El CV Teruel vuelve a la competición doméstica ante Valencia sin Villena

Tras más de un mes alejado de la competición doméstica pero con la clasificación para los cuartos de final de la Challenge Cup europea tras eliminar con un equipo de circunstancia al Spartak Myjava, el CV Teruel regresa a la Superliga para cumplir con el primero de los tres partidos que ha tenido que aplazar en este convulso arranque de año y enfrentarse al Leleman CV Valencia. El partido, que se disputará en la pista de Los Planos a las 20:00 horas, tiene que servir para relanzar al equipo turolense que, con tres encuentros pendientes, ocupa la séptima posición de la clasificación con 22 puntos, uno menos que Palma y dos por debajo de Manacor.



Sin embargo, el entrenador del conjunto naranja, Miguel Rivera, no lo tendrá fácil. De nuevo, el CV Teruel saltará a la pista con bajas sensibles en su esquema. Rivera confirmó el martes que el opuesto internacional del conjunto turolense, Andrés Villena, no podrá participar en el partido después de que tras el partido de vuelta contra el Spartak se le hubiera agudizado la molestia que arrastra en una de sus rodillas. “La resonancia ha descartado que sea algo más grave” más allá de la calificación que ya se le había diagnosticado, confirmó el míster en la rueda de prensa previa al partido aunque adelantó que el jugador no podrá ejercitarse con el resto del equipo “durante unos días” por lo que “no podrá jugar”, aunque no precisó cuánto tiempo estará de baja el sanroqueño.



El CV Teruel recupera, no obstante, al receptor Mariano Vildósola y al central Joaquín Monteagudo tras su cuarentena por covid.



Rivera reconoció que, tras la victoria épica del pasado miércoles, el equipo está “anímicamente muy bien”. “Nos vino muy bien darle la vuelta a la eliminatoria en la forma en la que lo hicimos”, reconocía el entrenador que lamentó, no obstante, la baja de su opuesto. “Físicamente seguimos con problemas, con situaciones que estamos tratando de resolver”, dijo.



Sobre si el esquema de juego que emplee el CV Teruel será el habitual o si se recurrirá a soluciones menos ortodoxas, como el pasado miércoles, para tratar de compensar la ausencia de Villena, el míster naranja prefirió no dar pistas porque “nos están viendo (el streaming) en Valencia”, bromeó.



A la ausencia del opuesto se suma el que a alguno de los jugadores que han abandonado en las últimas horas la cuarentena tras haberse contagiado de covid le esté costando un poco más de lo esperado recuperar la actividad normal, tras haber pasado más de una semana encerrado en casa sin apenas entrenar.



Mientras, Rivera sí confirmó que el receptor y capitán del equipo, Thomas Ereú, ya ha comenzado a saltar en los entrenamientos. El venezolano, que tuvo que jugar como líbero el pasado miércoles, podría sumarse a su posición de receptor atacante mañana.



El Leleman CV Valencia que visitará Los Planos se parecerá muy poco al equipo con el que se enfrentó el CV Teruel en la primera vuelta. “Es un equipo claramente diferente al que nos encontramos en la ida porque no tenían disponibles a sus jugadores extranjeros”, recordó Miguel Rivera, que añadió que “a mitad de la primera vuelta ficharon a un receptor más”, por lo que concluyó que “con tres jugadores nuevos cambia mucho el equipo”.



El entrenador recordó la necesidad de puntuar con la que viajarán los valencianos, lo que les hace aún más peligrosos. “Tienen mucho que ganar y poco que perder”, apuntó Rivera sobre un contrincante que “juega ordenado en bloqueo y muy ordenados en defensa”. Melilla, el lunes 14 de febrero

El partido atrasado contra el Melilla Sport Capital se celebrará finalmente el lunes 14 de febrero y el CV Teruel se desplazará directamente hasta la ciudad autónoma después de haber jugado el sábado contra Intasa San Sadurniño. El entrenador naranja agradeció al club melillense su disposición a jugar ese día. “Hay que agradecer a Melilla su disposición porque ellos juegan el domingo (13 de febrero) precisamente contra Valencia y han aceptado el jugar domingo y lunes, dos partidos consecutivos”, dijo Rivera.