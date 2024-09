El Pamesa Teruel afronta su primer ensayo ante Soria para “coger rodaje”

El Pamesa Teruel voleibol afronta su primer ensayo de situación de partido con un primer amistoso ante un rival de prestigio como es el Grupo Herce Soria. Así pues, a partir de las 19:30 horas Fabián Hugo Muraco, el técnico del conjunto turolense, sacará a relucir su libreta de apuntes para tomar nota acerca de los aspectos del juego que funcionan en el equipo naranja y los que requieren de algún que otro ajuste.



Muraco es consciente de que el equipo no llega enteramente formado al choque: “Ensamblar un equipo no es de la mañana para la noche, sino que lleva tiempo, así que va a faltar todavía”, reconocía, pero espera poder ver reflejados sobre la pista algunos de los conceptos en los que ya ha estado trabajando el equipo: “Espero que podamos desarrollar lo que trabajamos estas semanas en lo que tiene que ver con los sistemas de recepción y con los sistemas de bloqueo, que son las cosas que trabajamos, y ver un equipo aguerrido ya en el primer amistoso que es lo que también estamos incentivando”, indicó.

El Pamesa Teruel Voleibol arrancó la pretemporada el 12 de agosto y desde ese momento comenzó a preparar la temporada 2024-2025. No obstante, aunque pudo contar con muchos jugadores, lo cierto es que no pudo contar con la plantilla completa desde el inicio, lo que condicionó el trabajo en sí. En un principio se centraron más en la recuperación física de los jugadores, posteriormente ya se adentraron en algunas cuestiones tácticas, sobre todo en la recepción, pero hasta esta semana no han podido trabajar el ataque y el sistema de bloqueo y defensa, ya que todavía faltaban por llegar dos jugadores importantes como son Rubén López y Emilio Ferrández, que llegaron este lunes tras su concentración con la selección española.

Así pues, esta semana ha sido cuando realmente han podido centrarse en estos aspectos del juego: “Nos centramos mucho más en lo que son la coordinación de los atacantes con los colocadores, que ya empiezan a conocerse más y ya empiezan a saber lo que le gusta a cada atacante, los tiempos, etc., y otra cosa a la que también le dimos más importancia es al sistema de bloqueo y defensa”, explicó el entrenador naranja.

Estas cuestiones son las que precisamente quiere ver Muraco sobre la pista de Los Pajaritos. En este sentido, el técnico considera que el equipo se encuentra “bien”, pero también reconoce la posibilidad de cometer algunos fallos producto de la etapa de preparación en la que se encuentra: “Yo creo que va a faltar todavía, nosotros recién vamos a jugar el primero de cinco partidos amistosos con lo cuál va a faltar ese rodaje. Ensamblar a un equipo no es de la mañana para la noche, sino que lleva tiempo. Hay mucha comunicación no verbal que va a salir a partir de la cantidad de rodaje que tengan los jugadores y eso nos lo van a dar estos amistosos y seguir entrenando la parte de juego como la venimos haciendo. Eso de a poquito lo vamos a ir sacando”, admitió Muraco.

Asimismo, para Muraco, además de lo deportivo, también es importante volver a conectar con el espíritu del club: “Todos saben que este equipo está armado nuevo porque han quedado solo cuatro jugadores de la temporada pasada, entonces hay que volver a poner no solo en valor lo que es el juego del voleibol, sino también lo que es el ideario de Teruel, de jugar para un equipo que siempre apuesta a ganador”.

Soria, un rival voraz

En esta primera prueba del equipo turolense los naranjas tendrán delante a un rival insaciable que el año pasado terminó segundo tras caer en la final de los play-offs por el título ante el todopoderoso CV Guaguas, de manera que deberán sudar tinta para llevarse una noticia positiva de Los Pajaritos.

El Grupo Herce Soria ha sabido mantener la base de su equipo del año pasado que tantas alegrías le dio, ya que cinco de siete jugadores de campo se mantienen. En este sentido, Cunha sigue siendo el opuesto titular, Joan Domènech y Emanuel Flores siguen ocupando las posiciones de centrales, y Olalla y Villalba continúan como receptores. Los únicos cambios se producen en la posición de colocador y líbero, donde ya no estarán Lucas Lorente ni Alejandro San Martín, que, por otro lado, suponen dos bajas sensibles.

Así pues, a priori Toribio, el técnico soriano, contará con un grupo que parte con ventaja en muchos aspectos, ya que ya se conocen de sobra y tienen muchos automatismos interiorizados. Pese a ello, el carácter y la rasmia turolense es algo que no se negocia, por lo que no hay duda de que el equipo turboleta saldrá a por todas: “Estamos incentivando a que seamos un equipo duro de vencer, que no demos por perdida ninguna bola y que los jugadores se esfuercen al máximo”, señaló Muraco.

La impronta de Muraco

Muraco llegó al Pamesa Teruel con una idea de juego muy clara y con la intención de reflejar dicha idea en el equipo naranja. En este sentido, Muraco aspira a un equipo efectivo y ordenado: “Donde trabajo me gusta que el equipo juegue bien, por lo menos en las acciones que dependen de nosotros como son el saque, el ataque y la colocación. En este sentido, cualquier jugador de nuestro equipo debería saber colocar un balón bien para que otro compañero lo remate, saber jugar tácticamente en el saque distintas variables y tener en el ataque no solo una agresividad sino también una calidad técnica importante. Además, también es importante tener un orden táctico que creo que hace bien a que los jugadores tengan menos cosas en qué pensar y mucha más tranquilidad a la hora de ejecutar”, explicó Fabián.