Las bajas condicionan la primera visita del CD Teruel al Unionistas

La presencia de Fran Tena y Toni Gabarre son las novedades más positivas confirmadas en la convocatoria del CD Teruel para medirse con el Unionistas de Salamanca. Ambos jugadores entraban en la lista de 18 donde están presentes todos los futbolistas disponibles en la plantilla para jugar ante el conjunto castellano. La cita se iniciará a las 18:00 horas y estará dirigida por el colegiado Gonzalo González, del comité andaluz, debutante esta campaña en Primera Federación. Los dos conjuntos afrontan el compromiso necesitados de puntos y con la idea de poder relanzar sus posibilidades de salvación.

En una semana cargada de noticias negativas en cuanto a sanciones y lesiones, Raúl Jardiel recibió finalmente dos noticias esperanzadoras a la hora de subir al autocar que llevó a la expedición rojilla hasta Salamanca. En la expedición finalmente estaban tanto Fran Tena como Toni Gabarre, ausentes en los últimos compromisos de la entidad.

El centrocampista, que probabloemente tendrá un sitio guardado en el once inicial, regresaba después de dos jornadas ausente, la primera por sanción y la segunda por el nacimiento de su segundo hijo. Mientras tanto para el delantero oscense será la primera convocatoria en la etapa de Raúl Jardiel. Superados los problemas físicos que le han mantenido alejado de los terrenos de juego posiblemente tenga que esperar su oportunidad en el banquillo.

Sin los lesionados Arnau Gaixas, Hugo Gómez y Fran Carmona y sin los sancionados Aitor Pascual y Facu García, la convocatoria que ayer completó por carretera los más de 500 kilómetros de distancia que hay hasta Salamanca esta formada por 18 futbolistas. Entre ellos figuran los tres guardametas existentes en la plantilla.

Pocas altenativas

El elevado número de ausencias deja muy pocas opciones a la especulación sobre el once titular que Jardiel pondrá en liza en el choque que tendrá lugar en las instalaciones del Reina Sofía donde tendrá lugar el compromiso. No obstante Jardiel prefiere centrarse en los que podrán estar por encima de los no disponibles.

En este sentido Taliby, volverá a estar en la portería; con Victor Sanchís, Isma Sierra, Edu Cabetas y Julen Hualde en defensa; Fran Tena, Borja Romero y Nacho Castillo, formarán en el centro del campo; con June Ahn, Dani Villa y Borja Martínez como hombres más adelantados.

Primera visita

Para los rojillos será la primera visita que realicen de forma oficial a la capital salmantina. Enfrente estarán los herederos del conjunto de El Helmántico que durante muchos años permaneción en Primera y Segunda División.

Precisamente desde allí llegó a Pinilla uno de las grandes referentes del fútbol turolense de la década de los 80. Félix Bayón se convirtió durante varios años en uno de los ídolos de la grada. Además de jugador llegó a entrenar a diversos equipos de la cantera y durante un corto espacio de tiempo también lo hizo con el primer equipo durante su etapa en Tercera División.

Momento clave

Si para el CD Teruel la cita llega en un momento clave para relanzar sus opciones de salvación, lo mismo puede decirse para el conjunto local. Los castellanos llegan a esta cita también en un momento complicado de la temporada. La pasada semana cayeron ante el Sabadell y en los nueve últimos partidos tan solo han sido capaces de vencer en una oportunidad. Esta línea de resultados les ha situado en la decimoquinta posición en la tabla, justo al borde del precipicio, con tan solo tres puntos de margen con respecto a la zona de descenso.

Las consecuencias de la derrota frente a los arlequinados tendrán repercusión en la alineación que su técnico Daniel Ponz podrá presentar esta tarde. El Comité de Competición ha suspendido a Ramiro Mayor, Carlos Giménez y Hector Nespral por lo que tendrá que recomponer fundamentalmente su entramado defensivo.