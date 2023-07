El CD Teruel encarga un primer diseño para la remodelación de Pinilla

Por

La reforma de Pinilla es una prioridad a medio plazo para el CD Teruel, por lo que la entidad ya ha realizado los primeros movimientos para ejecutar una obra igual de compleja que de necesaria. Tras una reunión con el Ayuntamiento, en la que el club recibió el certificado con las condiciones urbanísticas que se deben cumplir, la directiva ha encargado un primer diseño del proyecto a una empresa turolense que la semana que viene visitará las instalaciones del Ensanche para empezar a estudiar las posibles propuestas con la intención de ver qué actuaciones se pueden llevar a cabo en el feudo turolense. Aunque desde la directiva son conscientes de que el proyecto dependerá en buena medida del presupuesto con el que se cuente para la ejecución, la idea es realizar un esfuerzo y agilizar los trámites para que el próximo verano puedan comenzar las obras de remodelación de Pinilla.



El CD Teruel no quiere detener el crecimiento que ha experimentado durante los últimos años y pretende afrontar una remodelación total de Pinilla para convertirlo en un campo acorde a la tercera categoría del fútbol nacional. Sin embargo, no todo depende de la voluntad del club, ya que al tratarse de una instalación municipal, el Ayuntamiento tiene la última palabra acerca de cualquier actuación que se lleve a cabo en el campo del conjunto turolense.



En ese sentido, el club y el consistorio municipal volvieron a reunirse la semana pasada para empezar a caminar de la mano y comenzar a tramitar unas obras que no son sencillas de ejecutar por diferentes cuestiones urbanísticas. No obstante, en esa junta se dio un primer paso importante, ya que el Ayuntamiento le entregó al club el certificado con las condiciones que se deben cumplir en cada una de las posibles gradas que se pretenden construir o remodelar.



Con ese documento, el CD Teruel ya puede hacerse una idea aproximada del proyecto y ahora trabaja junto a una empresa local, que será la encargada de elaborar un primer diseño a partir de la semana que viene. Será entonces cuando la compañía visite las instalaciones de Pinilla con un dron para iniciar un estudio pormenorizado de la situación actual de la instalación.

Una vez realizado ese primer estudio, la empresa le trasladará al club una propuesta de actuación que, a su vez, el CD Teruel deberá comunicar al Ayuntamiento para ver si es viable económicamente y de tal modo comprobar hasta dónde se puede llegar. En busca de los 4.000 asientos El diseño del Pinilla del futuro tendrá un objetivo primordial: ampliar la capacidad del feudo turolense en busca de las 4.000 localidades que exige la RFEF para competir en Primera RFEF.

Sin embargo, las exigencias urbanísticas dificultan en cierta medida la ampliación de las dos gradas existentes en la actualidad. Así pues, el club ha pensado en diferentes alternativas que puedan aportar soluciones.



Para la tribuna, la entidad turolense planteará la posibilidad de elevar las primeras filas, que tienen una escasa visibilidad, y alargarla hasta el final de la grada Santiago Rueda. Con esa actuación, la tribuna ocuparía casi toda la banda de Pinilla y se podría ganar un buen puñado de asientos al eliminar las columnas y remodelar toda la grada.



Una medida similar es la que el club tratará de llevar a cabo justo al otro lado del terreno de juego. Para la grada de General, cuyo principal problema es la cercanía con la Avenida Aragón, la entidad rojilla vería con buenos ojos una reforma con la que se alargase el graderío de córner a córner, se mejorase la situación del techado y se aprovechase la inclinación de la propia grada para ganar algunos asientos en la parte superior, sobre todo en la zona más próxima a la Calle Barcelona.



Las principales innovaciones llegarían en los fondos, donde el club tiene la intención de construir dos nuevas gradas para incrementar de manera notoria el número de localidades del campo.

La actuación más sencilla, que incluso se podría llevar a cabo esta temporada, es la de levantar una nueva grada en la zona de la piscina climatizada, del mismo modo que se realiza cuando se instalan gradas supletorias.



En el fondo opuesto, el del frontón, la forma irregular de la pared dificulta en cierta medida la construcción de una grada del mismo tipo, aunque el club considera que se podrían buscar soluciones a esa problemática. La uralita, un nuevo enemigo Antes de llevar a cabo la gran remodelación de Pinilla, el CD Teruel pretendía realizar un lavado de cara al feudo turolense para el estreno en la Primera RFEF. Sin embargo, el club se ha topado con un nuevo problema: la uralita. Los trabajos para mejorar el tunel de vestuarios, la sala de prensa y las demás estancias de la instalación tendrán que esperar hasta que la entidad encuentre una solución factible para retirar varias piezas de uralita presentes en el campo del Ensanche