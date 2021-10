Los naranjas se conjuran a por la victoria ante el Feníe Palma

Por

La consigna es volver a ganar en Los Planos. El CV Teruel recibe esta tarde en la cancha turolense al Feníe Energía Mca CV Palma en un partido que se prevé de alto voltaje contra un rival que despliega un gran voleibol con una sólida recepción y un incisivo ataque, protagonizado por Pernambuco.



Parte de las miradas se fijarán esta tarde en la enfermería naranja, donde a la baja confirmada de Thomas Ereu podría sumarse la del opuesto andaluz Andrés Villena, a quien se le han agudizado las molestias en su pierna y cuya participación con el equipo no se decidirá hasta el último momento



Mientras que el Club Voleibol Teruel tratará de desterrar de la retina de sus seguidores la derrota sufrida en el último partido que jugó como local cuando se le escaparon por poco la victoria contra Melilla, el equipo de Palma llega a Los Planos escocido después de haber caído en la visita que cursó el Unicaja Costa de Almería a la siempre complicada pista de Son Moix, donde se impuso a los palmesanos por un marcador de 1-3 en una tarde en la que a los mallorquines les costó casi dos sets meterse en el partido. Un rival difícil

“Palma recibe muy bien y de forma repetida” apuntó el entrenador del CV Teruel en referencia a los puntos fuertes de su rival de esta tarde, que buscará alejar la pelota de la red para complicarle la distribución del juego y la creación de opciones de ataque al colocador Ignacio Sánchez. “Alejar la pelota de la red tiene que ser una de las claves del partido”, puntualizó Rivera, para complicar las acciones de pernambuco que es “físicamente muy poderoso y juega la pelota muy alta”.



“Volvemos a jugar en casa en un partido importante contra un rival que es seguro que va a estar en la parte alta de la clasificación”, aseguró ayer el entrenador del conjunto turolense, el técnico madrileño Miguel Rivera que después de la sesión matinal previa al encuentro de esta tarde preveía un “partido muy complicado” pero, al mismo tiempo, “muy bonito para la afición”.



Lo cierto es que el Palma cuenta sus desplazamientos por victorias esta temporada. Los palmesanos vencieron al Arenal Emevé en el Municipal de Deportes y al San Sadurniño en el Polideportivo Municipal, en ambos casos por un contundente 0-3. Hasta la fecha, el Fenie Energía Palma solo ha perdido con el Guaguas y con Unicaja Costa de Almería.



El entrenador de los turolenses restó importancia a la estadística y apostó por “no pensar si jugamos en casa o fuera”. “Es un partido de voleibol que se juega en 18 por nueve (metros de las dimensiones de la pista)”, dijo Rivera,que limitó la actividad de esta tarde a “jugar” una vez que esté “el balón en el aire”.



Sin embargo, el entrenador reconoció que “el jugar en casa a nosotros nos tiene que ayudar, porque jugamos con nuestra gente ante nuestra afición, que nos apoya mucho “, apostando por el calor de su hinchada como “lo único que tenemos que sentir”, en referencia al lugar donde se juegue. “En cuanto al resto, se hace dentro de la pista”, dijo. Incertidumbre

La composición del equipo con el que contará Rivera esta tarde presenta las mismas dudas, si no más, que en las últimas semanas. Mientras que la participación del receptor venezolano Thomas Ereú es más que improbable, se suma ahora al capítulo de dudas el opuesto Andrés Villena, a quien se le ha agudizado las molestias en su pierna operada. Algo “previsto” por el equipo, que contaba con un proceso largo de recuperación.



El capitán Ereú comenzó ayer a dar los primeros saltos en el entrenamiento después de cuatro semanas en barbecho, mientras que el opuesto ha entrenado toda la semana a medio gas.



“Durante la semana hemos tenido a menor ritmo a Andrés por las molestias que arrastra desde hace tiempo y que va a arrastrar durante mucho tiempo’ en una situación que va a ser “recurrente” y que ha hecho que el jugador haya “entrenado poco durante la semana”. El equipo espera poder contar con el opuesto ante Palma porque aunque haya entrenado a menos ritmo esta semana , eso es algo que “entra dentro de los planes desde que se le contrató”, afirmó el técnico que dijo que cuando se contó con el él sabían “las condiciones en las que venía, que está recuperándose de una operación muy importante. Y esa recuperación es lenta t larga” y se refirió al “hambre competitiva” del jugador para explicar su presencia en la cancha cada fin de semana.



En cuanto al capitán, Rivera confirmó que el venezolano había “empezado a saltar” ayer y el cuerpo técnico se mantenía a expectante ante la reacción de la rodilla del receptor ante los primeros impactos. En este escenario el técnico no confía en poder contar con él para esta tarde porque “no está al cien por cien ni mucho menos después de cuatro semanas sin saltar” por lo que calificó como “un poco precipitado” el hacerle saltar a la pista con la exigencia de la competición.



“Sin cambiar mucho la tónica general de lo que venimos haciendo las semanas pasadas, seguimos sin estar al completo”, confirmó el entrenador, que tiene que hacer encaje de bolillos para poder confecciones entrenamientos de alta intensidad con menos piezas, algo que está supliendo con el “compromiso extra” de su plantilla.