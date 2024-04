El gol que gana puntos en el Teruel, oficio dominado por Borja Martínez

Por

Un total de ocho goles lleva el extremo izquierdo del CD Teruel, Borja Martínez, en esta temporada en Primera RFEF. Son cifras respetables para un futbolista que juega pegado en banda, que no es referencia ofensiva en el equipo. Bien es cierto que el reparto de roles y dinámicas de ataque en el Teruel obliga al delantero a hacer un trabajo de zapa y desgaste del que se aprovechan en segunda línea. Pero no es menos cierto que, en este papel, el especialista es el 11 turolense.



Hasta tal punto, que siete de sus ocho dianas han servido para que el equipo de Jardiel sume en esos enfrentamientos. El único gol de Borja que no amarró puntos fue precisamente el último que ha anotado, ante el Dépor, en la derrota del equipo por 1 a 3 en Pinilla. Todos los anteriores, todos los demás, han servido para empatar, o para ganar. Fue clave, por ejemplo, el penalti que anotó a poco del final ante el Real Unión, como el solitario tanto que dio el triunfo al equipo ante el Majadahonda, a principios de marzo, cuando la reacción del Teruel aún era incipiente.



En realidad, se considera que la racha del cuadro turolense empieza a finales de febrero, cuando el cuadro rojillo se lleva un partido inesperado y trabajadísimo en Tarragona, ante el Nàstic. Inauguró ese marcador Borja, en el minuto 9, porque el exterior acude a la llamada del gol además sin esperar muchos minutos. Más de la mitad de los tantos del alicantino los anota en la primera mitad de los partidos.



El otro gol de Borja que dio victoria lo embocó en Logroño, cuatro chicharros para dejar cuatro triunfos en el casillero. Completan la aportación otras tres dianas para conseguir otros tantos empates, ante Real B, Celta Fortuna y Sabadell, lo que significa que 15 de los 35 puntos que lleva el CD Teruel salen de la finalización directa del futbolista, indiscutible para los entrenadores del equipo y que completa su estadística, además, con el reparto de otras cinco asistencias, algunas de ellas también claves. Goles desde la banda La importancia de la cita con el gol de Borja Martínez es compartida con otros dos nombres que han dejado dianas para la victoria dentro de los seis triunfos que ahora mismo presiden la tabla clasificatoria del CD Teruel. El último de ellos, Víctor Sanchis, supuso el tanto de la última victoria del equipo, en casa, en Pinilla, ante Sestao River. Un gol clave.



Otro lateral, en este caso derecho, dejó su firma en la que fue la primera victoria del equipo en esta temporada, la que logró el Teruel también en Pinilla a mediados de enero ante el Cornellá. El autor del tanto que dejó los puntos en casa fue Aitor Pascual, otro que se suma a la causa de los tantos productivos en el cuadro turolense. De hecho, con tres dianas, el gallego es el segundo máximo goleador del equipo. Le siguen Villa, Nacho Castillo, Borja Romero y Jorge Alastuey, con dos dianas cada uno, también colaboradores para que el equipo, más atinado de cara a puerta en esta segunda vuelta de liga, aspire a la permanencia.