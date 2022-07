El Open Ciudad de Teruel, antiguo trofeo García Ibáñez, suspendido

Por

El Open Ciudad de Teruel, heredero del antiguo trofeo García Ibáñez, ha sido suspendido. La falta de apoyo en la organización, las dificultades administrativas para recabar el apoyo económico de las instituciones y la falta de una estructura dentro del Club de Tenis de Teruel han desatado la tormenta perfecta para que el que era el torneo de tenis más antiguo de españa entre en coma inducido.



El director del torneo, Fran Quesada, no se atrevió a asegurar si finalmente se lanzará la edición de este año y se ha dado de plazo para que la suspensión de esta septuagésima edición sea definitiva hasta primeros del mes de agosto, ya que en esta ocasión se había retrasado una semana la celebración de la competición para evitar coincidir con otros campeonatos. El director de la competición, Fran Quesada, se lamentaba ayer de no tener “casi apoyos para poder hacerlo” y después de varios años sacando adelante el evento casi en solitario, Quesada reconoce que “se debería volcar un poco más la gente para no perder un torneo que este año podía haber llegado al 70 aniversario”, en referencia a los responsables del club y a los aficionados al tenis.



Hasta ahora el organizador había contado con el apoyo de su padre en calidad de presidente del club de tenis, pero después de que este hubiera dejado el cargo directivo, Quesada apuesta por “un periodo de transición”.



Dentro de esta avalancha de malas noticias, también se ha producido una caída en los patrocinadores que hasta ahora habían apoyado el Open Ciudad de Teruel. “No quieren colaborar como antes. El presupuesto lo tenemos muy ajustado”, dijo Quesada ayer. Para resolver los problemas de liquidez del torneo, Quesada propone cambiar el sistema de ayudas que hasta la fecha le ha concedido el Ayuntamiento de Teruel, ya que “el torneo lleva un nombre que representa a una ciudad”. Por eso, el director echa de menos que “el Ayuntamiento se involucrase de otra forma con el torneo” a través de ayudas directas y excusando tanto papeleo y que aclarase desde el primer momento la cantidad que fuera a recibir el Open, sin la incertidumbre de cuanto se recibirá cada año del Consistorio, e insistía en su convicción de que “el Ayuntamiento debería ayudar para que este trofeo no se pierda”.



Quesada lamentó haber tenido que cancelar el Open porque “habría cumplido 70 años” y señaló que cuando informó en el club de la medida la gente se opuso y recibió llamadas de jugadores, tanto de Teruel como de otras localidades, interesándose por la situación de la competición.



Precisamente este año se podría haber recuperado la fase previa para poder dar cabida a todos los jugadores que estaba previsto que participasen. Sobre todo por la inclusión en la ecuación de hasta 14 jugadores locales con ficha federada que habrían entrado en el sorteo de los emparejamientos. Y señaló la importancia del torneo, al que “vienen (jugadores) profesionales”.



A pesar de todos los inconvenientes, la organización del Open no descarta “que se puede ejecutar todavía si realmente se logra formar la junta directiva del Club de Tenis y si encontrase el dinero porque hacen falta al menos 3.000 euros para poder sacarlos adelante” y se da de plazo hasta principios de agosto para desbloquear la cancelación del torneo turolense.