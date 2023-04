Pinilla dictamina el destino del CD Teruel en una jornada clave

El margen de error

"Viene en un momento importante de la temporada en el que los dos equipos nos jugamos mucho. Nosotros tenemos todavía un margen de error"

El poder de la afición

Pinilla, feudo en el que el CD Teruel acumula diez victorias y cuatro empates esta temporada, decide esta tarde cuál será el destino del equipo rojillo en un final de temporada exigente. El hogar del fútbol turolense acoge un duelo de altura entre dos de los principales candidatos al ascenso a lo largo de la temporada y que ahora pelean por terminar en la primera posición. Si gana, el equipo de Víctor Bravo dará “un paso importante en los objetivos finales”. Si pierde, todavía tendrá “un margen de error”, pero se verá condenado a un sufrimiento colosal en las últimas cuatro fechas de competición. Así pues, el conjunto rojillo se juega mucho más que tres puntos ante un Valencia Mestalla que no llega en su mejor momento, pero que no ha dicho su última palabra en la batalla por el ascenso directo.La trigésima jornada de competición puede comenzar a definir por completo las posiciones de cabeza. Los cuatro primeros clasificados se enfrentan entre sí y todo puede ajustarse o distanciarse en cuestión de horas. El vestuario rojillo estará bien atento a lo que suceda en la Ciudad Deportiva Dani Jarque a partir de las 12:00 horas, ya que una derrota de la Peña Deportiva abriría un nuevo atajo hacia el título.Sin embargo, Víctor Bravo y sus hombres son conscientes de que lo que suceda en el otro gran partido de la jornada debe importarles más bien poco una vez suene el pitido inicial en Pinilla: “ A nosotros nos vendría bien que ganar el Espanyol, pero estamos focalizados en hacer nuestro trabajo en Pinilla, que es lo que nos va a dar de comer”.Y es que los turolenses afrontan el que se esperaba que fuese el partido de la temporada hasta la irrupción de la Peña Deportiva en la pugna por el primer puesto. Uno de los equipos más potentes de la categoría visita la ciudad mudéjar con ganas de resarcirse de sus últimos resultados y con la sensación de que un triunfo volvería a meterlo de lleno en la pelea por subir de manera directa a la Primera RFEF.El Valencia Mestalla llega a Pinilla en la tercera posición, a una distancia de siete puntos con respecto al CD Teruel. Los del filial che se juegan prácticamente todo en el partido de esta tarde, ya que no tienen un margen de error que Víctor Bravo considera que los suyos todavía poseen: “Viene en un momento importante de la temporada en el que los dos equipos nos jugamos mucho. Nosotros tenemos todavía un margen de error y ellos no”.Por ello, el conjunto rojillo saldrá en busca de un triunfo que hace cuatro jornadas que no llega, pero que en caso de conseguirse supondría un avance importante en los intereses del equipo. “Llevamos cuatro empates seguidos en partidos muy difíciles. Si conseguimos los tres puntos habremos dado un paso importante en los objetivos finales que tenemos”, explicó el técnico zaragozano tras el último entrenamiento del equipo.Para tratar de conseguir tres puntos de mucho valor, el bloque rojillo deberá mostrar una versión mucho más agresiva de la que se vio la semana pasada ante el Ebro o la anterior ante el Atlético Saguntino. Enfrente, el rival será diferente a los dos anteriores, ya que el Valencia Mestalla basa todo su juego en el dominio del balón, por lo que el CD Teruel deberá dar muestra de su solidez defensiva e intentar arrebatarle el esférico al conjunto visitante. Esa es la fórmula que cuerpo técnico y plantilla han estado entrenando durante toda la semana: “Vamos a tener que soportar esos momentos en los que no tenemos balón y cerrar líneas de pase. Cuando tengamos balón, vamos a tener que tratarlo bien y sumar pases para que se sientan incómodos. Estamos capacitados, lo hemos entrenado y el equipo confía en sí mismo y eso es lo más importante”. El preparador del bloque rojillo ha convocado a todos sus jugadores para el choque, aunque Emaná no se entrenó con el grupo el pasado jueves en Pinilla, por lo que su presencia en el once inicial de Víctor Bravo será una incógnita hasta el inicio.En la primera de las finales por el título que el CD Teruel tiene por delante, el equipo contará con un factor clave a su favor. El bloque rojillo sentirá el aliento del jugador número doce desde primera hora de la tarde, cuando los aficionados del Frente Mudéjar acudan a la Piscina Climatizada a recibir al equipo, como ya ha sucedido en diversas ocasiones este curso.Pinilla puede jugar un papel importante en la consecución de un nuevo triunfo, por lo que Víctor Bravo no dudó en llamar a filas a los seguidores del equipo: “Es el momento de que Pinilla se llene. Necesitamos esa fuerza, ese apoyo, porque mañana es un día importante para Teruel y para el CD Teruel. Podemos dar un paso importante y queremos hacerlo con el apoyo del público que siempre está ahí”.