El Pamesa Teruel buscará darle la primera estocada al Río Duero Soria en Los Planos

Llamamiento a la afición

Tras una semana de descanso, el Pamesa Teruel vuelve a la carga para preparar uno de los duelos de la temporada. El equipo de Maxi Torcello disputará el próximo sábado a partir de las 19:30 horas el primer partido de las semifinales del play-off ante el Río Duero Soria. Los turolenses confían en el poderío de Los Planos para derrocar a un rival que se les lleva atragantando un par de temporadas. Y es que el conjunto naranja solo ha podido vencer en una ocasión de las últimas cinco en las que se ha enfrentado ante los sorianos. Dar la primera estocada ante la marea naranja puede ser fundamental de cara a la vuelta en Los Pajaritos siete días después.Los caminos del Pamesa Teruel y del Río Duero Soria se cruzan por cuarta vez esta temporada. Tras los dos partidos de liga regular y la final de Copa del Rey, ambos conjuntos volverán a verse las caras por un puesto en la final de las eliminatorias por el título de campeón.En esta ocasión, la primera batalla será en Los Planos, donde los turolenses son más fuertes. Esa será su principal arma ante un equipo muy rocoso que este año ya ha saboreado la victoria en el feudo de Teruel. Lo hizo en el primer cara a cara del curso, en un partido en el que los locales todavía no se habían adaptado a las novedades del equipo y sucumbieron de manera contundente, por 0-3.En el segundo enfrentamiento de la temporada, los chicos de Maxi Torcello tampoco pudieron alzarse con el triunfo a pesar de ponerse por delante en el marcador. Tras ganar el primer set, los aragoneses desconectaron por completo y terminaron cayendo en Los Pajaritos, donde mes y medio después iba a disputarse la Copa del Rey.Precisamente, el choque copero fue el que supuso una mayor alegría para el próximo rival del Pamesa Teruel, ya que se proclamó campeón al sobrepasar al bloque naranja en cuatro sets.Para hablar de la última victoria turolense ante los sorianos hay que remontarse a la pasada temporada, cuando el equipo dirigido por Miguel Rivera superó al de Alberto Toribio para cerrar la liga regular.No obstante, el otro encuentro disputado la temporada pasada ya dejó muestras de que el Río Duero Soria podía ser uno de los rivales a batir en el futuro más próximo, ya que concluyó con victoria por la mínima para los de Los Pajaritos. El balance de los últimos cinco enfrentamientos no es demasiado esperanzador para un Pamesa Teruel que tiene un mejor recuerdo de los partidos ante el Río Duero Soria de las temporadas previas a la pasada.Desde el curso 2018-2019 hasta el 2020-2021, los naranjas solo concedieron dos sets y se llevaron la victoria en todos los duelos directos ante los sorianos.De cara a un choque que será uno de los últimos de la temporada en Los Planos, la concentración será una de las principales claves para el buen hacer del equipo. En la eliminatoria ante el Unicaja, el equipo de Torcello ya demostró que cuando está concentrado es infalible, pero cuando no lo está sufre en exceso. De hecho, la remontada llegó gracias a una gran actuación general del equipo en las dos contiendas disputadas en Los Planos.Sin embargo, además del aspecto psicológico el bloque turolense deberá sacar su mejor versión de juego para hacer frente a un equipo con un saque muy poderoso y una efectividad en ataque envidiable.En la final de Copa del Rey, Juan Pablo Moreno, que ya tiene varias ofertas de cara a la próxima temporada, desquició a la recepción naranja. El opuesto es uno de los baluartes sorianos y anular su potencia será otra de las claves para alzarse con el triunfo en una eliminatoria que enfrenta al segundo y al tercer clasificado de la competición regular. Además de su poderoso ataque, el Río Duero Soria partirá con ventaja al tener a su favor el factor campo por quedar más arriba en la tabla clasificatoria. De manera que el duelo del sábado es vital si se quiere llegar con opciones de pelear las semifinales al pabellón de Los Pajaritos.

A falta de seis días, la entidad turolense ya ha comenzado a convocar a su octavo jugador a través de las redes sociales. El club pretende que el pabellón de Los Planos presente un ambiente similar al que llevó en volandas al equipo ante el Unicaja.

“Ya resuenan los gritos, bombos y trompetas en el templo naranja porque familia, contamos con todos vosotros como 8º jugador”, anunciaba el Pamesa Teruel en sus cuentas de Twitter e Instagram, seguido de un mensaje informativo en el que se indicaban los precios y lugares para poder sacar las entradas de cara a la cita del sábado.

Con precios de 5 euros para socios y 10 para no socios, el equipo turolense quiere llenar el pabellón. De tal forma, las entradas podrán adquirirse el miércoles y jueves en la sede del club de 19:30 a 21:00 horas y el día de partido de 11:00 a 12:30 horas en las taquillas del pabellón.