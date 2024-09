El Pamesa no logra sacar su mejor versión en su presentación oficial

El Pamesa Teruel Voleibol salió derrotado por 0-3 del partido amistoso ante Grupo Herce Soria que sirvió para presentar al equipo naranja de cara a la temporada 2024-2025. Los de Fabián Muraco fueron de menos a más en un envite en el que estuvieron lejos de su mejor versión. La falta de rodaje fue lo que más mermó a los naranjas que todavía tienen que convivir muchos más minutos sobre la pista para estrechar lazos y entenderse mejor. Los dos equipos jugaron un set extra en el que los turolenses pudieron mostrar otra imagen y, al menos, llevarse el de la honra.

Todo esto sucedió, pero antes se vivió el momento más emotivo de la tarde, y es que antes que la pelota volase en el pabellón de Los Planos tuvo lugar la presentación oficial de los equipos. Pasadas las 18:00 de la tarde comenzó el acto con la introducción del equipo sénior femenino, después fue el turno del sénior masculino y luego el de los dos juveniles. Todos estos fueron saliendo a la pista mientras sus nombres resonaban en el pabellón y la afición aplaudía. El ruido se incrementó considerablemente en el estadio cuando fueron presentados los jugadores que componen el equipo de Superliga. Fofana abrió la carta de presentación y Vildósola, que este año tendrá el papel de liderar al equipo en la pista como capitán del mismo, cerró la partida de jugadores con el mayor estruendo. Con la presentación del cuerpo técnico y el tradicional discurso del capitán, el entrenador y el presidente se cerró esta primera parte de la jornada y llegó el momento que todo el mundo estaba deseando. El momento de la acción. Tras un breve periodo de descanso, ahora sí, el balón pasó a volar por el pabellón con el primer saque a cargo de Grupo Herce Soria.

Vuela el balón

Sonaba por primera vez en la temporada el himno del Pamesa Teruel y los primeros cánticos para animar al equipo en el primer punto de juego, pero no pudieron evitar que los dos primeros tantos cayeran del lado visitante. No obstante, un fallo en el saque soriano concedió el primer punto turolense.

Esto sirvió para que los locales cogieran confianza y calibrasen mejor para empezar a sumar también por méritos propios. Aún así, en estos primeros instantes los de Soria salieron más enchufados castigando la recepción y el bloqueo turolense para llevar la voz cantante (6-8).

Muraco entendía el nerviosismo inicial de sus jugadores y pedía calma a la par que comentaba algunas cuestiones técnicas para tratar de ordenar a los suyos. Cuando el Pamesa era capaz de encontrar a Petar era cuando era más peligroso. El opuesto estaba enchufado y conseguía pasar pelotas cargadas de veneno para reducir las distancias en el luminoso.

La marea naranja no faltó a la cita para animar a los suyos en todo momento. Javier Escriche

El encuentro era amistoso solo en el nombre, pues sobre la pista las hostilidades reinaban entre dos equipos muy competitivos que peleaban todo tipo de acciones. Tras una acción polémica el equipo se vino un poco abajo, recordando a lo que ocurría el año pasado cuando entraban en escena factores externos, y los sorianos lo aprovecharon para poner de nuevo tierra de por medio, volviendo a hacer daño al bloqueo y la recepción turboleta (13-18).

Estas dos facetas defensivas son de las más complicadas de perfeccionar, ya que se requieren ciertos automatismos y códigos no verbales entre los jugadores que solo se adquieren con tiempo y esto es precisamente lo que no había tenido el Pamesa Teruel, que este año presenta un equipo completamente renovado. Por ello no era de extrañar que fuese en esta faceta donde más sufría el conjunto de Muraco.

Esta situación le comía la moral a los locales, lo que les provocaba cometer errores para beneficio de los sorianos. De esta manera, no fueron capaces de darle la vuelta al primer asalto y este cayó del lado de Grupo Herce Soria (17-25).

El primer set había sido difícil para los guerreros naranjas que no acababan de entenderse, pero, por momentos, cuando los engranajes se movían todos al unísono, se veía el germen de un equipo con hambre y competitivo.

Segundo asalto

El segundo set comenzó por los mismos derroteros, pero con un Pamesa Teruel más en sintonía para, al menos, sujetar el pulso de los visitantes y mantener el marcador igualado (6-6), aunque la ventaja en el tanteo seguía siendo de los hombres de Toribio.

Muraco acertó en conceder más minutos a Pablo Pérez en este segunda parcial, pues, con sus golpes, estaba siendo el dinamizador del equipo. Él, junto a un bloqueo mucho más compacto le permitieron al Teruel recuperar la fe para, pese a haber ido por debajo, darle la vuelta a la situación y colocar por primera vez un resultado beneficioso para ellos en el marcador (12-11).

