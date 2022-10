El Pamesa Teruel busca tomar altura tras quitarse una losa ante el Melilla

Por

Tras un inicio más complicado de lo esperado, el Pamesa Teruel tiene la oportunidad de empezar a coger altura en la Superliga esta tarde a partir de las 18:30 horas ante el Club Vóley Palma. El cuadro turolense quiere aprovechar el subidón anímico que supuso el triunfo ante el Melilla a domicilio, con el que los de Torcello se quitaron una pesada losa que les acompañaba tras caer en los dos primeros choques de liga. Con la plantilla cada vez más adaptada al estilo, la intención del preparador argentino es lograr un triunfo en casa que haga conectar a la afición con el equipo para así poder convertir el pabellón de Los Planos en “un fortín” en el que sacar algo de provecho sea una cuestión casi imposible para todos sus rivales. Hacerlo puede suponer un importante salto hacia lo alto de la clasificación, ya que la cuarta jornada de competición dejará duelos directos entre los equipos de la parte superior de la tabla. Un rival engañoso Aunque el Pamesa Teruel afronta, a priori, el partido más sencillo de los que ha disputado por el momento, Maxi Torcello no se fía de un equipo “que le sacó un set a casi todos los equipos”. El Club Vóley Palma ha arrancado el curso con tres dolorosas derrotas. Sin embargo, el técnico del bloque turolense aseguró que el conjunto balear es “muy peleón y aguerrido”, por lo que los suyos tendrán que “atacar dos o tres veces para hacerles el punto”. Torcello pretende mantener su estilo, con un saque agresivo, pero tratará de adaptarlo al juego del cuadro insular. “Hay que tener paciencia, separar el balón de la red y jugar bien ordenados en bloque y en defensa”, comentó el entrenador del conjunto de Los Planos tras la última sesión de entrenamiento realizada en el escenario de la batalla.



El duelo enfrentará a dos equipos que este verano han sufrido una inmensa renovación. Sin embargo, las sensaciones que han reinado en ambas entidades han sido muy distintas durante el periodo estival. La ilusión que se vivía en Teruel en nada se parecía a la incertidumbre que vivían los de Palma de Mallorca. La pérdida de su principal patrocinador y los problemas económicos provocaron que la planificación deportiva tuviera que realizarse a última hora. Un factor que el conjunto balear está pagando caro en la competición y que puede trasladarlo de la parte alta, en la que solía ser un habitual durante los últimos años, a los puestos más peligrosos de la clasificación. Un alivio para todos El cuadro dirigido por Abel Bernal se encontrará en la ciudad de Los Amantes a un bloque reforzado tras conseguir el primer triunfo de la temporada en su visita al Javier Imbroda de Melilla. La victoria quitó un peso de encima a los turolenses después de caer por la mínima en Valencia y recibir un duro castigo en casa ante el Río Duero Soria: “Fue un alivio para todos porque necesitábamos una victoria así contra un rival de nivel. Nos dio un empujón anímico que tenemos que aprovechar”. La victoria en territorio africano de poco servirá si no se consiguen los puntos ante la afición turolense esta tarde.



El Pamesa Teruel llega al compromiso con la confianza alta. Algo que Maxi Torcello considera fundamental no solo para vencer a su rival de esta tarde, sino también para establecer la línea a seguir conforme avance la temporada. “El nuestro es un equipo nuevo que necesita ver que las cosas pueden salir. Eso fue lo más importante que logramos en Melilla: ver que el equipo puede funcionar y jugar a un altísimo nivel”, reflexionó el preparador de los naranjas. Casi al completo Para tratar de conseguir el primer triunfo como local, la plantilla del Pamesa Teruel estará casi al completo. Maxi Torcello contará con todos sus efectivos con la única excepción de ‘Stas’, que “sufrió el jueves pasado un tirón en la espalda” y no pudo completar ninguna sesión de entrenamiento durante la semana.



El resto de componentes estarán disponibles para el choque ante Vóley Palma en el que Maxi Torcello podrá volver a experimentar con las diversas posibilidades que le aporta la plantilla de esta temporada. “Tenemos una plantilla que puede alternar bastante. Esa es la ventaja que tenemos este año.”, aseguró el técnico turolense, que en Melilla colocó a Emilio Ferrández para suplir al lesionado Neviadomskyi, con un resultado muy positivo. El buen rendimiento de Mariano Vildósola en la recepción provoca que Muryllo no entre, en principio, en el septeto inicial. Sin embargo, Torcello reconoció que el receptor brasileño “puede salir a pista en cualquier momento”, ya que “se lo está dejando todo en cada entrenamiento”.