El Dépor se lleva el triunfo de Pinilla ante un Teruel poco afortunado (1-3)

El CD Teruel ha caído derrotado en el partido que ha disputado este sábado por la tarde en Campo Pinilla, la visita esperada del líder de la Primera RFEF, el Deportivo de La Coruña. Un partido solvente y fiable de los gallegos, un peldaño por encima del resto de los rivales de la categoría elevados sobre el talento de su línea de mediapuntas, ha bastado para imponer la ley del más fuerte sobre el césped turolense y dejar al cuadro de Jardiel anclado en los 32 puntos, antepenúltimo en la tabla.



Ya desde el inicio el Dépor ha tratado de empezar haciendose fuerte desde la pelota, gobernando la posesión. No se la discutiría en exceso el Teruel, que ha apostado por partido largo, de guerrillas. Y en esas de tanteo y pelota gallega, un centro de Mella y un par de diabluras de Yeremay y Rama avisaban de cuál es el peligro del Deportivo. Su línea de tres cuartos sería la envidia de la mitad de los equipos de Segunda División. Y su carta de presentación en Teruel, a la altura de la gran cita de esta tarde en Pinilla.



Un disparo de José Ángel desde el pico del área, parado arriba por Taliby, ha encendido los motores del CD Teruel, que decidiría que a partir del cuarto de hora tocaba otro plan de partido. Se han activado los resortes desde los que carbura el equipo de Jardiel; de banda a banda, y a llegar en oleadas. Así ha forzado el Teruel su primer córner, a lomos de una cabalgada de un activísimo Borja Martínez. Y así llegaría el primero del partido, el del cuadro mudéjar, un buen ataque iniciado por Sierra y culminado por Borja Martínez en punto de penalti tras doble centro de Romero y de Gabarre.



Aún no se había cumplido el minuto 20, el partido se ponía de cara para los de casa, y un par de acercamientos con remate incluido de Gabarre de cabeza han dado alas al Teruel, equipo tácticamente trabajado, que sabe leer los micropartidos que se plantean en los 90 minutos de cada duelo. Pero con los grandes equipos ocurre que pueden aparecer sus grandes jugadores. Se reactivaría rápido el cuadro coruñés, y de un centro de José Ángel desde banda derecha ha aparecido el delantero Barbero para empatar cuando quizá no lo esperaba ni la afición coruñesa.



Cinco minutos ha durado la ventaja turolense. Y veinte minutos, desde ese empate del Dépor hasta el descanso, duraría un entretenido y desacomplejado intercambio de golpes en el que los dos han tratado de desmontar la igualada. Cada vez que Rama, Mella y Yeremay se encontraban en el ataque blanquiazul, Pinilla temblaba. Han rozado el uno a dos al poco del empate.



Pero de un desajuste de su portero y sus centrales ha aparecido una gran ocasión de Aparicio, puerta vacía desde 25 metros. Su balón, derecho a puerta, lo ha tapado un defensa. A partir de ese momento, los diez minutos finales han sido para el Teruel, que aupado en Martínez ha tenido entradas por banda y balones parados para devolver la ventaja en el electrónico. A la salida de un córner en el minuto 40 han tenido una triple ocasión Sierra, Gaixas y Romero para marcar. Se iría arriba por poco. Reinicio demoledor

Sin embargo, ha llegado el descanso. Y en la reanudación, el Deportivo ha impuesto la ley del talento, el que destilan Yeremay, Rama y Mella. De un pase del primero desde corona del área, apenas un minuto tras el reinicio del choque, se cimentó el 1-2 que resolvería Barbero con precisión de ariete fino. Y con el Teruel tratando de resolver la ecuación, diez minutos después, una pérdida de Julen en su banda sería bien aprovechada por Mella. Su cabalgada hasta el área pequeña ha podido ser frenada, pero el rebote siguiente sería recogido por Yeremay. Su gol rubrica un partidazo del exterior canario.



De ahí hasta el final, media hora en la que el Teruel no le ha perdido la cara al partido, y que ha servido para ver en acción a Alastuey en posición cercana a Borja Martínez. Desde la izquierda se han pergeñado un par de arrancadas que han originado algunos acercamientos reseñables del cuadro mudéjar, que aún ha tenido incluso un buen disparo de Borja y otro de Naranjo, recuperado para un cuarto de hora de su torcedura de tobillo, para rozar un segundo tanto que al final no ha llegado.



Entrada récord en Pinilla, 2.900 espectadores, más de medio millar de ellos aficionados deportivistas que han disfrutado de un equipo que tiene mimbres suficientes para devolver al club al fútbol profesional. Para el Teruel, su guerra llega el próximo fin de semana. De nuevo en Pinilla, y esta vez ante un rival directo, el Sestao, que ha dado buena cuenta del Real Unión en su primer partido a puerta cerrada. Ha llegado el momento de las finales.