El Pamesa Teruel finaliza un ciclo para comenzar otro en Almería

Finaliza la temporada regular para un Pamesa Teruel que viaja a Almería con la mente más puesta en lo que está por venir que en el propio partido ante el Unicaja. Y eso que las posibles combinaciones de la última jornada aún dejan a los turolenses con opciones de asaltar el segundo puesto de la clasificación. Sin embargo, la principal obsesión de Maxi Torcello de cara al compromiso de esta tarde es la de obtener sensaciones positivas ante el que, si no hay milagro, será el rival al que se enfrenten en el playoff por el título. “Nos espera un partido complicado contra Almería, que seguramente serán nuestros rivales del playoff. Por eso para mí hay mucho en juego en este partido, más allá de los puntos que quizás no pueden cambiar mucho la clasificación”, comentó el técnico del bloque naranja, que no podrá contar con Vildósola por unas molestias en el dorsal.



Un clásico siempre es un clásico. No importa que se dispute en la última jornada de liga y que haya poco en juego, ya que Pamesa Teruel y Unicaja desean obtener los puntos e ir preparando la batalla que se les viene por delante. Si no hay sorpresa, los turolenses y los almerienses de enfrentarán en los cuartos de final de la pelea por el título liguero, por lo que Torcello pretende lanzar “un mensaje de autoridad” al equipo andaluz de cara a esa más que posible alternativa: “Es importantísimo dar un mensaje de autoridad en ese campo y que sepan que no tienen posibilidades de ganarnos”.



En ese sentido, el preparador argentino tratará de complicarle la vida a los ahorradores a través de un buen ataque: “Haremos un planteamiento agresivo, tratando de dificultarle la salida de ataque a ellos. Es un equipo que bloquea y defiende muy bien, pero que tiene problemas en salidas de ataque. Nosotros tenemos que estar muy ordenados con el saque, en el bloqueo y en la defensa. Estuvimos trabajando toda la semana. Esperemos que salga todo muy bien”. Aires renovados Al otro lado de la red esperará un Unicaja con entrenador nuevo y con ganas de confirmar su reacción. Será otro de los desafíos que tendrá que superar el Pamesa Teruel, ya que la tradición suele decir que entrenador nuevo es sinónimo de victoria segura.



Los andaluces cesaron esta semana a Manolo Berenguel después de sumar su décima derrota de la temporada y llegan al duelo frente al Pamesa con Áxel Mondi como nuevo jefe de maquinas. “Es un equipo que viene con problemas, con cambio de entrenador. Veremos qué efecto tiene eso en el equipo, pero es un equipo con muy buenas individualidades que ya conocemos todos. Tuvieron problemas en conjuntarse a lo largo de la temporada”, comentó Torcello en la previa.



La llegada de un “hombre de la casa” como Mondi pretende poner fin a la dinámica negativa que atraviesan los almerienses esta temporada. Y es que tras el título liguero conseguido el año pasado el Unicaja había conformado un equipo con mucha calidad con la intención de reeditar la machada. Sin embargo, el equipo confirmó su presencia en las eliminatorias por el título cuando la temporada ya estaba muy avanzada. Síntoma de que los engranajes no terminan de funcionar de manera adecuada.



Las cábalas de la jornada final



Más allá de las sensaciones positivas que desea sacar Maxi Torcello del enfrentamiento ante el Unicaja, el clásico también puede generar variaciones en la clasificación.



Aunque la variante es más bien compleja, el Pamesa Teruel puede terminar en segunda posición en caso de que gane su partido y el Río Duero Soria vuelva a tropezar en su último duelo de liga ante el CV Manacor. “Tenemos una posibilidad de quedar en segundo puesto si Soria llega a tener un tropiezo así que es muy importante sacar los puntos y las sensaciones que nos queden tras ese partido”, opinó Torcello antes de emprender el viaje a tierras andaluzas.



La remota opción de que los naranjas terminen en segunda posición la temporada regular surgió de manera inesperada la semana pasada, cuando el Río Duero Soria cayó ante el Barça Voleibol a domicilio. La victoria del Pamesa frente al Rotogal Boiro en Los Planos recortó las diferencias entre ambos y dejó a los turolenses a tan solo dos puntos de los sorianos.



En la última jornada, el vigente campeón de Copa recibe en Los Pajaritos a un CV Manacor que también puede comprar el último billete a los playoffs, aunque para ello debe ganar a los de Toribio y esperar que el Arenal Emevé caiga ante el CV Palma.



De tal manera, los manacoríes buscarán dar la sorpresa y de paso echar una mano al Pamesa Teruel en la búsqueda de un segundo puesto que enfrentaría al equipo de Torcello al séptimo clasificado en los cuartos de final de los playoffs y le daría el factor campo de cara a unas posibles semifinales.



Sin embargo, las modificaciones en la clasificación también pueden afectar a otros equipos de la zona noble. El Melilla y el Léleman Conqueridor Valencia se juegan ser cuartos. Los del norte de África parten con un punto de ventaja y solo cederían la cuarta posición en caso de caer ante el Barça y de que los valencianos ganen al Guaguas.



Precisamente, el Barça es otro de los equipos que podría variar su posición tras la disputa de la última jornada del campeonato, en la que todos los encuentros se jugarán a las 18:00 horas en horario unificado. Los catalanes iniciarán su duelo ante el Melilla con dos puntos de diferencia sobre el Arenal Emevé que tratará de ganar no solo para asaltar la séptima posición sino también para asegurar su presencia en las eliminatorias por el título que arrancarán la semana próxima