El CD Teruel peca de exceso de confianza y empata ante la Real Sociedad B (2-2)

El CD Teruel saca un empate que sabe a poco ante la Real Sociedad B. Los rojillos dominaron el partido durante la mayor parte del tiempo y, de hecho, se adelantaron hasta en dos ocasiones, por medio de Nacho Castillo y Borja Martínez, pero una desconexión al borde del final del partido, después de las sustituciones de Arnau Gaixas y Borja Martínez para dar entrada a Julen y June Ahn, permitió que el conjunto donostiarra lograse la igualada con dos tantos prácticamente seguidos.



Desde antes de que sonase el pitido inicial el CD Teruel ya sabía de la dificultad que entrañaba el encuentro, y es que le tocaba verse las caras ante otro filial de otro de los grandes clubes de España, la Real Sociedad B, por tanto, era importante recuperar el equilibrio que había demostrado en los anteriores partidos.



Así pues, los de la capital Mudéjar llegaban a San Sebastián con el objetivo de recuperar la buena racha que atesoraban antes de que el Barça B se interpusiera. Para ello, Raúl Jardiel formó un once muy similar a los que viene presentando en los últimos encuentros, con un único cambio en la punta de lanza, y es que, en esta ocasión Toni Gabarre cedía su puesto de titular a Guillem Naranjo. Por lo demás, Jardiel colocaba de nuevo a Arnau Gaixas, Isma Sierra, Fran Carmona y Aitor Pascual en la zona defensiva, a Borja Romero, Fran Tena y Nacho Castillo en la medular, y a Borja Martínez y David Aparicio en los extremos, que acompañarían en la zona de ataque rojillo al ya mencionado Guillem Naranjo.



Bajo esta premisa los rojillos saltaron al césped de Zubieta con la mordiente que les caracteriza desde el inicio. Tanto es así que en los primeros minutos de juego los de Jardiel ya tuvieron una oportunidad de aproximarse a la meta rival tras un error en la salida de balón de los locales, pero la desaprovecharon.



Con el bloque alto característico, los visitantes eran capaces de atosigar a los de casa para que no se encontrasen cómodos sobre el verde. De esta manera, los primeros duelos caían favorables del lado de los rojillos. No obstante, pese al dominio turolense en estos primeros instantes, en esta categoría todos los equipos son capaces de crear peligro con muy poco y así lo demostró el filial de la Real cuando el reloj superaba los diez minutos de juego, y es que un centro lateral obligó a Taliby a salir de sus dominios para atrapar el balón y que la cosa no fuera a más.



Las revoluciones por parte de ambos equipos eran elevadas ya en estos primeros minutos, prueba de ello fue la pugna constante que mantuvieron Borja Martínez e Iñaki Rupérez ya desde el inicio. De hecho, las primeras tarjetas amarillas no tardaron en llegar. Primero la vio Jon Martín para los locales y luego Borja Romero para los visitantes.



Conforme el primer tiempo se acercaba a su ecuador, la verticalidad y el ritmo fueron ganando protagonismo en el encuentro. Con la calidad individual la Real Sociedad B pudo aproximarse al área rojilla, aunque sin demasiada eficacia. Los que sí que eran capaces de generar peligro eran los visitantes, que tuvieron dos acciones seguidas para adelantarse. Una llegó tras una internada de Borja Martínez por el costado izquierdo, que acabó con el balón a córner, y la otro llegó precisamente de este córner, cuando Aitor Pascual obligó a Gaizka Ayesa a exigirse al máximo en dos ocasiones, primero con un remate de cabeza y después con un disparo peligroso desde la frontal.



El conjunto txuri-urdin no desistía y lo seguía intentando. En ocasiones se veía obligado a recurrir al fútbol directo para saltarse las primeras líneas defensivas del CD Teruel, sin embargo, la última siempre estaba al quite para truncar todas las acometidas locales. De esta manera, los rojillos tenían el partido donde querían, pues no sufrían en exceso atrás y oteaban la portería rival constantemente, aunque sin concretar.



