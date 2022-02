El Cariñena visita a un Calamocha herido que necesita los puntos

Por

Con once partidos de liga todavía por disputarse antes del final de la temporada, el Calamocha es consciente de la necesidad de puntos con la que llega a la recta final del campeonato. Para el equipo de Sergio Lagunas empieza un periodo de máxima exigencia de juego pero, sobre todo, de resultados. Un tiempo que arrancará este domingo (16:00 horas) en el césped de Jumaya contra el Cariñena.



Si no fuera por la apremiante necesidad de los calamochinos de lograr una victoria, el partido podría vestirse de cierta épica de venganza. El Cariñena se impuso en el último capítulo del partido de ida en La Platera por un pírrico 1-0 en un encuentro en el que control del balón estuvo a cargo de los calamochinos, que vieron cómo los del Campo de Cariñena les sumían en la derrotacon la sensación de no haberlo merecido.



El Calamocha arrastra una racha de seis jornadas sin ganar. Seis partidos en los que, en el mejor de los casos ha sumado de uno en uno. Y no siempre. El equipo de Sergio Lagunas ha sumado un empate contra el filial, el Illueca, Belchite y Santa Anastasia, aunque cayó derrotado ante el Robres y el Barbastro, la semana pasada.



Este más que discreto saldo de puntos ha llegado después de la profunda renovación del vestuario que acometió el equipo en el mercado de invierno. El consuelo es que antes los resultados eran peores. Lagunas valoró ayer positivamente la integración de los nuevos jugadores en la estructura del equipo. “Van cada vez mejor y creo que nos aportarán mucho a partir de este domingo”, dijo el técnico calamochino.



El Calamocha intenta encontrar su velocidad de crucero para sumar en estas once jornadas los 24 o 25 puntos que podrían asegurarle la salvación en un año en el que hasta ocho equipos de Tercera podría perder la categoría.



Para Lagunas, “estos dos próximos partidos contra Cariñena y Monzón son contra rivales directos. Si somos capaces de ganar estos partidos seguiremos en la pelea y si nola situación se hará preocupante”.



Calamocha y Cariñena se distancian en solo tres posiciones en la clasificación, pero separadas por un abismo de diez puntos. Sin embargo, esa distancia no es tenida en cuenta por el técnico calamochino. Lagunas aseguraba ayer tras el entrenamiento sabatino que solo se fija “en que tengo que ganar. Nada más allá que en sumar puntos y acercarnos a los equipos que tenemos por arriba”, afirmó el técnico. Primera estación, el Cariñena

Así, el Cariñena será la primera estación de esta carrera de obstáculos. Y el Calamocha se plantará ante él con toda su plantilla a disposición salvo Nacho Lafita, que se perderá este partido por haber acumulado cinco cartulinas amarillas. Una ausencia sensible en el esquema táctico de lagunas, ya que Lafita “es una baja importante porque al jugar contra un rival muy cerrado, Nacho se maneja bien estas situaciones porque es capaz de encontrar un pase entre tantas piernas”, dijo Lagunas, que aseguró que intentará “suplirlo con otro jugador”, restando importancia a la ausencia del centrocampista.



En frente, el Cariñena llega también con su equipo mermado. Humberto Arto no podrá contar con el ex jugador calamochino Pablo Utrilla ni con Modrego, que cumplirán la sanción por haber acumulado cinco amarillas, como tampoco podrá alinear a Lorente, que vio la roja directa en la pasada jornada.



Del rival de esta tarde, Lagunas explicó que “el Cariñena hace una o dos cosas bien y las lleva hasta el final. Y así ha ganado partidos y sumar treinta puntos. Es un equipo que defiende muy bien, con sus jugadores muy juntos y que sale muy bien a la contra. Y así fue cómo nos ganó allí, cuando en el minuto 83 estaba más cerca el 0-1 , en una contra nos pillaron y nos hicieron el gol. Y es el plan que ejecuta en los partidos que hemos visto del Cariñena”. La rapidez en las transiciones son el principal peligro del equipo zaragozano. “Defienden bien y salen a la contra con pocos toques, siendo muy verticales hacia la portería rival. Y les está yendo bastante bien”, desgranó el entrenador del Calamocha.