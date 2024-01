El CD Teruel, en el trampolín de despegue hacia la salvación

Por

El CD Teruel ha vivido una semana atípica y dolorosa tras la muerte de su presidente, Ramón Navarro, pero la competición continúa y es momento de ponerse de nuevo las botas para seguir peleando por sus objetivos. Ahora con más motivo todavía. En este sentido, la entidad rojilla tiene por delante tres jornadas cruciales en las que se enfrentará primero al Cornellà, luego al Arenteiro y después al Tarazona, tres rivales directos en su lucha por la salvación.



La ristra de partidos decisivos ya dio comienzo el pasado fin de semana, cuando los rojillos se enfrentaron al Sestao River, uno de los equipos recien ascendidos y otro de los pretendientes a luchar por la salvación en la categoría. En esta ocasión, los de Raúl Jardiel no fueron capaces de aprovechar su oportunidad, aunque tampoco supone una debacle, ya que consiguieron salvar el empate y todavía tienen por delante muchos partidos importantes. Sin ir más lejos las próximas tres jornadas de los turolenses están cargadas de partidos determinantes para lograr sus objetivos.



La siguiente cita marcada en rojo en el calendario es la de este próximo fin de semana, cuando los rojillos recibirán en Pinilla al Cornellà, equipo que delimita la frontera entre la salvación y el descenso. Los catalanes vienen de cosechar dos derrotas consecutivas, lo que demuestra que no atraviesan su mejor momento. Además, en el partido de la primera vuelta entre estos dos equipos los turolenses consiguieron sacar un empate e incluso pudieron aspirar a más. Por tanto, esta supone una gran oportunidad para comenzar con su despegue hacia los puestos de la salvación.



Luego será el momento de viajar a Galicia para enfrentarse ante el Club Deportivo Arenteiro, otro de los recien ascendidos y de los que luchará por la permanencia. Su caso es distinto, en la jornada pasada consiguieron poner fin a su mala dinámica tras vencer al Barça Atlètic y auparse así hasta la octava posición. De modo que, dependiendo de lo que hagan en su partido ante la Real Unión, podrían llegar al encuentro ante el CD Teruel con las pilas cargadas y con la moral por las nubes, lo que le podría complicar las cosas a los rojillos. Aun así, esta se presenta como otra oportunidad de oro para los de Jardiel.



Después, los turolenses recibirán en Pinilla al Tarazona. Este también es un equipo recien ascendido y se encuentra en la posición número 15 de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el Cornellà y haciendo también de frontera entre la permanencia y el descenso. Su última victoria ante el CD ˆLugo le permitió descansar fuera de la zona caliente y querrán prolongar esta situación lo máximo posible, por lo que los rojillos tendrán que dar el máximo de sí mismos para llevarse el gato al agua en otra de sus citas decisivas.



Aunque el primer empate ante el Sestao River no suponga una catástrofe, lo cierto es que en estas tres jornadas se hace necesaria una victoria para poder dar ese paso que les permita soñar con la salvación. En este sentido, Raúl Jardiel es consciente de lo importante que es una victoria y desde el momento en el que aterrizó en Teruel está trabajando para que llegue cuanto antes.



Por ahora, parece que el club rojillo está más cerca de conseguir tan ansiada victoria, y es que ya van varios partidos en los que el equipo da sensación de una mayor proyección ofensiva, aunque también es cierto que las ocasiones no terminan de concretarse. Por este mismo motivo la entidad rojilla comenzó a moverse en este mercado de invierno y la semana pasada hizo oficial la incorporación del delantero Guillem Naranjo, quien ya dejó destellos de lo que puede ofrecer en el último encuentro en el que a punto estuvo de anotar. Vuelta al trabajo Esta oportunidad de oro para despegar hacia la salvación le llega al CD Teruel en un momento complicado, y es que tras la muerte del máximo representante del club, Ramón Navarro, nadie tiene ánimos para centrarse en lo deportivo, pero toca hacer de tripas corazón para dar solución al entuerto que atraviesa la entidad.



Bajo esta misma premisa, los de Raúl Jardiel volvieron a los entrenamientos del martes, después de dos días de descanso para guardar el luto al fallecido presidente. De esta manera, durante los próximos días prepararán la primera gran cita decisiva que tendrá lugar el próximo sábado 20 de enero en Pinilla.