No obstante, tanto va el cantaro a la fuente que al final se rompe. Mucho estaba el CD Teruel pululando por los alrededores de la meta rival y mucho estaba tardando en llegar el gol. Nacho Castillo se cansó de jugar horizontalmente cerca de la portería que defendía Gaizka Ayesa y, tras una buena combinación, rompió las líneas defensivas locales para internarse en el área y buscarle las cosquillas a Ayesa con un disparo al palo corto que no pudo frenar. Así el CD Teruel colocaba el 0-1 en el luminoso en el minuto 44.



Con esta acción se cerró un primer tiempo sin demasiada actividad. El domino rojillo fue la tónica, pero, al margen de la acción del gol, poca sazón se vio sobre el verde de Zubieta.



El paso por el tunel de vestuarios le sentó bien a la Real Sociedad B, pues Sergio Francisco Ramos logró que su equipo saliera más eléctrico en este segundo tiempo, lo que obligó a los rojillos a tener que recurrir a las faltas tácticas para frenar a sus rivales. Unas faltas que terminaron por costarles las tarjetas amarillas a Guillem Naranjo y Aitor Pascual.



Lejos de amedrentarse ante el arreón txuri-urdin, los turolenses supieron mantener la cabeza fría y jugar su partido. En este sentido, en una bonita jugada que partía desde la zona de creación, los rojillos fueron capaces de poner tierra de por medio al marcar el segundo del partido. De nuevo apareció Nacho Castillo, aunque esta vez no para marcar, sino para poner un balón manso al segundo palo para que Borja Martínez, que está de dulce, anotara el sexto gol de su cuenta particular y el segundo de los rojillos en el partido. Los locales respondieron rápidamente con dos ocasiones de peligro muy seguidas. En una de ellas fue necesaria la actuación de Taliby, pero la otra acabó con el balón fuera del terreno de juego.



El conjunto vasco había salido más aguerrido en este segundo tiempo, pero ni por esas eran capaces de doblegar a un CD Teruel bien plantado sobre el verde, que seguía llevando la voz cantante del enfrentamiento. Ante esta situación Sergio Francisco movió el banquillo con un triple cambio para tratar de activar a los suyos.



Raúl Jardiel, por su parte, que veía que su equipo tenía sujeto el partido, introdujo cambios para mantener la intensidad y evitar sorpresas. En este sentido, Borja Romero y Aitor Pascual, ambos apercibidos, cedieron sus puestos a Facu García y Víctor Sanchís.



Poco después de los cambios el CD Teruel perdonó el que podía haber sido el tercer gol a su favor, y es que una falta favorable que no pintaba demasiado peligrosa acabó siéndolo. Los rojillos pusieron el balón en movimiento y una carambola acompañada de algo de fortuna acabó con un balón rechazado en los pies de Isma Sierra quien, dentro del área pequeña, le inyectó poca potencia al esférico y permitió que el meta local lo detuviera antes de que este cruzara la línea de gol.



Sergio Francisco volvió a buscar la reacción de los suyos con dos nuevas sustituciones primero salió Magunazelaia y entró Andoni Arzak y después Mikel Goti cedió su puesto a Eder García. Jardiel, por su parte, aprovechó también para mover ficha y dar entrada a Dani Villa por Guillem Naranjo. Un Villa que en estos últimos partidos había perdido protagonismo, pero que en sus primeros instantes de juego demostró que está presto para todo, pues prácticamente en su primer arranque ya infundió miedo sobre los locales cuando casi alcanza un esférico en el área, pero Gaizka Ayesa llegó antes para atrapar el balón y acabar con el peligro.



Con el partido dominado Jardiel hizo dos nuevos movimientos al dar entrada a June Ahn por Borja Martínez y Julen por Arnau Gaixas, pero esto lejos de beneficiarles les perjudicó. Con la distancia de dos goles en el marcador, los rojillos ya se veían ganadores y pecaron de exceso de confianza. Así, se durmieron en los laureles y permitieron que, en dos acciones casi seguidas, la Real Sociedad B lograse el empate por medio de Arzak y García. Los turolenses intentaron remediarlo, pero era demasiado tarde. El partido se abocó a su fin y los rojillos, incrédulos, después de dominar todo el partido tuvieron que contentarse con el empate.