en secreto hasta el inicio de la prueba, en el menor tiempo posible. Si algo tienen en común los más de mil intrépidos aventureros que llegarán a mediados de septiembre a Albarracín es el gusto por la naturaleza y el deporte. Dos pasiones de las que podrán disfrutar en un entorno de ensueño.



Seleccionar la mejor ruta para llegar a las balizas de control es fundamental para poder completar las tres carreras en el menor tiempo posible. Además, los corredores deberán tener en cuenta aspectos relevantes del terreno como las impetuosas formaciones rocosas con las que se toparán en la prueba de larga distancia, pero también las estrechas calles de Albarracín repletas de curiosos visitantes y guías, que dotarán de una dificultad especial la prueba del sprint. Un recorrido muy peculiar

Después de organizar dos campeonatos de España en la comarca zaragozana de Campo de Cariñena, el Club Ibón apuesta, en esta ocasión, por Teruel. Su pasión por los montes y parajes naturales de la zona ha sido fundamental para el desarrollo de la prueba en tierras turolenses. Para conseguirlo han tenido que realizar un gran trabajo cartográfico, ya que los mapas de todas las pruebas son nuevos.



La prueba de sprint Mujer y Deporte, que dará el pistoletazo de salida al intenso fin de semana, destaca por sus dos zonas diferenciadas. La más moderna está repleta de áreas amplias en las que aumentará el ritmo de la carrera. Por su parte, la zona medieval hará las delicias de los más meticulosos. La combinación de ambas asegurará la diversión en la jornada del viernes en Gea de Albarracín.



Los corredores tendrán que descansar porque el sábado amanece con doble sesión. Por la mañana, el paraje de Soto del Pinar, ubicado en el término municipal de Torres de Albarracín, se encargará de poner a prueba a los participantes de todas las categorías. El escaso desnivel acumulado se compensará con unos trazados más largos, en los que las lecturas rápidas del mapa serán fundamentales para no perder demasiado tiempo.



Al tratarse de un deporte en el que las decisiones pueden tener un papel providencial, elegir una ruta más larga no siempre tiene por qué suponer un error. La vegetación o los espolones pueden ser algunos de los elementos que hagan que la ruta más corta no siempre sea la más rápida.



Tras una intensa mañana por el monte, los participantes deberán cambiar el chip. Los laberintos de calles y pasadizos, sumados al desnivel positivo, son la carta de presentación del pueblo de Albarracín. La presencia de visitantes y curiosos convertirá la prueba en todo un laberinto para los corredores.



Por último, el domingo el Campeonato de España de Orientación se traslada a uno de los lugares más recónditos de la naturaleza turolense. Las Tajadas del Parque Natural Protegido del Ródeno serán las que decidan quiénes son los vencedores de la prueba. Jesús Paricio reconoce que desde la organización se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir llevar la carrera a este bucólico lugar. Además insiste en el fiel compromiso de la orientación deportiva por el cuidado del medio ambiente: “Es un deporte que defiende y lucha por la naturaleza. Pueden estar tranquilos porque el día siguiente a la prueba nadie sabrá que allí han corrido 1.500 personas”.



La larga distancia será, pues, uno de los platos fuertes del apasionante fin de semana. La lectura del mapa será fundamental, en un terreno en el que existen multitud de conglomerados rocosos de enormes dimensiones acompañados por zonas abiertas con notables cambios de desnivel. La emoción está servida con un entorno digno de película.



Habrá que esperar hasta el fin de semana del 24 al 26 de septiembre para poder disfrutar de un deporte que combina el aspecto físico y mental de una forma tan intensa a la par que interesante. Junto a los corredores más rápidos del país, cientos de familias y aficionados a la orientación se darán cita en la localidad aragonesa para tratar de descubrir una de las joyas ocultas de la zona. De este modo, la comarca de la Sierra de Albarracín dejará grabado su nombre en el mapa de la orientación.