Toribio no quiso dar demasiada continuidad a este buen momento de los locales y pidió poco después el tiempo muerto para también realizar algunos ajustes en su equipo. Le salió bien la jugada, ya que los sorianos salieron de nuevo a la pista con más mordiente para volver a poner el partido de cara para sus intereses (13-15), lo que obligó a Muraco a replicar la estrategia de su homólogo en el banquillo contrario y pedir el tiempo muerto.

Los jugadores del Pamesa celebran uno de los tantos anotados. Javier Escriche

De nuevo funcionó. Ahora el equipo de Teruel consiguió devolver la igualada al marcador. (16-16). No obstante, los de Muraco no tuvieron la consistencia de los de Toribio y, con dos errores propios en el saque, concedieron otra vez la ventaja en el marcador.

Sin embargo, en esta ocasión la situación era bien distinta, si durante el primer parcial se dejó entrever un germen competitivo, en este segundo set dicho germen explotó. Así pues, los turolenses se rehicieron por medio de su defensa. Lo que les había penalizado durante el primer tiempo ahora les valía para mantener contra las cuerdas a los sorianos (22-21).

De esta guisa el set se encaminaba a su final con todo abierto. Jaime le devolvió la igualada al choque con un potente latigazo interior, pero Omar Hoyos respondió con otro para mantener la ventaja turboleta. En ese instante falló Scarpa en la recepción y la cosa se puso 23-23.

En ese preciso momento, cuando más importante era estar atentos, volvieron a aparecer los fallos de comunicación y entendimiento para conceder el segundo set también a los hombres de Toribio (23-25).

En este segundo parcial el Pamesa mostró otra cara, lo peleó con uñas y dientes, pero el Grupo Herce Soria volvió a hacer ostensible la diferencia entre un equipo ya cohesionado y un grupo completamente nuevo.

El golpe de gracia

En el tercer set, ya con el rodaje de los dos anteriores, los turolenses salieron con la intención de tapar sus debilidades y comenzaron castigando a sus adversarios por medio de David López y Emilio Ferrández, aunque los de Soria no se quedaron atrás en su respuesta.

Después de haberse igualado las fuerzas en el segundo set, en este tercero la emoción estuvo patente desde el inicio con el intercambio constante de golpes entre ambos combinados (8-8).

Cuando el Pamesa Teruel apretaba, los visitantes se encomendaban a Flores, que era el hombre que mejor sabía castigar a la defensa turboleta. Este, junto a los errores locales, le permitió a Grupo Herce Soria granjearse una pequeña ventaja cuando el set llegaba a su final. Una ventaja que se vio incrementada por una tarjeta roja para los locales por protestar (13-17).

El muro de Teruel no pudo frenar las acometidas del conjunto de Soria. Javier Escriche

Muraco movió el banquillo en busca de la reacción turolense, que de nuevo se había venido abajo. Encontró una débil respuesta en Petar, que anotó dos puntos seguidos para dar confianza a los suyos. Ferrández colaboró y el equipo achicó distancias, pero ya era muy tarde. Un nuevo error en el saque puso el 21-25 definitivo que le concedió el partido al equipo visitante por 0-3.

No obstante, los dos equipos acordaron jugar un set más para que la afición pudiese disfrutar de más voleibol. Este fue en el que mejor estuvieron los naranjas, lo que les permitió llevarse un parcial y maquillar un poco el resultado.

Muraco no acabó conforme con la imagen del equipo

Al término del encuentro el técnico del Pamesa Teruel Voleibol, Fabián Hugo Muraco, reconoció la mala imagen mostrada por el equipo: “Realmente jugamos muy mal. No hicimos nada bien de lo que veníamos haciendo, no sé a qué atribuirlo porque no podemos tener nervios cuando somos profesionales. No supimos ver por donde pasaba el partido, no supimos leer el mismo juego todos los jugadores, ya que estaba cada uno desenchufado. Fue un partido para el olvido, como presentación muy linda, pero como partido realmente no dejamos todo lo que teníamos que dejar”, indicó.

Asimismo, Muraco no eludió su parte de responsabilidad: “no poder llevarlos a que jueguen en la misma sintonía es error mío pura y exclusivamente”, comentó.

Por otro lado, Fabián no deja de creer en las capacidades del equipo: “No me caben dudas de la progresión del equipo, tenemos un equipo de 23 años de promedio, con lo cual tienen un techo enorme y son jugadores que han demostrado en sus ligas y en los lugares en los que han estado que son de cierto nivel”, explicó, aunque reconoció que “hoy no lo demostramos lamentablemente”, a lo que añadió: “A mí me produce una tristeza enorme porque es jugar de local, porque es jugar con nuestra gente, porque es jugar en la presentación...”.

Esta mala imagen del Pamesa Teruel Voleibol llega justamente cuando queda tan solo una semana para que de comienzo la Superliga, pero Fabián confía en que el equipo se recupere: “Espero que recuperemos la mejor versión mañana no para el primer partido de liga. No solo espero, sino que confío en que va a ser así porque este equipo da señales todos los días en el entrenamiento del esfuerzo que hace para mejorar”.