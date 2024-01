El CD Teruel busca un primer triunfo que dedicarle al cielo (20:00 horas)

Por

El CD Teruel iniciará la segunda vuelta de la competición en casa (20:00 horas), con un duelo marcado por el carácter emocional que tendrá, ya que será el primero sin Ramón Navarro al frente de la presidencia. Homenajear con un triunfo al presidente que ha llevado al club a pelear con algunos de los colosos del panorama nacional es el objetivo de un equipo que recupera para la ocasión a Arnau Gaixas, pero que contará con las ausencias de Fran Carmona, por sanción, y de June Ahn, por lesión. El rival a batir será el Cornellá, que en la primera vuelta arruinó el primer triunfo rojillo de la temporada con un gol de falta directa en el tiempo añadido y que también es uno de los candidatos a estar en la lucha por la permanencia.



Todos los duelos que quedan por delante son importantes para un CD Teruel que debe empezar a sumar de tres en tres lo antes posible para evitar anclarse al último puesto de la clasificación. Sin embargo, el de este sábado puede resultar clave en las aspiraciones del equipo, ya que tiene un componente sentimental especial.



Lograr el primer triunfo en Pinilla y dedicárselo a Ramón Navarro puede suponer un empujón anímico necesario a estas alturas de la temporada. Para Raúl Jardiel, el choque debe ser “una fiesta de despedida para Ramón”, por lo que el principal objetivo es “brindarle una victoria”.



Para ello, el técnico zaragozano planteará un partido muy similar a los dos últimos que ha disputado el equipo, ya que según el propio Jardiel “hay muchas cosas” que se están haciendo bien a pesar de no conseguir esa ansiada victoria: “No vamos a cambiar tanto. Contra la Cultural generamos mucho desde la recuperación de la pelota con una presión alta, en Sestao lo hicimos desde un fútbol directo. En este partido tenemos que conseguirlo desde buenas asociaciones, buenas secuencias de pase y desde la pausa. Tenemos que meterlo todo en la coctelera y así generar más”.



En busca de ese primer triunfo, el acierto de cara al gol es fundamental para un equipo que sigue siendo, con diferencia, el menos anotador de su grupo. Sin embargo, desde la llegada de Jardiel al banquillo el bloque rojillo sí que está llegando con más peligro al área rival, aunque la puntería sigue fallando. El propio entrenador sabe que se debe mejorar en ese sentido, pero se muestra convencido de que los goles terminarán llegando: “Si llegas más, aunque tengas menos acierto, puedes tener posibilidades de hacer gol y ese es el trabajo: tratar de llegar más, de generar más. Creo que estamos llegando. Tenemos que seguir en ese camino porque sé que vamos a aumentar nuestros registros y que nos van a llevar a ganar”.



En ese sentido, el recién incorporado Guillem Naranjo tiene mucho que decir. El atacante catalán debutará como local en Pinilla ante un “equipo muy compacto, que concede pocas ocasiones”. Así pues, Naranjo tendrá que aprovechar las que tenga. El nuevo delantero rojillo estuvo cerca de estrenar su cuenta goleadora en su debut ante el Sestao River hasta en dos ocasiones, pero la fortuna le dio la espalda. Sin embargo, este sábado tendrá la primera oportunidad de presentarse ante la que es su nueva afición. Naranjo confía en sus posibilidades y en las del equipo para empezar a revertir la situación que atraviesa el club: “Estoy seguro de que a partir de que los detalles caigan de nuestro lado por primera vez la dinámica empezará a cambiar”. Dudas en la defensa La titularidad de Naranjo es una de las que están casi aseguradas para el choque ante el Cornellá. Será en la parcela defensiva y en el centro del campo donde Raúl Jardiel encuentre algo más de dudas para formar su alineación inicial.



El preparador zaragozano recupera a Arnau Gaixas tras su lesión, pero no podrá contar con Fran Carmona, que deberá cumplir ciclo tras ver la quinta cartulina amarilla de la temporada.

De tal modo, Jardiel tendrá que decidir entre arriesgar con Gaixas de inicio para que acompañe a Cabetas en la zaga y así poder repetir con Ismael Sierra como pivote, como ya hizo la pasada semana en Las Llanas, o partir de inicio con Sierra en defensa y dejar a Gaixas en el banquillo para darle una entrada progresiva tras varias semanas fuera de los terrenos de juego.



Esa será la principal incógnita de un once en el que tampoco estará June Ahn, que sigue recuperándose de la pubalgia que le está dejando sin poder entrar en los planes del entrenador rojillo. Un rival en horas bajas Enfrente, los turolenses tendrán a un Cornellá que llega a Pinilla sin haber puntuado en ninguna de las dos jornadas que se han disputado desde la entrada del nuevo año. El conjunto catalán cayó de manera contundente (3-0) en el derbi autonómico ante el Gimnástic de Tarragona e hizo lo propio, aunque con un resultado más ajustado (0-1), en el derbi provincial frente al Sabadell.



Es por ello por lo que Gonzalo Riutort, técnico de los verdes, considera fundamental la fortaleza mental del equipo para afrontar el enfrentamiento de este sábado en Pinilla: “Una virtud que tiene que tener este equipo es que sea fuerte mentalmente. Sabíamos que iban a haber momentos en los cuales las cosas no salieran del todo bien y cómo afrontarlas depende de nosotros mismos”. Sobre el CD Teruel, el técnico del Cornellá reconoció que es “un equipo que compite muy bien”, por lo que calificó como un “reto” el duelo de este sábado: “La sensación del equipo rival tiene que ser la de que a este equipo cuesta mucho meterle mano”.