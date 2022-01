El CD Teruel no descarta nuevos refuerzos pero solo si hay salidas

Por

El Club Deportivo Teruel no descarta nuevos movimientos en el vestuario rojillo. Mientras los turolenses están a la espera de que se formalice la incorporación de Marc Ferris a la plantilla que dirige Víctor Bravo, el equipo no descarta alguna llegada más, aunque para que esa incorporación se produzca, desde el cuerpo técnico se reconoce que tiene que haber alguna salida.



Mientras, los próximos tres resultados podrían cambiar al alza los objetivos del equipo para su estreno en la nueva categoría Segunda RFEF y soñar con terminar incluso entre los cinco primeros equipos del Grupo III.



Los rojillos estrenarán el año fuera de casa. El partido entre el Badalona y el CD Teruel será el último de la tarde del domingo en el Grupo III de la Segunda RFEF.



Mientras que el conjunto del CD Teruel necesita seguir sumando para poder aspirar a objetivos más ambiciosos que la propia salvación, ese será, precisamente, el motor emocional que hará a los catalanes más peligrosos. El Badalona se encuentra en el limbo entre la zona de seguridad y la de peligro y precisa de acumular tantos puntos como le sea posible, aunque sea ante un gigante como el CD Teruel.



La plantilla rojilla disfrutó ayer de un día de descanso después de haber iniciado la semana con un elevado ritmo de entrenamientos. “El equipo está bien, están todos aptos”, reconoció el entrenador, Víctor Bravo, que explicaba que ayer dio la jornada de descanso sus jugadores después de que hubieran “estado trabajando el domingo, el lunes y el martes”.



Por el momento, y tras la salida de Álvaro Salinas, el CD Teruel cuenta con un hombre menos ya que la incorporación del ex valencianista Ferris no se producirá, previsiblemente, hasta el lunes. “Todavía no ha rescindido (el contrato) con su club y hasta que no se desvincule y firme contrato con nosotros no puede venir a entrenar”, explicó Bravo que, de esta manera, no podrá contar con él este domingo en Badalona. Nuevos objetivos

El CD Teruel estrenará el 2022 en la segunda plaza de la clasificación, solo superado por el Formentera, y al frente de un nutrido grupo de equipos apiñados en un estrecho margen de solo dos puntos. Los turolenses, con 28 puntos, aventaja en uno a Cerdanyola, Peña Deportiva, Espanyol B y Numancia, con los que mantiene un pulso en la distancia por mantener la posición.



En este contexto, para el técnico turolense los próximos partidos pueden resultar decisivos.



El CD Teruel llega a este momento de la competición con la “sensación de haber hecho el trabajo muy bien y de tener los puntos prácticamente encaminados para asegurar el primer objetivo, que es la salvación”, dijo Bravo.



“Según cómo empecemos este nuevo año, ¿?por qué no vamos a ponernos un objetivo más ambicioso?”, razonó el técnico, que razonó que “los próximos tres partidos van a ser clave”. En las cuentas del entrenador, si el CD Teruel lograse ganar en al menos dos de los tres próximos partidos podría aspirar a metas más altas. “Si en los próximos tres partidos conseguimos ganar seis de los nueve puntos , evidentemente nos estaremos colocando, a falta de 15 jornadas, y con más partidos en casa que los que nos quedarían fuera, en una posición privilegiada para intentar terminar entre los cinco primero”, dijo Víctor Bravo.



“Si sacamos seis puntos de los próximos tres partidos tendríamos exactamente 34, que supondría prácticamente haber conseguido la salvación a falta de 15 partidos por delante, por lo tanto nuestro objetivo sería más ambicioso y sería intentar quedar lo más arriba posible, estar entre los cinco primeros y eso daría la oportunidad de pelear por el ascenso”, detalló el técnico.